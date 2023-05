Lanserer Brann-stjernen før landslagsuttaket: – Behov for en som Finne

Bård Finne har vært i fyr og flamme denne sesongen.

Brann-spissen har scoret ni mål denne sesongen og ligger med det på delt førsteplass på toppscorerlisten. Kun Amahl Pellegrino har scoret like mange mål.

Det har ført til landslagsrykter for Bård Finne.

I TV 2s podkast «Spiss Vinkel» diskuterer Arilas Berg Ould-Saada, Eirik Nesset Hjelvik og Yaw Amankwah hvilke eliteseriespillere som bør få sjansen på landslaget ved neste uttak.

– Nå er den sterke tendensen at Bård Finne høyaktuell for landslaget, sier Ould-Saada.

Det er tre grunner til at Finne er aktuell, hevder Ould-Saada.

– Norge skal ut i U21-mesterskap, det vil øke sjansen for at perifere unge spillere i en landslagstropp blir tatt ut til U21, derfor er eldre spillere mer aktuelle for A-landslaget, sier Ould-Saada.



Han fortsetter:

– Tendensen har vært at én av plassene i troppen skal være en belønning, en slags gulrot for spillere som kan spille seg inn, gjerne fra Eliteserien, fordi det gir en signaleffekt og skaper motivasjon.



– Nå virker det å være Bård Finnes tur, at han trekker det lengste strået foran nærmeste konkurrent Amahl Pellegrino, sier Ould-Saada.



DØDELIGE: Både Bård Finne og Amahl Pellegrino står med ni mål i Eliteserien. Begge scoret da Brann og Bodø/Glimt møttes på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen

– Til slutt så gir det mening rent sportslig. Fordi han har en spisskompetanse i form av avslutteregenskaper i 16-meteren, sier Ould-Saada.



– Det er ikke helt sikkert, men tendensen er at han blir tatt ut, avslutter Ould-Saada.

TV2s fotballekspert Yaw Amankwah mener også at landslaget kan trenge en spiller som Finne, som ikke er helt lik de andre norske spissene.

– For noen vil det virke komisk å måle Bård Finne mot Haaland. Men når du ser på Haaland, Sørloth og Strand Larsen så er jo de litt mer like typer enn Bård Finne, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.



Erling Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand larsen er alle over 190 centimeter høy. Der Strand Larsen er «minstemann» på 193 centimeter.

GIGANTISK: Haaland er en av verdens største sportsstjerner. Foto: Fredrik Varfjell

– Kanskje ikke i toppkampene til landslaget, men mot antatt svakere motstand som ligger veldig lavt er det et behov for å ha en spiller som Finne inne i 16-meteren, sier Amankwah.

Bekrefter at Dyngeland også er aktuell

Bård Finne er hele 20 centimeter lavere en sine norske spisskolleger i Europa.

– Han opererer på en spesiell måte, en annerledes måte en andre spisser. Han søker ut i rommene på siden av femmeteren, sier Amankwah.



Det er tøff konkurranse om spissplassen på landslaget, og Amankwah utelukker plass i startelleveren for Finne.

– Det er jo utelukkende som innbytter, som en slags rollespiller i et annet kampbilde. Da synes jeg det gir mening, avslutter Amankwah.

Og Finne kan fort få med seg en kompis i landslagstroppen. Norges keepertrener Frode Grodås ble observert på tribunen da Brann nedsablet Rosenborg på Brann Stadion 2. påskedag.

Der fikk han se en bergensk målvakt i god form. Nå bekrefter den gamle keeperhelten at Branns Mathias Dyngeland følges tett av landslaget.

– Dyngeland er en vi følger og han er aktuell i tropp, skriver Frode Grodås i en sms til TV 2.