Kutt i landslagene – ekspertene tror disse løperne ryker

Mandag presenteres langrennslandslagene for den kommende sesongen. Trang økonomi fører til at det blir gjort kutt i antall utøvere per lag.

SPAREBLUSS: Skiforbundet må gjøre økonomiske sparetiltak i tiden framover. Det får konsekvenser for landslagene. Foto: Heiko Junge / NTB

Onsdag skrev VG at landslagsutøverne har vært i hastemøte med skiforbundet grunnet sparetiltak som vil føre til færre landslagsplasser.

Pål Golberg bekrefter overfor TV 2 at det har vært avholdt et møte onsdag, men ønsker ikke å si noe om hva som ble tatt opp.

Espen Bjervig ønsket ikke å kommentere, men etter det TV 2 kjenner til stemmer opplysningene.

Petter Skinstad tror Martin Løwstrøm Nyenget er den løperen på distanselaget med dårligst kort på hånden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fra før har det vært kjent at Emil Iversen vrakes fra herrelaget.

På sprintlaget tror TV 2s langrennseksperter, Petter Skinstad og Petter Northug, at det er Sindre Bjørnestad Skar som sitter med de svakeste kortene før uttaket.

Når det gjelder distanselaget til herrene, hevdes det at et valg er tatt.

Torsdag ettermiddag melder kilder til Adresseavisen at Tønseth ikke er en del av neste års langrennslandslag. Avisen erfarer at trønderen skal ha fått den endelige beskjeden torsdag.

– Jeg er ikke overrasket over at Tønseth er den som blir vraket. Ettersom Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget er de av allroundgutta uten VM-medaljer, regner jeg med at det står mellom dem og resultatmessig er de noenlunde 50/50, sier Skinstad.

TV 2-eksperten blir dermed ikke overrasket hvis de velger å beholde ham på landslaget.

– Men jeg forstår landslagets avgjørelse om å beholde en svært allsidig og sterk Løwstrøm Nyenget, fortsetter han.

Northug ville selv ha beholdt Tønseth på laget.

– Jeg blir overrasket dersom de finner plass til Sjur Røthe med de nye kvotene. Jeg tror Løwstrøm Nyenget stiller sterkere enn Røthe. Didrik Tønseth har vært så jevnt over stabil at det blir vanskelig å kaste ut han, sier Northug.



Etter ekspertenes spådom vil nedskjæringen i antall landslagsplasser føre til at det ikke blir plass til Iver Tildheim Andersen. Det var mannen mange hadde pekt ut som løperen som skulle overta plassen til Emil Iversen.

Se ekspertenes fullstendige lag nederst i saken.

– Trenger mer tid og mer ro

På kvinnesiden frigjøres én plass som følge av at Ragnhild Haga har lagt opp. I tillegg har Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind valgt å fortsette sine satsinger privat.

Nå tror Skinstad og Northug at Helene Marie Fossesholm (21) ryker ut av elitelandslaget og flyttes ned på rekruttlandslaget.

VRAKES? Ekspertene tror Helene Marie Fossesholm flyttes ned på rekruttlandslaget før den kommende sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Den utviklingen Helene Marie Fossesholm har vist, tyder på at hun trenger et steg ned for å fortsette utviklingen. Jeg skulle gjerne sett henne på rekruttlandslaget. Ikke fordi hun er en dårlig langrennsløper, men fordi hun trenger mer tid og mer ro. Det tror jeg hun får i større grad på rekruttlandslaget, sier Skinstad.



De spår at det heller ikke gjøres plass til Silje Theodorsen, som har levert gode resultater gjennom vinteren og var en del av den norske VM-troppen denne vinteren.

TV 2s langrennseksperter er sikker på at Ingvild Flugstad Østberg har prestert godt nok til at hun får tilbud om landslagsplass. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Samtidig antas det at Ingvild Flugstad Østberg hentes inn i landslagsvarmen igjen.

– Jeg er ganske trygg på at Ingvild Flugstad Østberg skal inn på det landslaget igjen, sier Skinstad.



– Jeg er spent på hva Østberg gjør. Hun har definitivt levert gode nok resultater til at hun skal bli tatt ut på landslaget igjen, men samtidig har det opplegget hun har kjørt på siden fungert veldig bra, sier Northug.

Ekspertenes landslag herrer

Sprint: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Even Northug.

Ut: Sindre Bjørnestad Skar.

Northugs distanselag: Simen Krüger, Hans Christer Holund, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth.

Ut: Sjur Røthe.

Skinstads distanselag: Simen Krüger, Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget.

Ut: Didrik Tønseth.

Ekspertenes landslag kvinner:

Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Mathilde Myhrvold, Julie Myhre, Marte Skaanes, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen.

Ut: Helene Marie Fossesholm.