– Lå i fosterstilling

UTSLÅTT: Her endte Uno-X-samlingen for Anders Halland Johannessen (t.h) og Jonas Iversby Hvideberg; på sykehus for oksygenbehandling. Foto: Privat

Uno-X-ryttere ble kullosforgiftet på sesongavslutning og fraktet til sykehus for behandling.

Det som skulle være en hyggelig samling for å runde av den historiske 2023-sesongen - der Uno-X deltok i Tour de France for første gang - tok brått en dramatisk vending.



– Jeg tenkte: «Dette er ikke normalt», sier Anders Halland Johannesen.

– Det begynte med at jeg kastet opp. Fem minutter senere var jeg utfor stupet. Vi skjønte rimelig fort at dette var alvorlige greier, forteller Jonas Iversby Hvideberg.

UNO-X-DUO: Anders Halland Johannessen og Jonas Iversby Hvideberg slapp heldigvis fra det hele uten varige men. Foto: Sindre J. Olsen

Pustet inn eksos i timesvis

Sammen med resten av rytterne, hele ledelsen og støtteapparatet i det norsk-danske sykkellaget, var de to samlet utenfor København, der de skulle tilbringe ettermiddagen på en innendørs gokart-bane.

Gruppen på 90 personer ble delt inn i lag, og det var om og gjøre å kjøre flest runder i løpet av 3,5 timer.

– Jeg var så giret. Gokart er det morsomste jeg vet, så jeg var inne i hallen hele tiden og var aldri ute for å ta en pause eller trekke frisk luft, forteller Halland Johannessen.

– I tillegg så er vi jo konkurransefolk. Alle fikk kjøre litt, men vi så jo fort hvem som hadde de raskeste rundene. Vi to var høyt på den listen, så det ble mye tid i gokarten på oss, fortsetter Drøbak-gutten.

Mot slutten av konkurransen var mange av de andre gått lei. Da ble det ekstra mye tid i gokarten for de ivrigste. Det var først da de kom ut av innendørsarenaen - og begynte på turen tilbake til hotellet - at de merket de første symptomene på at noe var galt.

– Jeg ble svimmel og tung i hodet. Jeg la meg derfor litt nedpå før vi skulle samles til middag. Jeg ble bare dårligere og dårligere, og til slutt lå jeg i fosterstilling i senga med kraftig hodepine, forteller Jonas Iversby Hvideberg.

På naborommet lå lagkameraten, som hadde begynte å kaste opp.

– Jeg klarte ikke å holde øynene åpne og sendte melding til laglegen. Da han kom inn på rommet var jeg rimelig bortreist. Det var nok en ubehagelig opplevelse for de rundt oss å se hvor dårlige vi var, sier Halland Johannessen.

Måtte i trykkammer

Her, på Rigshospitalet i København, ble Uno-X-rytterne plassert i trykkammer etter kullosforgiftningen. Foto: Privat

Uno-X-apparatet skjønte raskt at dette var alvor. Guttene ble støttet ut til en ventende bil og umiddelbart fraktet til sykehus. Der ble det konstatert kullosforgiftning - som i verste fall kan være dødelig. Duoen ble lagt i hver sin seng og behandlet med oksygen.

– Vi fikk god oppfølging både av sykehuset og av laget. Både legen, treneren og min bror, Tobias, var med oss hele natta, forteller den ene av de to tvillingbrødrene i Uno-X.

For sikkerhets skyld ble de også sendt til Rikshospitalet i den danske hovedstaden for behandling i trykktank.

– Det var jo dét astronautopplegget og en opplevelse i seg selv. Men da de vurderte å holde oss igjen i ei uke for flere runder i trykktanken sank moralen. Heldigvis slapp vi det, forteller Iversby Hvideberg - som er tilbake i Uno-X etter to sesonger i Team DSM.

Nå er det gått noen uker siden episoden i Danmark. Uno-X er for tiden samlet i Spania på treningsleir, og duoen forteller til TV 2 at de ikke har merket noen ettervirkninger. Etter et par dager var de helt fin igjen.

– Det føltes som etter en ordentlig tur på byen. Men om vi var noe dårligere enn de andre som tok den helt ut samme kveld som vi havnet på sykehus, er jeg litt usikker på, sier Halland Johannessen med et smil.