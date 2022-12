– Kylian har aldri glemt oss

GIR HENNE HÅP: Rachel Tin bor i blokka hvor Frankrikes superstjerne Kylian Mbappé vokste opp. For unge i den parisiske forstaden Bondy er Mbappé håpet. Han gir stedet de vokser opp et annet image enn vold og gjengkrig. Foto: Santiago Vergara/TV2

– Kylian er stjernen i byen vår og han har ikke glemt oss. Han snakker om oss i intervjuer. Kylian gir oss håp, sier Rachel Tin (14).

Det er Mbappémania i Frankrike. Kylian Mbappé har scoret fem av lagets mål til nå i mesterskapet. VM-stjernen er aller størst i Bondy, der han kommer fra.

– Allerede som 4-åring var det bare en ting som gjaldt for Kylian; fotball, fotball, fotball. Det var hele livet hans. Han bodde rett ved siden av banen her, sier Thierry Pointeau og peker bort på en blokk.

I blå boblefrakk trener han seks-åringene i AS Bondy i desembermørket. Thierry var president i klubben i 12 år og kjenner familien Mbappé godt.

TETT PÅ: Thierry Pointeau mener Mbappés familie holder han nede på jorda. Helt siden fotballspilleren var 3-4 år hang han rundt på denne banen, forteller den tidligere presidenten i FC Bondy. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Han var kjappere enn alle de andre. Han driblet og var alltid foran alle de andre. Det er det som er hans styrke.

Kylian trente ikke mer enn de andre småguttene i Bondy, men han hang alltid på banen. Enten det var lilleputter eller seniorlaget som trente.

Den mellomste sønnen i familien Mbappé, Kylian, har gjort Bondy verdenskjent. Han pryder hele endeveggen på en ti-etasjers boligblokk i utkanten av kommunen. Og er helten til de små fotballspillerne, som trener under streng disiplin i kulda.

FEIRER: Kylian Mbappé med sin karakteristiske gest for å feire et mål. Han er allerede en legende i VM. I to mesterskap har han scoret tilsammen 9 mål på 11 kamper. Foto: ODD ANDERSEN/AFP

– Han er sterk, han løper fort og har spilt her i Bondy, sier Zinedine Mehenni (6). Oppkalt etter en annen fotballstjerne.

Zinedine er akkurat ferdig med dagens trening. Det er ikke vanskelig å se hvem som er guttas forbilde. Flere av dem har svært gode drible- og løpeferdigheter.

Fakta: Kylian Mbappé Fyller 24 år den 20.desember. Verdens nest dyreste spiller etter Neymar. Solgt til Paris Saint-Germain i 2018 for 180 millioner euro, nesten 1,9 milliarder kroner.

Verdens best betalte fotballspiller, ifølge tall fra Forbes i oktober. Årets inntekt anslås til 128 millioner dollar, nesten 1,3 milliarder kroner.

Han har rundt 100 millioner følgere til sammen på Facebook, Instagram og Twitter.

Etter forrige VM ga han bort hele premiesummen til veldedig arbeid for barn, over 4,6 millioner kroner.

Toppfarten hans under kampen mellom Frankrike og Polen ble målt til 35,3 km/t

Da han var gjest i nyhetssendingen til TV-kanalen TF1 før VM oppnådde sendingen årets nest beste seertall.

Han bor i en leilighet på nærmere 600 kvadratmeter rett ved Eiffeltårnet i Paris.

Kilder: BBC/Forbes/TF1

Bondy ligger en mil nord-øst for Paris og har rundt 54 000 innbyggere. Det er en av de beryktede forstedene til Paris. Bondy ligger i et av de fattigste områdene i Frankrike. Preget av sosial nød, manglende interegering og folk utenfor arbeidslivet. Forstedene var i mange år synonymt med opptøyer og brennende biler. Unge med røtter i andre kulturer i konflikt med politiet.

Her vokste Kylian Mbappé opp med faren, som er født i Kamerun og moren med røtter i Algerie.

Frankrikes storscorer Kylian Mbappé blir beskrevet som en begavet elev, men hadde vanskeligheter med å sitte stille på skolen. Foreldrene skrev ham inn på både teater- og musikkskole, men Kylian ville bare spille fotball.

– Et bedre rykte

Blokka er grå, men gult høstløv lyser opp i den stille gaten. I tredje etasje i en leilighet på 60 kvadrameter vokste Kylian opp sammen med to brødre og foreldrene. Faren var fotballtrener. Moren spilte håndball på høyt nivå.

Rachel Tin bor i samme oppgang som familien Mbappé bodde. Hun husker Kylian som brorens venn og lagkamerat på fotballbanen. For Rachel er han beviset på at unge fra forstedene kan nå så langt som helst.

SAMME GRESS: Seks-åringene i FC Bondy forsøker å drible og løpe som sitt store idol. Rekrutteringen til klubben er såpass stor at noen får nei. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Han gir forstedene et godt rykte. Det er mange klisjeer om forstedene, man snakker alt for mye om volden og de små krigene. Jeg håper at vi også kan lykkes som ham, og gi Bondy, men også andre forsteder, et bedre rykte.

I oppgangen henger fortsatt navnskiltet til fotball-familien selv om det er mange år siden de flyttet. I dag bor verdens best betalte fotballspiller i en 600 kvadratmeters leilighet ved Eiffeltårnet.

I leiligheten under familien Mbappés tidligere hjem bor fortsatt Elmire Ricles og ektemannen.

– Han var et veldig aktivt barn. Han spilte fotball inne på rommet sitt. Moren spurte om det ikke forstyrret, men jeg svarte at vi kan ikke binde fast et barn, sier Elmire.

HUSKER DEM: Elmire Ricles hørte Kylian spille fotball på rommet sitt i etasjen over hennes leilighet. Iført en signert Paris Saint-Germain-cap, en gave fra Kylian Mbappé. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hun viser fram bilder av ektemannen, barn og barnebarn sammen med Kylian. Fra den gangen de ble invitert av Kylian til å sitte på VIP-tribunen, på en Paris Saint-Germain-kamp. En smilende Kylian poserer i midten. Hun ble hjemme for å passe et sykt barnebarn.

– Jeg er virkelig stolt av ham. Jeg håper han fortsetter som han gjør nå, og at det går bra for ham.

En kvinnelig "Kylian"?

Fra Kylian var liten levde han med idrett. For familien Mbappé betød sport alt. Faren og onkelen var fotballtrenere. Moren spilte håndball på høyt nivå.

– Foreldrene hans var veldig viktige både når det gjaldt skolegang og oppdragelse. Han oppførte seg aldri dårlig. Det ser vi i dag også, selv om det er noen som forsøker å si noe annet. Det er ikke sant. Han har gode folk rundt seg, sier eks-president Thierry Pointeau.

Thierry innrømmer at det ikke alltid er lett for Kylian, som en av verdens beste fotballspillere. Familien holder ham nede på jorda, og er fortsatt blant de viktigste i støtteapparatet rundt stjernespissen.

Kylian er ikke bare et forbilde for de minste spillerne. Gressmatta på et treningsfelt et annet sted i byen, fylles opp av unge kvinner. Noen av dem spiller med hodeplagg.

LETER: AS Bondy er storleverandør av profesjonelle fotballspilere. Trener David Lobeau leter etter den neste Mbappé, og gjerne en kvinnelig spiller. Foto: Santiago Vergara/TV 2

AS Bondy er allerede storleverandør av mannlige proffspillere. Drømmen til trener David Lobeau er å finne en kvinnelig spiller med samme potensial som Kylian Mbappé.

– Vi kommer til å få en, kanskje har vi en allerede, men vi kommer til å utvikle en, helt sikkert.

En av dem som har latt seg inspirere til å satse på fotball er Kelyann, skoleelev som drømmer om å bli idretts-fysioterapeut.

– Kylian viser oss at det er mulig å lykkes, selv om du kommer fra forstedene. Det er viktig for oss, sier Kelyann Neriny(17).

– Kan det komme en kvinnelig «Mbappé»?

FULLE TRENINGSFELT: Mbappè har skapt enorm interesse for fotball i Bondy. Det er bare sju år siden kvinnefotballen startet opp. Nå er det populært å spile fotball også for jentene. FOTO: Santiago Vergara

– Det håper jeg. Det er mulig og vi trener for det, men det er en stor jobb.

Besteforeldrene til Kylian Mbappé på begge sider bor fortsatt i Bondy. Kylian Mpabbé kommer på besøk, men ofte i det skjulte.

– Familen og Kylian har aldri glemt Bondy. De er de første som ville komme tilbake og gi oss en håndsrekning hvis det trengtes. De glemmer ikke hvor de kommer fra, sier Thierry.