Langt nede etter Tour de Ski-forfall: – Veldig trist

Johannes Høsflot Klæbo går ikke Tour de Ski. Det bekrefter Norges Skiforbund.

– Etter at jeg fikk influensa uka etter prøve-VM i Trondheim, måtte jeg reise hjem fra høyden grunnet seks dager med feber, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding fra Skiforbundet.

– Johannes hadde i det lengste håpet å kunne stille på Touren, men den kommer dessverre for tidlig for han, sier landslagslege Ove Feragen.

På bildedelingstjenesten Instagram skriver skistjernen følgende:

– Det føles veldig trist og feil å si dette, men jeg vil dessverre ikke delta i årets Tour de Ski.

Videre skriver trønderen:

– Tour de Ski var sesongens store mål og jeg vil sannsynligvis slite med å finne motivasjon for resten av verdenscupsesongen. Det føles forferdelig å avslutte 2023 med å være i så dårlig form, og det var ikke den jula jeg planla for.

– En stor nedtur

TV 2s langrennsekspert Petter Northug synes det er synd at Klæbo mister Tour de Ski.

– Jeg har snakket med ham, og influensaen satt nok seigere i enn han hadde håpet, sier Northug.

– Det er veldig ugunstig for Johannes å få mer motgang med sykdom. Det er veldig kjedelig, spesielt når man vet hvor fort han gikk i verdenscupen før jul.

Ekspertkollega Petter Skinstad sier dette om Klæbos forfall:

– Det er veldig synd at den største profilen og favoritten i herreklassen ikke skal gå Touren, sier Skinstad.

– Jeg tror nok Klæbo selv er utrolig skuffet. Klart, i en mesterskapsfri sesong, så er Tour de Ski og verdenscupen det store målet. Begge de to får seg et skudd for baugen nå. En stor nedtur for Klæbo.



Klæbo har tidligere i sesongen slitt med koronasykdom og en strekkskade.

– Det er langt ifra den sesongen Klæbo hadde håpet på i sin første sesong utenfor landslaget inn mot VM på hjemmebane. Han må bare prøve å bli frisk og komme tilbake sterkere på nyåret.

EKSPERT: Petter Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Henrik Dønnestad (Gulset IF, Team Elon Oslofjord) blir Klæbos erstatter. TV 2s ekspert tror på norsk jubel i Tour de Ski, selv uten trønderen.

Simen Hegstad Krüger går også glipp av Tour de Ski grunnet sykdom.

– Vi har jo fortsatt de største favorittene i Pål Golberg, Harald Østberg Amundsen og andre spennende løpere. Norge har mange gode løpere som kan vinne Touren.