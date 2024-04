Landslagssjefen bekrefter til TV 2: Zuccarello skal til VM

Mats Zuccarello meldte seg fredag til tjeneste for Norge.

– NHL-sesongen er ferdig for Mats sin del. For første gang på veldig lenge blir det ikke noe NHL-sluttspill på ham, sier manager Kevin Skabo til TV 2, og legger til:

– Mats er i tillegg skadefri. Det er lenge siden han har kunne representere landslaget og han har lyst til det nå.

Fredag kveld bekrefter landslagssjef Tobias Johansson til TV 2 at Zuccarello blir med til VM.

– Vi har hatt en dialog noen uker. Han kommer til å være med. Det er en verdensklassespiller som kommer. Han kommer til å gi oss erfaring og profesjonalitet. Det er ekstremt kult at han blir med, sier svensken til TV 2.



– Sånn jeg kjenner Mats kommer han til å spre erfaring og hjelpe spillerne våre til å prestere på et høyt nivå. Det at han blir med er ekstremt positivt for vårt landslag og det prosjektet vi har.

Minnesota Wild-spilleren spilte sist med flagget på brystet under OL-kvalifiseringen på Jordal i august 2021. VM i ishockey spilles 10-26. mai.

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund, Petter Salsten, jubler over Zucca-nyheten:

– Vi er veldig glade for det! Det har vært en prosess over lengre tid mellom Zuccarello og Tobias. Nå er vi veldig fornøyde!



TV 2s hockeyekspert Erik Follestad er glad for å se Zucca i VM.

– Det er helt fantastisk at han vil spille. Tenk alt han kan lære bort!

Svensken pleier å ta ut unge spillere i landslagstroppene sine.

TV 2S EKSPERT: Erik Follestad. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Saken oppdateres!