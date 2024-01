Langer ut: – Mangelen på fremgang er komplett

Tage Pettersen (H) reagerer på at anklager om å skjule dopingbruk ikke har vært en del av tiltalen mot Anders Besseberg. Det kunne de ha vært om Justisdepartementet jobbet fortere, mener han.

Se dokumentarserie om Besseberg-saken, «En varslet skandale», på TV 2 Play.

«Grov korrupsjon» er Anders Besseberg tiltalt for.

Han skal, ifølge påtalemyndigheten, ha mottatt en rekke bestikkelser i sitt virke som president for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Se hele tiltalen i faktaboksen i bunnen av saken

De mye omtalte anklagene om at han skal ha vært med på å skjule russisk dopingjuks, er imidlertid ikke en del av saken. De anklagene har blitt etterforsket i Østerrike, der de har mye større rom for å straffe personer for svindel i forbindelse med juks i idretten enn man har i Norge.

Tilsvarende lover har Tage Pettersen kjempet for å få i Norge siden 2019.

– Mangelen på fremgang er komplett. Det har ikke skjedd noe siden vedtaket i november 2020. Det har rent mye vann i havet på de årene der, sier han til TV 2.

– Tiltalen hans kunne sett annerledes ut

For å forklare hvilket vedtak han sikter til, spoler vi tiden tilbake til VM på ski i Seefeld i 2019.

Det mesterskapet huskes best for dopingskandalen med østerrikerne Dominik Baldauf og Max Hauke, hvor sistnevnte ble avbildet med en nål i armen.

TATT PÅ FERSKEN: Bildene av Max Hauke gikk verden rundt i 2019. Foto: NTB.

I etterkant av mesterskapet var Pettersen med på å fremsette et representantforslag for Stortinget om å kunne straffeforfølge de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping.

Dette for å kunne ta bakmennene, og ikke bare utøverne, i dopingsaker – som man har mulighet til i Østerrike.

– Vi snakker om organisert kriminalitet her. Og skal vi komme doping til livs, så er vi avhengig av å ta menneskene bak, og ikke bare utøverne som jukser. De skal vi selvsagt også ta, men vi er avhengig av å ta bakmennene om vi skal få endring på lengre sikt, sier Pettersen i dag.

Representantforslaget ble vedtatt, som Pettersen nevner over, tilbake i november 2020.

Likevel ligger saken fortsatt kun til behandling.

– Tiltalen til Besseberg kunne ha sett annerledes ut enn den gjør i dag om vi hadde hatt et annet lovverk. Det vil være en fordel, uansett hvilken sak man snakker om, at vi kan behandle hele saken i én rettsinstans og i ett land. Det hadde vært en fordel både for Besseberg og saken, mener Pettersen.

ETTERFORSKES I ULIKE LAND: Norsk og østerriksk politi har i flere år samarbeidet om etterforskningen av Anders Besseberg. Foto: Berit Roald/NTB.

Sår tvil om ny lovgivning

Pettersen konfronterte justis – og beredskapsminister Emilie Enger Mehl med mangelen på fremgang en spørretime på Stortinget før jul.

– Justis- og beredskapsdepartementet har veldig mange viktige saker til behandling, og som følge av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har det vært behov for å gjøre noen prioriteringer i framdriften i forskjellig lovarbeid, sa Mehl da.

Statssekretær Sigve Bolstad sier nå at det er «uklart» om man trenger det Pettersen med flere ber om.

– Arbeidet med forslaget var ikke påbegynt av Solberg-regjeringen før regjeringsskiftet i 2021. Saken ligger til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet, og er foreløpig ikke utkvittert. Straffelovgivningen inneholder allerede flere bestemmelser som kan komme til anvendelse i situasjoner knyttet til idrettsprestasjoner som følge av doping. Om det er behov for ytterligere kriminalisering i tillegg til dette, er uklart.

LOVER IKKE ENDRING: Sigve Bolstad, som i oktober 2023 ble utnevnt til statssekretær i Justis - og beredskapsdepartementet, kan ikke garantere at en lovendring kommer på plass. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TV 2-ekspert Mads Kaggestad er ikke i tvil om at det er stort behov for nye bestemmelser i den norske straffeloven.

– Pettersen har helt rett. Regel – og lovverket må bli universelt på tvers av nasjonene. Men det virker ikke som dette har blitt prioritert. Men bak dopingprøver og dommer skjuler det seg alltid nettverk som setter det i system. Og det vil alltid være folk som tjener penger på ulovlig virksomhet, sier Kaggestad.

Østerriksk etterforskning på vent

Østerriksk politi har i flere år vært svært tilbakeholdne med informasjon om deres etterforskning av Besseberg, men de bekreftet til TV 2 før jul at de etterforsket en nordmann for mulige brudd på både den nasjonale antidopinglovgivningen og for korrupsjon og svindel etter straffeloven.

Saken er foreløpig satt på vent i påvente av utfallet av saken i Norge, opplyser de til TV 2, og det er uklart når etterforskningen vil være ferdig.

I retten kunne aktor Marianne Djupesland tidligere denne uken fortelle at statsadvokaten i Østerrike i april tok ut en ny og utvidet siktelse mot Besseberg. Den skal nå gjelde økonomisk utroskap overfor IBU.

Statssekretær Bolstad påpeker at befatning med dopingmidler er kriminalisert i Norge, men sier ytterligere kriminalisering ikke er en smal sak å innføre.

– Vedtaket reiser kompliserte spørsmål som krever grundige vurderinger. Blant annet er det spørsmål om hvordan et slikt straffansvar eventuelt skal utformes og hvilke konkrete handlinger det skal ramme. Det er også spørsmål om forholdet til idrettens egne sanksjonssystemer. Regjeringen anser det som viktig å følge opp vedtaket på en god og forsvarlig måte gjennom grundige vurderinger av disse spørsmålene.