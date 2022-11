– Kunne ikke si nei til Rafa

Men mange stusset over valget om å forlenge en allerede lang sesong med nesten to uker i Sør-Amerika. Og særlig ettersom Ruuds resultatet i høst ikke vitnet om en kjempeform.

Det Ruud er med på nå er en såkalt «exhibition tour». Det er rett og slett en turné som er mer å regne som et utstillingsvindu fremfor sportslige resultater og poeng. Den er i regi av superstjernen Rafael Nadal som nok nærmer seg en avslutning på sin aktive karriere.

– Ettersom høsten ble som den ble for Casper, hvorfor valgte dere å takke ja til dette fremfor å hvile før ny sesong?

– Det er et godt spørsmål. Vi landet vel egentlig på at vi ikke følte vi kunne si nei til Rafa. Man får ikke mange slike muligheter og for Casper som har sett opp til Rafa hele livet, så ble det rett og slett vurdert til at det var noe man ønsket å gjøre, sier Christian Ruud til TV 2.

SHOWKAMP: Rafael Nadal og Casper Ruud møtte opp på en undergrunnsstasjon i Quito for å spille litt tennis på en svært liten bane. Foto: RODRIGO BUENDIA

Pappa Ruud forteller også at de opplevde innendørs-sesongen høsten 2021 som bedre enn den var i 2022. Selvsagt med unntak av sluttspillet hvor Ruud gikk helt til finalen, men tapte mot Novak Djokovic.

På spørsmål på om de hadde noe klart svar på hvorfor formduppen kom i høst, så forteller han at de hele tiden evaluerer prestasjonene.

– Det vil alltid variere. Noe av forklaringen er nok at han aldri fikk tid til å lande etter finalen i US Open. Da var det rett hjem for landskamper som betyr mye for Casper, og så rett til Laver Cup som ble emosjonelt ettersom Federer la opp.



– Deretter ble det turneringer i Asia. Vi kunne kanskje droppet noe der, men utstyrsleverandøren vår Yonex er for eksempel fra Japan. Der hadde vi ikke vært på mange år, så der måtte vi nesten i år.

Da TV 2 møtte pappa Ruud i forkant av turneringen i Torino var han imidlertid klar på at turneringen i Paris var et lite etterlengtet løft i formen. Det til tross for at han røk i sin andre kamp mot italienske Lorenzo Musetti. Finalen i Torino bevist vel imidlertid at pappa Ruud hadde rett angående den stigende formen.

Det faktum at Casper Ruud nå er helt i verdenstoppen og har spilt to Grand Slam-finaler i 2022 gjør at hverdagen til Team Ruud har endret seg betraktelig.

– At vi sa ja til Rafa er noe som hører til sjeldenheten i disse dager. Å være helt der oppe er en ny erfaring for oss. Vi får veldig mange tilbud om ulike ting som vi oftere må ta stilling til.

– Blir det nok hvile på Casper mellom Nadal-turneen og oppstarten i Australia ved nyttår?

– Nei. Men både Marcel (da Cruz, Ruuds fysiske trener, journ.anm,) og jeg ville ha 4-5 uker med forberedelser til en ny sesong. Den perioden blir nå i februar. Vi ser det heller som at vi forlenger sesongen med Australia etter nyttår, og så kommer sesongoppkjøringen etter det, sier Christian Ruud som også legger til:

– Dette snakket vi faktisk med Rafa og Roger Federer om da vi var i London for Laver Cup og man ser ofte at de også har valgt å gjøre det slik.

GAVER: Casper Ruud og Rafael Nadal poserer med hvert sitt bilde de fikk utdelt i forbindelse med en av kampene på turnéen. Her fra da de møttes i Brasil for noen dager siden. Foto: DOUGLAS MAGNO

Turnéen i Sør-Amerika nærmer seg over for Ruud. Turnéen ble promotert som en reprise av Grand Slam-finalen mellom de to fra Roland Garros tidligere i år. Ruud har i løpet av disse dagene fått en revansj ved å slå Nadal i en kamp der borte.

Like etter Ruuds hjemkomst til Norge igjen skal nordmannen videre til Trondheim for et opplegg med Gustav Magnar Witzøe. Ruud og Salmar-arvingen skal der møte hundrevis av barn som skal få muligheten til å slå litt sammen med verdenstreeren i tennis.