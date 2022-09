Latter, glede og tårer dagen før dagen: – Villeste som har skjedd innen idrett

Stemningen rundt O2 Arena i London var spesiell fra morgenkvisten torsdag. Utenfor arenaen var det tydelige tegn på at noe stort kom til å skje denne helgen.

Laver Cup sto klistret rundt på plakater, noen gliste bredt mens andre tørket tårer. Det som kanskje gikk mest igjen var initialene «RF». Det er virkelig en unik æra som avsluttes fredag kveld når Roger Federer, side om side med sin erkerival Rafael Nadal, skal spille sin siste tenniskamp før racketen legges på hylla.

– Spør du meg, er dette noe av det villeste som har skjedd innen idrett. At man har disse fire på samme lag er ikke så ofte man ser. Det er veldig gøy å få være med, sier Casper Ruud i et intervju med TV 2.

LEGENDE-LATTER: Björn Borg og Roger Federer koste seg på pressekonferansen i forkant av helgens Laver Cup. Foto: GLYN KIRK

Intervjuet skjer like etter at hele Team Europe har fullført en pressekonferanse i forkant av helgens kamper. Roger Federer fikk ingen spørsmål siden han fikk satt av en pressekonferanse alene dagen før.

41-åringen benyttet mye tid på å forklare valget sitt om å avslutte karrieren her i London. Etter mye skader, og ikke minst problemer med særlig kneet, var det ingen annen utvei for tennis-ikonet, ifølge ham selv.

– Det var det tøffeste. Å innse at man ikke kommer til å tåle å stå i det særlig mye lenger. Jeg ble veldig lei meg da jeg innså at ok, dette er slutten, sa Federer til pressen onsdag.

Han innrømmer at han i starten blokkerte det litt ettersom han dro på en ferie. Det var på denne ferien han for alvor begynte å innse det selv. Han pratet med støtteapparatet sitt, familien sin og særlig hans kone Miroslava «Mirka» Federer.

DE FIRE STORE: Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer og Rafael Nadal hadde en treningsøkt sammen etter pressekonferansen. I salen var det flere tilskuere som jublet, lo og gråt underveis. Foto: GLYN KIRK

Det var noe sveitseren beskriver som nydelig. At kun de nærmeste visste det i en periode og ingen pratet noe særlig om det. Etter ferien begynte imidlertid planleggingen om hvordan det hele skulle gjøres.

– Det bitre med det hele er at jeg elsker å være på banen. Jeg elsker å spille mot gutta og jeg elsker å reise. Det å vinne, det man lærer av å tape, alt var perfekt. Det som gjør det fint er at alle må gjøre det en gang. Alle karrierer tar slutt. Det har vært en fin reise og jeg er evig takknemlig for alt jeg har fått oppleve, sa sveitseren.

Ettersom kneet ikke tåler allverden, var det store ønsket til 41-åringen å spille kun én double-kamp fredag kveld. Da ville han gjerne ha med seg Rafael Nadal.

– Hvordan tror du det vil være når den kampen er over?

– Det blir nok emosjonelt og trist. Jeg håper vi kan hylle Federer på en god måte denne helgen og vi vil jo alle vinne. Rafa og Roger sa jo også selv på pressekonferansen at dette er den beste måten å avslutte karrieren på, hvor både Federer og resten av laget skal gjøre det som kan gjøres for å avslutte med stil, sier Ruud til TV 2.

STARTET BALLET: Casper Ruud skal spille den første kampen i Laver Cup denne helgen. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Nordmannen forteller at det alltid har vært Nadal som har vært det store idolet gjennom årene, som tidligere kjent. Men valget sto en gang mellom de to.

I de senere år har Ruud virkelig tatt innover seg hva Federer har prestert på banen og hvor mange finaler han faktisk har i beltet.

– Jeg har jo sett hvor fantastisk spiller og menneske Federer er. Som person, altså jeg kjenner han ikke så veldig godt, men jeg ble bedre kjent med han på middagen i går... Det er umulig å mislike han uansett hvem man holder med.