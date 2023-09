Kyvågs stjernemøte: – Følte meg liten

Tidligere i år fikk Thea Kyvåg sjansen til å vise seg fram for en av verdens største fotballstjerner. Da gjorde nervene seg gjeldende.

– Det var helt forferdelig, ler Kyvåg på spørsmål om hvordan møtet var.

For sammen med flere andre store talent dro Kyvåg til Paris for å lansere en ny sko fra samarbeidspartneren Puma.

I tillegg til å vise fram den nye skoen skulle de også vise fram sine egne ballferdigheter.

Og det ble ikke gjort fremfor hvem som helst.

Mye oppmerksomhet

Den daværende PSG-stjernen Neymar satt nemlig bak et bord, og skulle bedømme talentenes ferdigheter da de skulle forsere en form for hinderløype.

– Man merket at alle så på deg. Jeg følte meg ganske liten da jeg var der, men samtidig veldig stor, med tanke på at alle ville snakke med deg, forteller hun.



Dagen i Paris ble nemlig lang for 19-åringen.

Flere timer ble holdt av til intervjurunder med kreatører som Instagram-kanalen 4-3-3, som kan vise til over 60 millioner følgere.

Deretter møtte de Neymar for bilder, etterfulgt av hinderløypa.

– Man blir jo liten når man står ved siden av ham. Jeg satt ved hans side og tenkte «Oi shit», fordi her er vi som han ikke vet hvem er, mens alle vet hvem han er.

Vurdert av Neymar

Da de skulle gjennom hinderløypa med ballen i beina meldte nervene seg for LSK Kvinner-spilleren.

– Nervene var der, utrolig nok. Jeg trodde ikke at jeg skulle bli nervøs. Det var veldig rart å gjøre det når Neymar skal bedømme det vi gjorde, så det gikk ikke så bra, ler hun.

– Hvordan bedømte han deg?

– Ååå, det var ikke så bra, sier hun, nok en gang med latter i stemmen.

– Nei da, det var helt greit. Jeg ville ikke bedømt meg selv noe bedre. Det var flere som var bedre enn meg. Både nerver og han som satt der spilte nok inn.

Lærerikt opplegg

Det hun oftest legger vekt på gjennom praten er hvor profesjonelt opplegget rundt superstjernen var.

Alt var lagt til rette for spillerne som kom for å delta, men naturligvis var det Neymar som var i sentrum.

– Det var spennende og lærerikt å se på opplegget. De kom ti minutter for sent, men alt var tilrettelagt. Det var gøy å se at han hadde så mye respekt.

Og hvordan rommet endret seg i det øyeblikket brasilianeren entret rommet flankert av sine sikkerhetsvakter sitter igjen hos tenåringen.

– Med en gang han kom inn i rommet ble alle stille, og tok opp mobilene sine. Jeg håndhilste på han, så det var spesielt og noe jeg selvsagt husker.