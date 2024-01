Lagkompisen slo tilbake etter Kilde-krasjen: – En vanvittig mental kamp

– Det var ganske rått å lede for første gang. At jeg får lov til å gjøre det i Wengen, det er rimelig unikt, sier Atle Lie McGrath til TV 2 etter andreplassen i Wengen søndag.

23-åringen ledet slalåmrennet etter en bunnsolid første omgang.

Men nordmannen måtte se at Manuel Feller fra Østerrike tok verdenscupseieren.



KOSTET: Lie McGrath var tydelig sliten i målområdet. Foto: Gabriele Facciotti

Søndagens renn kostet mentalt.

– Fy fader for en vanvittig mental kamp jeg måtte ta i dag. Spesielt etter det som skjedde med Aleksander i går. Det gjorde vondt. Jeg fikk en vond klump i magen og jeg slet med å sove. Jeg tenkte så mye på Aleks.

– Jeg dro ut i dag og gjorde jobben. Det å bli nummer to og nesten klare å vinne igjen, er rimelig kult.

– Forferdelig

Etter den stygge krasjen lørdag, kom det gode Aamodt Kilde-nyheter søndag morgen.

– Jeg er her og blir tatt hånd om av «the one and only». Lappet sammen. Tusen takk for alle meldinger. Jeg er takknemlig for all kjærligheten og støtten jeg har fått. Denne sporten kan være brutal, men jeg elsker den fortsatt, skrev skistjernen på Instagram og la ut et bilde sammen med kjæresten Mikaela Shiffrin.



Ifølge Skiforbundet unngikk Lommedalen-alpinisten brudd, men fikk skulderen ut av ledd og et kutt i leggen.

Flere kritiserte FIS i etterkant for å avholde tre fartsrenn på samme helg, etter flere krasj i Sveits.

FIS-topp Markus Waldner varsler søndag endringer i et intervju med ORF.

Lie McGrath synes bildene av en skadet Aamodt Kilde var tøffe å se.

– Det var brutalt. Helt forferdelig å se Aleksander sånn. Jeg hadde som sagt vondt i magen, og det å se at de puttet på en turniké rundt låret hans er aldri et godt tegn.

– Den første nyheten var at han hadde brukket beinet og fått et åpent brudd, som er noe av det verste en alpinist kan oppleve. Det høres ut som det gikk fint - og at det bare var et dypt kutt. Så får man se. Det er ikke bare-bare, understreker han.

I FORM: Atle Lie McGrath har kjempet seg tilbake etter korsbåndsskade. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

– Var for ham

Det er ikke lenge siden alpinisten fra Bærum kjempet seg tilbake fra skaden han pådro seg under VM i fjor.

– Det var litt for ham. Jeg sa det før første omgang: «Jeg kjører for ham i dag». Han er en ordentlig leder: Mye av grunnen til at jeg står her i dag, er på grunn av ham. Den erfaringen han har tatt med, har vært vanvittig bra for meg. Jeg håper han kommer tilbake snart.

Andreplassen søndag var Lie McGraths andre på rad. Også i Adelboden var han andremann.

Neste helg venter det TV 2-sendte slalåmrennet i Kitzbühel.

Der har alpinisten planer om å ta steget opp på det øverste trinnet.

– Det er nesten litt komisk. Jeg har vært så nærme nå, Aleks har vært så nærme. Seieren kommer sikkert snart, sier Lie McGrath, vel vitende om at Norge har til gode å vinne denne sesongen.