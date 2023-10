Lagbildet kritiseres

SER DU HVORFOR? Arsenals lagbilde for denne sesongen har fått stryk i sosiale medier. Nederst til høyre sitter Frida Maanum, laget eneste norske spiller. Foto: arsenal.com

Arsenal-kvinnenes lagbilde for 2023/24-sesongen er blitt møtt med mye kritikk i sosiale medier.

– Med tanke på at dette er en «London»-klubb er mangelen på mangfold trist å se, sier en Arsenal-fan ifølge The Athletic.

På lagbildet er det 27 spillere - hver og en av dem hvite.

– Vi erkjenner at vår nåværende førstelagstropp hos kvinnelaget ikke reflekter det mangfoldet som finnes på tvers av klubben og lokalsamfunnene vi representerer, skriver Arsenal i en uttalelse til The Athletic.

– Brutal visuell mangel

Blant Arsenal-stjernene er norske Frida Maanum. Klubben trenes av svenske Jonas Eidevall, som også har hentet de tre svenskene Stina Blackstenius, Amanda Ilestedt og Lina Hurtig til Arsenal.

Klubben er klar på at de streber etter et større mangfold.

– Å øke deltakelsen blant unge kvinner og jenter med ulik bakgrunn er en hovedprioritet for oss på akademinivå, med spesifikke tiltak på plass for å forbedre muligheter og tilgjengelighet, skriver Arsenal.

Problemet er ikke unikt for Arsenal, også Everton har den samme strukturen.

I 2021/22-sesongen estimerte PFA at rundt ti prosent av spillerne i Women's Super League var svarte, asiatiske eller av en annen etnisk bakgrunn. De siste estimatene tilsier en økning på rundt fem prosent.



Den tidligere toppspilleren Fern Whelan er nå leder for likestilling, mangfold og inkludering hos Den engelske spillerforeningen (PFA).

– Vi har en brutal visuell mangel på rollemodeller for disse unge jentene som er på vei opp. Om du ser på ligaen, vil du se mange hvite spillere. Om du er en ung svart jente, tenker du kanskje: «Hvor passer jeg inn i den verdenen? Er den for meg?» spør hun.

– Grunn til optimisme

Arsenal lover nå bot og bedring.

– På tvers av alle lagene våre, inkludert herre- og kvinneakademiene, er vi stolte av våre spillere fra ulike bakgrunner som har bidratt til vår historie, suksess og kultur. Det er en prioritet for klubben å fortsette å strebe etter større mangfold og inkludering og skape en følelse av tilhørighet for alle knyttet til klubben, heter det i Arsenals uttalelse.

Fern Whelan mener det er all grunn til å tro på det, og hevder man i løpet av de neste årene vil se mangfoldet blomstre.

– Det ser kanskje ikke slik ut for øyeblikket, men det er virkelige fremskritt som gjøres. Det er grunn til optimisme, sier hun.

PS! To av Arsenals spillere er nominert til Ballon d'Or Féminin, som deles ut på den prestisjetunge Ballon d'Or-utdelingen mandag 30. oktober. Det er Amanda Ilestedt og Katie McCabe. Se oversikt over alle de nominerte her!