Lance Armstrong: – Han er en jævla klovn

Etter å ha blitt spurtslått av Brandon McNulty på gårsdagens etappe i Giro d'Italia, gratulerte EF Education-rytter Ben Healy vinneren med seieren.

Det fikk Healys teamsjef, Jonathan Vaughters, til å tenke tilbake til tidligere i rittet. Da klaget nemlig franskmannen Thibaut Pinot på at EF-rytter Jefferson Cepeda gjorde lite jobb da de to satt sammen i ledergruppen på den forkortede trettende etappen, skriver HLN.

– Jeg er stolt av å se at Ben Healy gratulerte vinneren, og ikke gikk og gråt i media over at livet noen ganger er urettferdig, skriver Vaughters på Twitter.

DRATT INN: Thibaut Pinot ble dratt inn i krangelen, og svarte på sin side med et syrlig stikk. Foto: LUCA BETTINI

Fikk svar

Amerikaneren, som tidligere har vært lagkamerat med Thor Hushovd i Credit Agricole, fikk kraftige reaksjoner på sitt syrlige stikk. Det hele begynte med et svar fra twitterbrukeren @transparentsal.

– Bare @ ham (Pinot red. anm.), din feiging, skriver twitterbrukeren som kaller seg leigh.

Vaughters svarte med å sende enda et stikk i retning Pinot.

– Ikke sikker på at Thibaut Pinot kan lese det gjennom alle tårene hans.

Deretter meldte Pinot selv seg inn i diskusjonen ved rett og slett å spørre Vaughters:

– Hvem er du?

– Klovn

En som besvarte det spørsmålet er den dopingdømte eks-syklisten Lance Armstrong.

– Hvem han er? Han er en jævla (klovneemoji). I hvert fall basert på de 30+ årene jeg har kjent ham.

Som Armstrong sier, har han og Vaughters en lang historie sammen. De to var lagkamerater i mange år på skandalelaget U.S. Postal, og var var venner i flere år.

TATT: Dopingdømte Lance Armstrong, som er utestengt fra sykkelsporten på livstid, hadde lite godt å komme med i retning Vaughters, som var en av dem som fikk han felt. Foto: EZRA SHAW

Men da da den store dopingskandalen omkring U.S. Postal ble rullet opp, var Vaughters med på å bringe frem beviser, som til slutt gjorde at Lance Armstrong ble utestengt fra sporten på livstid.

Det er ingen overdrivelse å hevde at de to har et anstrengt forhold, og dette er nok neppe siste gang de to havner i en hissig meningsutveksling.