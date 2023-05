Kutter ytterligere: – Jævlig dyrt

Norges Skiforbund sliter økonomisk og må gjøre kutt flere steder. Langrennssatsning blir stadig dyrere for de nest beste.

I forkant av den kommende langrennssesongen har Skiforbundet sett seg nødt til å gjøre store endringer for å få endene til å møtes økonomisk.

Elitelandslagene er redusert med fire plasser. Junior- og rekruttlandslaget har mistet to plasser hver.

I tillegg får regionlagene mindre støtte fra Skiforbundet den kommende sesongen.

– Team Elon-lagene har en avtale med sin hovedsponsor, og den består, men støtten de får fra Skiforbundet er redusert. Jeg ønsker ikke å si med hvor mye, men støtten er redusert fra vår side på grunn av den situasjonen vi står i, sier Espen Bjervig til TV 2.

Northug: – Helt hjernedødt!

– Det koster flere hundre tusen kroner

Langrennsløper Jan Thomas Jenssen, som er en del av Team Elon Midt-Norge, er bekymret for konsekvensene av sparetiltakene.



– Vi skulle gjerne hatt de pengene. Vi lever i en tid der det er ufattelig vanskelig å få tak i sponsormidler. Vi prøver så godt vi kan å spare inn på hvor vi legger samlinger og hva vi bruker pengene på, men det vil gå utover det sportslige tilbudet er jeg redd, sier langrennsløperen.



27-åringen, som er tidligere juniorverdensmester på stafett, frykter at flere talenter gir opp langrennssatsningen, fordi den totale kostnaden blir for stor for hver enkelt.

– Det koster flere hundre tusen kroner i året. Skandinavisk cup arrangeres ofte i «gokk» og en tur koster fort over 10.000 kroner. I år var det i tillegg jævlig dyrt å delta på NM. Vi skal fort delta på 10-12 helger i løpet av en sesong, da blir kostnaden stor, sier Jenssen.

Jan Thomas Jenssen vant to løp i Skandinavisk Cup denne sesongen. Foto: Ulf Palm / NTB Foto: Ulf Palm

Løperne på regionslagene betaler en inngangssum for å være en del av laget. I tillegg dekker de reiser og hotell selv.

Nå blir støtten lagene får fra forbundet redusert.

– Det går utover sparekontoen og mer til. Vi teller på knappene. Jeg er redd det er mange som vil falle fra for tidlig. I dag er det veldig mange som driver med langrenn, men reisekostnadene øker, matprisene har økt og ski og utstyr blir dyrere. Langrenn er ikke en sport for hvermansen lenger, sier Jenssen.

– Ufattelig umulig

Samtidig som kostnadene øker og den økonomiske støtten reduseres, er veien opp til landslaget på mange måter blitt lengre.



Der herreløperne på rekrutt- og regionlag tidligere har kjempet om 13 plasser på landslaget, er disse nå redusert til 10.

– Når man ser at veien opp dit man drømmer om å være nesten er uoppnåelig, så er det veldig enkelt å pakke sammen og gi seg. Jeg tror jeg snakker for veldig mange utøvere i samme kategori som meg . Vi ser hvor ufattelig vanskelig det er å komme seg inn på landslaget.

Iver Tildheim Andersen har blitt trekt fram av flere som den største taperen som følge av et redusert antall landslagsplasser. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Jenssen frykter at økte kostnader kombinert med tøffere konkurranse og færre landslagsplasser vil føre til at en potensiell verdensmester gir opp satsningen for tidlig.

Selv ikke Iver Tildheim Andersen, som tok sin første seier og dårligst ble nummer åtte i verdenscupen denne sesongen, kom ikke gjennom nåløyet.

– Det har noe å si for motivasjonen når jeg ser hvor ufattelig umulig det er når selv ikke han klarer det i år. Jeg håper de får nok penger til å gjenopprette det gamle antallet på landslaget slik at det er rom for yngre utøvere som presterer bra, sier langrennsløperen.