Kyllingsponsor fikk nei til å sponse landslaget - nå vil Skiforbundet se den private Klæbo-avtalen

En standard representasjonsavtale, hvor skistjernen går inn og ut av landslaget til hvert enkelt renn, er løsningen som ligger på bordet i konflikten mellom Johannes Høsflot Klæbo og Norges Skiforbund (NSF), men TV 2 vet at konflikten likevel er langt fra løst mellom partene.

TV 2 er kjent med at avtalen Klæbo inngikk med Norsk Kylling AS i oktober har utløst misnøye og blitt en verkebyll for Skiforbundet.

Den har ført til en rekke utfordringer som det nå jobbes på spreng med å løse før sesongstart:

Avtalen har skapt misnøye hos enkelte av Skiforbundets eksisterende sponsorer.

Skiforbundet har bedt Team Klæbo om innsyn i avtalen - det innsynet har de ikke fått.

Om ikke Skiforbundet får klarhet i innholdet i avtalen, er TV 2 kjent med at forbundet frykter avtalen kan bryte markedsreglene.

Norsk Kylling ville på et tidspunkt sponse hele langrennslandslaget - fikk nei på grunn av bransjeeksklusiviteten til forbundets egne sponsorer.



– Kjenner ikke innholdet i avtalen

Kjernen i konflikten er den mye omtalte bransjeeksklusiviteten til forbundet, som enkelt forklart skal hindre utøvere i å samarbeide med konkurrenter av forbundets egne sponsorer.

Skiforbundet har sponsorer som Spar (eid av NorgesGruppen) og Gilde (eid av Nortura). Norsk Kylling AS er ingen direkte konkurrent, men er heleid av Reitan-konsernet. Reitan eier også Rema 1000, som er en konkurrent av Spar og NorgesGruppen.

Denne indirekte koblingen har ført til reaksjoner.

TV 2 er kjent med at det derfor kom et ønske om å få innsyn i Klæbos avtale med Norsk Kylling AS, noe Skiforbundet deretter ba om.

NY AVTALE: 11. oktober offentliggjorde Johannes Høsflot Klæbo og Norsk Kylling et samarbeid. Administrerende direktør i Norsk Kylling, Hilde Talseth, til høyre. Foto: Lise Åserud / NTB

Det har de ikke fått.

– Foreløpig kjenner vi ikke innholdet i denne avtalen, og det er da vanskelig å gjøre vurderinger om det foreligger utfordringer opp mot eksisterende samarbeidsavtaler NSF langrenn har, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Konsekvensen kan bli at avtalen derfor må håndteres som en bransjekonflikt og brudd på markedsreglementet, men Bjervig vil ikke spekulere i eventuelle følger av en slik utvikling.

Men han påpeker:

– Vi har forpliktelser og står ansvarlig overfor alle våre samarbeidspartnere, og vi må ta beslutninger som sikrer at vi står ved disse forpliktelsene.

Ville sponse hele langrennslandslaget

Etter at avtalen mellom Norsk Kylling og Klæbo var i boks i oktober, er TV 2 kjent med at Norsk Kylling og Skiforbundet gikk i dialog. Da kom Norsk Kylling med en forespørsel om å sponse hele langrennslandslaget.

Denne forespørselen ble rask avslått, da et partnerskap med Norsk Kylling ble vurdert som umulig for forbundet på grunn av avtalene de har med partnere i dagligvarebransjen.

TV 2 har vært i kontakt med Klæbo-leiren gjennom kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes.

De vil ikke kommentere saken.



TV 2 er imidlertid kjent med at avtalen vurderes som en helt ordinær samarbeidsavtale som det ikke er normal praksis å dele med tredjeparter - spesielt all den tid Klæbo ikke er en del av landslaget. Partene i avtalen er også helt trygge på at den er uproblematisk og helt innenfor regelverket.

En standard representasjonsavtale, som det er ventet at partene signerer før Klæbo går skirenn, gir som kjent skiesset fri både fra landslaget og forbundets kommersielle forpliktelser når han ikke er på konkurranser.

Han står derfor helt fritt til å inngå avtaler med dem han måtte ønske.

Bekymringen til motparten er imidlertid om skillene mellom når man er i og utenfor landslagsboblen er tydelige nok. Et forenklet hypotetisk eksempel: Om en utøver figurerer på en sponsorplakat eller andre former for markedsmateriell når han eller hun er utenfor landslaget, blir disse da fjernet når utøveren er med landslaget?

Representasjonsavtalen

En representasjonsavtale er ennå ikke signert, men slike avtaler, som er vanlig i skisporten, kan signeres tett opp mot hver enkelt konkurranse.

USIKKER TIL SESONGÅPNINGEN: Korona gjør at det er usikkert om Johannes Høsflot Klæbo blir å se under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen neste helg. Foto: Lise Åserud

Opprinnelig ville en slik avtale bli signert før konkurransene i Ruka mot slutten av november, men en koronainfeksjon gjør imidlertid at det er uavklart når Klæbo vil begynne sesongen.

TV 2 har vært i kontakt med både Norsk Kylling og NorgesGruppen om denne saken.

Partneransvarlig i Norsk Kylling henviser til Klæbo-leiren.

NorgesGruppen henviser til Skiforbundet for kommentarer, men sier også:

– NorgesGruppen er stolte av avtalen med Skiforbundet, og vi forholder oss til den inngåtte avtalen. Avtalen er viktig for oss fordi den omfatter både topp og bredde og bidrar til å fremme skiglede over hele landet.