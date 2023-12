Lamslåtte kometer: – Hva er det som skjer med oss?!

– Ja, hva er det som skjer med oss?! Fy søren, det er helt sjukt, sier Juni Arnekleiv til TV 2 og ser bort på lagvenninnen Karoline Knotten.

De to sørget for en ny, norsk jubeldag i de svenske skogene.

Knotten tok andreplassen, mens Arnekleiv endte på tredje.

Og hadde det ikke vært for den ene bommen begge hadde, kunne de gått helt til topps på sprinten.

– Da jeg gikk én bom på liggende, tenkte jeg at «pokker, nå er det kjørt». Jeg er ganske vant til at jeg er nødt til å ha ti treff, sier Knotten.

– Det er så rått. Det er to kjempegode løp, men det er ikke perfekt. Vi har enda mer å gå på, og det er det råeste, tilføyer hun.

Arnekleiv stemmer i:

– Jeg fikk en skikkelig tøff sisterunde. Jeg hadde jo en bom jeg òg. Det er som Karoline sier, hvordan hadde det sett ut med perfekte løp? Wow!

Og ikke nok med det:

Ingrid Landmark Tandrevold på sjetteplass til tross for to bom.

Marthe Krokstad Johansen endte på sjuendeplass.

– Vi er fire topp sju. Det er helt sprøtt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er virkelig morsomt å se at det vi driver med på trening funker. Det nivået vi har når vi trener med hverandre, vet vi ikke hvordan er i forhold til resten av nasjonene. Det er veldig gøy å se at vi henger så godt med, sier Tandrevold til TV 2.

Ole Einar Bjørndalen hyller laginnsatsen.

– Helt fantastisk, sier han, som nå er skiskytingsekspert for TV 2.

Franske Lou Jeanmonnot stakk av med seieren. Hun skjøt to fulle hus og endte 8,5 sekunder foran Knotten.

Bjørndalen applauderer tempoet i sporet.

– Det er meldt at hun er blitt sterkere i sommer og høst, men at hun skal holde unna toppløpere mot slutten og bli nummer to med én bom, er fantastisk, roser legenden.

– Juni har sin beste plassering «ever». Hun har x-faktor og er bedre i konkurranse enn på trening, i hvert fall skytemessig. Hun har også fått et løft i sporet. Hun tar muligheten når hun får den, og er en tøff jente, fortsetter Bjørndalen.

Onsdag ble det stafettseier på det norske damelaget.

Suksessen kommer til tross for at lagets to største stjerner, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff, har lagt opp.

Bjørndalen spår en lys fremtid for de norske damene.

– De har flere løpere som antagelig kommer opp. Det er noen talenter i norsk dameskiskyting, og et gror godt etter at de to mest meritterte løperne har gitt seg, kommenterer han, og legger til at det også gjøres en strålende jobb både blant trenerne og i smørebuen.

I laget er det god harmoni.

– Det er så gøy å drive med skiskyting om dagen! Det er god stemning i laget, og vi koser oss selv om det er kaldt og kjipt. Vi gjør det skikkelig bra, sier Knotten med et stort smil.