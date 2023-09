Landslag berget etter tiggerferd: – Ikke bra nok, men ...

Hockeylandslagene ble strupet resten av året etter økonomisk trøbbel. Nå sørger et spleiselag for at profilene allikevel kan ikle seg den norske drakten.

Hockeylandslagene får likevel reise på samlinger denne vinteren. Det bekrefter hockeypresident, Tage Pettersen til TV 2.

– Nå er vi der at vi klarer å få til et tilbud for alle landslagene i løpet av 2023 og det er vi utrolig glade for. Vi er utrolig takknemlige overfor de som har respondert og sørget for at vi kan gjennomføre dette, sier hockeypresident, Tage Pettersen til TV 2.

I august fikk de fleste landslagene beskjed om at det aller meste av aktivitet legges ned resten av året. A-landslaget for herrer ble kuttet helt etter at Hockeyforbundet annonserte at de gikk ni millioner i underskudd i 2022. Det fikk profilene til å frese.

– Det er først og fremst trist. Det er trist og farlig for norsk hockeys fremtid, sa Alexander Bonsaksen til TV 2.



LETTET: Hockeypresident, Tage Pettersen er lettet Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

TV 2s hockeyekspert, Erik Follestad luftet sin frustrasjon på Twitter.

– Nå er det vel på tide at noen på forbundskontoret tar hatten sin og kommer seg langt bort? Dette er faktisk ikke til å tro, skriver han.



Tok grep

Forbundet fjernet fem stillinger før sommeren og i august fikk generalsekretær, Ottar Eide beskjed om at han ikke var ønsket med videre. De ble enige om en sluttavtale.

Ishockeyforbundet har jobbet med å løse den økonomiske situasjonen de har havnet i og flere aktører går nå inn med eksterne midler for å redde deler av landslagssesongen. Ikke bare A-landslaget. Det var en forutsetning for støtten.

FORBANNA: Alexander Bonsaken var oppgitt og skuffet over hockeyforbundets landslagsbeskjed i august Foto: Lise Åserud

– Vi har vært på tiggerferd. Aller først har vi gått inn og sett på kostnadene for å gjennomføre, så vi har et realistisk budsjett og hatt som mål å gjennomføre èn samling for alle landslagene.

I utgangspunktet er det lagt opp til samlinger i både november- og desember-vinduet som landslagene har kansellert, men støtten legger i utgangspunktet opp til å støtte aktivitet i et av disse landslagsvinduene. Ikke begge.

Erkjenner mangler

– Bra nok er det ikke, men det er der vi er økonomisk nå. Vi må finansiere dette eksternt og har forsøkt å ha magemål og realisme rundt at vi kan få til en eller to samlinger. Vi erkjenner at vi skulle hatt mer. Dette er virkeligheten, men håper spillere og apparatet rundt setter pris på at vi kan fylle et av vinduene.

Stavanger Oilers sin styreleder og hovedaksjonær, Tore Christiansen er en av de store bidragsyterne til spleiselaget. I tillegg er Norsk Tipping og Elitehockey med på dugnaden.

VELGJØRER: Tore Christiansen, styreleder i Stavanger Oilers Foto: Fredrik Slabinski

Hockeyforbundet har gått inn i denne prosessen med en langtidsplan og har ikke gitt opp å få på plass en ligasponsor denne sesongen.

– EHL har ikke vært en erstatning for en ligasponsor. Vi jobber med en sponsor og vi er i dialog, men det kommer an på størrelse og langsiktighet, sier Tage Pettersen.