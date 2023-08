Landslagstrenerens advarsel til debutanten

DEBUTANT: Maren Hjelmeset Kirkeeide (nummer 34), er førstereis med elitelandslaget i skiskyting denne sesongen. Her etter 4.-plassen på sesongåpningen på Sjusjøen i fjor. Foto: Geir Olsen

Da Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland la opp etter sesongslutt, åpnet det seg opp to plasser på elitelandslaget i skiskyting.



Den ene gikk til Juni Arnekleiv, som overrasket verdenseliten med sin VM-debut forrige sesong.

Den andre var det Hjelmeset Kirkeide som fikk, etter å ha imponert i junior-VM, IBU-cupen og under NM de siste sesongene.

– Sesongen gikk over all forventning, sier en smilende Hjelmeset Kirkeeide til TV 2.

Stryn-dominans

20-åringen representerer samme klubb som brødrene Bø: Markane IL. Dermed har den lille klubben fra Stryn tre utøvere på elitelandslagene i skiskyting.

I tillegg er Emilie Flo Stavik, også hun en representant fra Markane, på U23-landslaget.

– Det er smått utrolig dersom du teller tallet på medlemmene som driver med skiskyting i klubben, sier landslagstrener for langrennskvinnene, Sjur Ole Svarstad.

Svarstad kommer også fra Stryn, og var trener på videregående der i fire år. Da var han trener for både Hjelmeset Kirkeeide og Flo Stavik. Likevel er han usikker på hva som gjør at Stryn har så mange utøvere i verdenstoppen.

– Vi har et veldig godt anlegg på Ullsheim, som legger bra til rette. I tillegg er det mange ildsjeler som stiller på, sier han.

– Jeg tror vi har vært veldig heldige som har slike talent som de vi har nå. De er noen råtasser utenom det vanlige, disse Bø-brødrene og Maren, sier han med et smil bort mot den ferske eliteløperen.

STRYN: Svartstad var Hjelmeset Kirkeeides trener på videregående. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2

Hjelmeset Kirkeeide peker også på viktigheten av den nye landslinjen i skiskyting de har fått i Stryn, som bringer flere talenter og tøffere matching på treninger.

– Det var verdifullt, og en god boost inn i miljøet. Jeg tror ikke jeg kunne fått en bedre plass å gå på videregående, sier 20-åringen.

«Hva ville Sjur Ole sagt?»

Likevel hadde de ikke trodd at de skulle få se hverandre på hvert sitt elitelandslag på Blink-festivalen denne sommeren.

– Hun var ganske god, og hadde medalje fra hovedlandsrennet, men det er klart det er et stykke derfra til å sitte her som eliteløper, så jeg hadde ikke trodd det allerede i år, sier Svarstad.

20-åringen forteller at langrennstreneren har vært viktig for hennes utvikling de siste årene, også etter at deres veier skiltes.

DEBUTANT: 20-åringen er en av seks utøvere på elitelandslaget i år. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2

– Det har vært veldig betryggende å ha han som trener, de lærte oss ting på en enkel måte. Jeg trenger ikke å være usikker på hva jeg skal gjøre, for da er det bare å tenke: «Hva ville Sjur Ole sagt?», forteller hun.

– Har mye å gå på

Men selv om Hjelmeset Kirkeeide nå skal ta steget opp blant eliten, mener Svarstad at hun kan forbedre seg på flere områder.

– Hun har veldig mye å gå på, jeg mener hun er en uslepen diamant. Hun er ikke den som trener mest, og ikke den som har vært mest seriøs hele tiden, og er ikke supernøyakig på alt, forteller han.

– Men jeg tenker det er herlig, for hun er fortsatt veldig ung, med mange seniorår foran seg, så den tid kommer tidsnok.

Og når det kommer til tips fra sin tidligere trener, er tålmodighet ett av nøkkelordene.

– Det beste tipset jeg kan gi: lær av lagvenninnene og ikke legg for stort press på deg selv i starten. Det tar tid å komme helt opp i verdenstoppen stabilt, det er et kjempestort steg, advarer han.

Selv håper hun bare å kopiere en fjorårssesong som gikk over all forventning for den stillferdige skiskytteren.

Topplasseringer i IBU-cupen, verdenscupdebut og gull i senior-NM er noe av det hun kan se tilbake på i sola i Sandnes-sentrum under Blinkfestivalen.

KOLLEN: Hjelmset Kirkeeide fikk prøve seg i verdenscupen i Holmenkollen forrige sesong. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Om jeg klarer å få til noe lignende igjen vil jeg vær veldig fornøyd med det, men vi får bare vente og se, sier hun.

Og skal vi tro hennes tidligere trener er det bare å glede seg til de store anledningene de kommende vintrene.

– Hun er ekstremt flink til å ta sjansene hun får. Når det gjelder som mest er hun best, hun har et helt vanvittig konkurransehode, sier han.