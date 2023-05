Lars Arne Nilsen ferdig som AaFK-trener

Onsdagens 0-3-tap for Molde ble Lars Arne Nilsens siste kamp som AaFK-trener.

Saken oppdateres!

Etter null poeng på fem kamper, kvitter Aalesund seg med Lars Arne Nilsen. Det bekrefter klubben i egne kanaler.



«Vi er takknemlige for den innsatsen Lars Arne Nilsen har gjort i Aalesunds Fotballklubb i tiden han har vært her. Han har skapt et grunnlag som vi er overbevist om vil gi gode resultater fremover», heter det i en uttalelse fra Aalesund.

«Det er mye uforløst potensiale i spillergruppen, og vi føler oss trygge på at vi vil løfte oss fra den tunge sesongstarten.»



– Vi har nettopp fått beskjed. Vi planla i går et spillermøte i garderoben. Vi har luftet litt der og folk har sagt hva de synes og tenker. Det er ferskt og det er mye inntrykk nå, sier AaFK-kaptein David Fällmann til TV 2 litt før halv elleve torsdag formiddag.

– Vi spillere må se oss selv i speilet. Vi har også et ansvar for det her, legger han til.

Eksperten er ikke overrasket

Etter kampen mot fylkesrivalen onsdag kveld kom 59-åringen med en bønn om å få mer tid.



– Vi skal slå Haugesund til helga. Jeg ber om ro, men det er ikke sikkert jeg får det, sa Nilsen da.



Den muligheten får altså ikke Nilsen.

– Dette var litt som ventet. Han gikk inn i denne sesongen med ganske mye press på seg, selv om det var en god tabellplassering som ble levert i fjor. Han lovet mer underholdene fotball og Aalesund skulle angripe, skape sjanser og score mål. Det har vi sett veldig lite til denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Aalesund har spilt fem kamper og totalt 450 minutter uten å score et eneste mål i Eliteserien denne sesongen. Med null poeng og 0-12 i målforskjell etter fem kamper opplever klubben den svakeste sesongåpningen av noe lag i norsk toppserie på herresiden siden Mjøndalen helt tilbake i 1992.

For andre gang denne uka er LAN ferdig i Aafk, og denne gangen må vi tro det stemmer.



Elendig oppkjøring.Ingen tegn til morsom fotball.Fem strake tap.En dyr Atanga mer på benken enn på banen. Null kreative spillere.Ingen målscorere. Lite fart i laget.



Tungt å snu for ny sjef! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) May 4, 2023

Håper på snarlig trenerløsning

Klubbdirektør Ronny Stokke sier til TV 2 at man nå jobber med hvem som skal bli Lars Arne Nilsens etterfølger, men at det ikke er klart om hvem som blir ny trener.

– Vi er i en situasjon som ikke er bra for klubben. En kritisk situasjon for klubben, men det er såpass tidlig i sesongen at vi kan rekke å snu noe og vi velger da å avslutte arbeidsforholdet med Lars Arne Nilsen, sier Stokke.

– Vi har en klar målsetning om at en ny (trener) er på plass til Haugesund-kampen, sier Stokke.

