Landslagsspiller med ny avtale i USA

– Det var det her jeg ville. Jeg har hatt lyst til å prøve ett år til der borte, sier ishockeyspiller Christian Kåsastul til TV 2.

På samme tid i fjor skrev han under for ECHL-laget The Greenville Swamp Rabbits, med en avtale om at han kunne lånes ut til AHL-klubben Ontario Reign - farmerlaget til NHL-klubben Los Angeles Kings.

Nå har han skrevet under på en ettårskontrakt hos Ontario Reign, med mulighet til å lånes ut til klubben han begynte forrige sesong hos.

– Det er et steg i riktig retning. De har vært klare hele veien på at de var veldig fornøyde med det han viste forrige sesong. Et nytt år i AHL vil åpne enda flere dører. Nå tilhører han en veldig god organisasjon, og ved skader og lignende skal man aldri si aldri for muligheten til å prøve seg enda et hakk opp, sier Kåsastuls agent, Patrick Gandolfi, og sikter til NHL.

En god sesong

– Hvorfor velger du å fortsette karrieren i USA?

– Det var et enkelt valg da jeg først fikk muligheten. Jeg hadde et veldig bra år der og trives veldig godt. Det gikk over all forventning på isen, svarer Kåsastul.

25-åringen mener hockeyen på andre siden av Atlanterhavet passer han godt.

FORNØYD: Christian Kåsastul er glad for å få muligheten til å vise seg frem ett år til i AHL. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

– Det er mindre baner og går fort. Det passer meg som liker å spille tøff fysisk hockey, sier han.

– Du sier at forrige sesong gikk over all forventing, hva legger du i det?

– Jeg dro over med forhåpninger om å kanskje få spille et par kamper i AHL, men endte med å være der nesten hele sesongen og fikk spille 25 kamper, svarer Kåsastul.

I slutten av september drar han tilbake til USA.

Interesse fra europeiske klubber

Agenten hevder det har vært mye interesse fra europeiske klubber for Kåsastuls tjenester. Det bekrefter spilleren selv.

Han vurderte mulighetene, men ønsket har hele tiden vært å fortsette i USA.

Finske og østeriske klubber viste interesse, sammen med flere andre.

– Det var egentlig ganske langt unna å bli noe. Jeg holdt alt på vent til jeg fikk et endelig svar fra USA, sier han.

– Hva er ambisjonene fremover?

– Målet mitt for den kommende sesongen er å få spille så mye som mulig i AHL. Fremover er målet å holde meg i utlandet, der borte eller i en av de beste europeiske ligaene, svarer Kåsastul.