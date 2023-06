– Kunne vært fatalt

Onsdag kl. 18.00: Se Stjørdals-Blink-Vålerenga på TV 2 Play og Direktesport.

– Jeg håper vi klarer å gjenta det mot Vålerenga. Det hadde vært en drøm, sier Blink-treneren til TV 2.

Odd-Karl Stangnes er den karismatiske treneren som ledet Stjørdals/Blink til cuptriumf mot Rosenborg. Nå ønsker han å sende Vålerenga samme vei.

Men mange vil nok assosiere han med noe annet.

En dramatisk episode som utspilte seg på Skjervøyskjæret i 2019.

«Mannen på skjæret»

Etter Odd-Karl Stangnes la skoene på hyllen, satt han igjen med et tomrom og slet psykisk. Han ønsket å gjøre noe.

– Noe av det beste du kan gjøre da, er å få en form for mestringsfølelse. Derfor ønsket jeg å gjøre noe som ingen andre hadde gjort før, forteller Odd-Karl Stangnes.

Det kan en trygt si at mannen fra Skjervøy gjorde: I 2019 bestemte han seg for å bygge en hytte, og bo mutters alene på det forblåste Skjervøyskjæret. Hvor lenge? 365 dager.

VAKKERT: Sammen med hunden sin. skulle Odd-Karl Stangnes tilbringe 365 dager på holmen ute i havgapet. / Foto: Privat

Stangnes ønsket å finne seg selv og veien videre i livet.

– Jeg kom på ideen da jeg passerte der med Hurtigruten. Første gangen satt jeg bare og beundret det, for det var flott vær og så helt fantastisk ut. Andre gangen tenkte jeg det samme, sier han og fortsetter:

– Tredje gang tenkte jeg: «Her må det være perfekt å bygge hytte og bo ett år», minnes 54-åringen.

BYGDE HYTTE: Ute i havgapet, på Skjærvøyskjæret, bygde Stangnes en hytte som han etter planen skulle tilbringe ett helt år i. / Foto: Privat

Han søkte etter en midlertidig byggetillatelse, og fikk godkjent av kommunen.

I oktober 2019 var hytta ferdigstilt.

Men et par måneder senere led hytta en dyster skjebne.

Blåst på havet

Nedtellingen av 365 dager startet 1. oktober.

– Jeg måtte få en bekreftelse på at jeg ville håndtere vinteren, når stormen er på sitt verste.

– Jeg visste at dersom jeg kom meg gjennom natt til 1. desember, så ville jeg klare å være der hele året, forteller Stangnes.

Denne kvelden var det imidlertid stor storm i det forblåste havgapet.

– Det var meldt fryktelig dårlig vær: Full storm, maks vann-, flo og bølgehøyde. Alt var på det maksimale, minnes 54-åringen.

KLATRET OPP: Det var dette fyret Stangnes søkte tilflukt til. Foto: Jonas Veka Tretli / TV 2

Stangnes følte seg små-truet rundt midnatt, og valgte derfor å søke tilflukt til fyret som var stasjonert på den lille holmen.

Her hadde han plassert overlevingsdrakt, sovepose og mat i forkant.

– Jeg har en video der jeg sier til meg selv: «Nå må jeg evakuere, men jeg regner med å dra tilbake til hytta i morgen tidlig».

Én time senere ble hytta blåst på havet.

– Begynte å grine ukontrollert



Enorme mengder vann fra Barentshavet sendte Odd-Karl Stangnes' hytte på havet. Da dette skjedde, befant 54-åringen seg i fyret.

– Det kunne vært fatalt hvis jeg hadde sittet der, men heldigvis hadde jeg tatt noen forholdsregler, sier han.

Mens han var i fyret, hadde han i utgangspunktet ikke tenkt å be om hjelp.

Men redningsselskapet hadde sett at det var en luke på en halvtime med opphold, og rekvirerte derfor et redningshelikopter for å hente nordlendingen fra Skjervøyskjæret.

Stangnes var ikke redd mens han befant seg i fyret, men da han ankom helikopteret, fikk han en kraftig reaksjon.



– Da jeg kom opp i helikopteret, begynte jeg plutselig å grine. Helt ukontrollert. Jeg klarte ikke å styre det, forteller han.



Da han kom tilbake til land, oppdaget han at den dramatiske episoden var overalt i riksmediene.

– Det var mye skriverier og telefoner. Jeg skrudde av telefon og sov i to døgn, forteller 54-åringen.

Talentets tale vekker oppsikt

– Det orker jeg ikke å være med på



Erfaringene han fikk fra prosjektet, og den dramatiske episoden har Stjørdals/Blink-treneren tatt med seg inn i treneryrket.

Særlig har mental trening blitt et viktig fokus.

– Det er etter tiden på skjæret, at jeg har fått interesse rundt den biten og skjønt hvor viktig det er, forteller Blink-treneren.

Nå leder han et ungt Blink-lag – med 17 nye spillere siden fjorårets sesong. Daglig leder i Stjørdals/Blink, Kevin Ingebrigtsen, forteller om en trener som pusher spillergruppen til det maksimale.

– Han er veldig opptatt av det fysiske. Vi har jo trent som noen ville hester, forteller Ingebrigtsen.

KREVER MYE: Odd-Karls Stangnes krever mye av spillergruppen, men nyter stor respekt. / Foto: Jonas Veka Tretli / TV 2

Blinks spillerstall er satt sammen av unge og sultne spillere. Det er ingen tilfeldighet.

– Det var spillere som spilte her i fjor, som sa: «Jeg vil heller trene med andre lag, for den galskapen som foregår i Stjørdals/Blink, den orker jeg ikke å være med på.».



Han tror spillergruppen er villige til å ofre mye for 54-åringen.

– Odd-Karl er jo et herlig vesen. Han er snill og god tvers gjennom. Det finnes ikke vondt i han. Jeg tror garderoben vil gå gjennom veggen for han, sier han om hovedtreneren.



Særlig ærligheten til Blink-treneren verdsettes høyt.

– Det som er artig med han, er at han er ærlig, uavhengig om det går bra eller dårlig, forteller Blink-spiller Karl Martin Rolstad.



Herjer med RBK - så går det galt

– Jeg får vel snurre på meg skoene

Odd-Karl Stangens har også en spektakulær spillerkarriere bak seg, med en unik statistikk.



Han har scoret på åtte ulike nivå i norsk fotball – fra Eliteserien opp til 8. divisjon.

I de senere årene har imidlertid 9. og 10. divisjon dukket opp på Østlandet.

54-åringen flørter med tanken om å få en scoring på nivå ni og ti.

– Jeg hører rykter om at det er en som har scoret på ni ulike nivå, men vet ikke om det er noe hold i det.

– Om dette stemmer, må jeg ta en overgang til Lyn 2 og få et mål der, hvis det lar seg gjøre, sier han med et smil.



COMEBACK?: Scoringsrekorden frister 54-åringen. Foto: Jonas Veka Tretli / TV 2

Lyn 2 har nemlig lag i 9. og 10. divisjon. Stangnes har imidlertid ikke spilt fotball de siste årene grunnet problemer med synet på venstre øyet.

Men for to og ett halvt år siden opererte han, og synet har blitt bra igjen. Det kan bety comeback for breddefotball-legenden.

– Jeg må vel snurre på meg skoene og se hva jeg kan få gjort der!



Men først står Vålerenga i cupen for tur.

– Slår vi Vålerenga blir vi historiske: Aldri har Blink kommet så langt i cupen. Og jeg liker å bli historisk, sier den karismatiske Blink-treneren.