Kunne endelig leve av idretten – så spolerte han eget proffliv helt frivillig

Eirik Holst Kavli (25) forlot profflivet i Frankrike for å snu karrieren.

BORTE BRA, HJEMME BEST: Eirik Holst Kavli valgte vekk drømmen for å utvikle seg hos Koll Volleyball. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Se Koll - TIF Viking på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fredag fra 17.45!

For mange er det å kunne leve av idretten den store drømmen, og for de fleste ender det med å bare være en drøm.

Etter ett år på proffkontrakt i Sør-Frankrike tok han et omdiskutert valg.

Han valgte å takke nei til forlengelse med det franske laget. Han ville tilbake til Oslo og Koll Volleyball.

VANSKELIG VALG: Kavli er tilbake i Oslo, etter å ha takket nei til proffdrømmen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fikk kontrakt på en uke

Den nesten to meter høye spilleren mener selv at proffdrømmen aldri var realistisk for ham.

– Jeg var aldri på noe juniorlandslag. Så kom jeg med på landslaget i fjor og startet med å spille mot regjerende verdensmestere i volleyball (Polen). Det gikk veldig bra.

– Så fikk jeg kontrakt en uke etterpå.

PROFF I FRANKRIKE: Eirik Holst Kavli kunne leve av idretten sin hos klubben Martigues. Foto: Privat.

Laget som hentet Kavli heter Martigues og holder til sør i Frankrike, rett ved Marseille.

Under en trening hos sin nye arbeidsgiver fikk den ferske proffen en åpenbaring.

– Jeg fikk prøve å spille posisjonen diagonal bare fordi vi skulle rotere posisjoner. Så gikk det veldig bra, jeg følte jeg klarte å «trøkke» skikkelig til.

Det gikk faktisk så bra at Kavli bestemte seg for å ikke være midt-spiller mer, men satse alt på å bli diagonal.

Som 24-åring ville han snu karrieren på hodet. Uansett om han ikke lenger kunne leve av idretten.

– Helt tulling

Siden nordmannen ikke hadde noen kamper å vise til hvor han spilte diagonal, var det ikke aktuelt for klubber å hente han til denne posisjonen.

Martigues hadde allerede diagonal-spillere, men ønsket gjerne å ha Kavli med i sin opprinnelige posisjon.

Det takket han nei til.

TULLING: Flere har reagert på at Kavli valgte å komme hjem. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

For Kavlis tidligere klubb Koll var veldig interessert i å ha spilleren sin tilbake, i den posisjonen han selv ønsket.

– Flere i Koll synes jeg er helt tulling. Jeg kan få betalt for å gjøre det jeg elsker, men jeg vil heller være her.

Det er spilleren fra Asker storfornøyd med.

For profflivet i Frankrike var ikke mye å skryte av.

– I byen var det bare gamle mennesker og barn. Det var ikke mye sosialt som skjedde.

– I Koll spiller jeg med kompisene mine. Alle på laget er jevngode, så det er et bra sted å utvikle seg.

Den store drømmen

For Kavli håper å en dag kunne leve av det han elsker: å spille diagonal.

– Jeg spiller ikke volleyball bare for å være god, jeg spiller for å bli best mulig.

Kavli har merket at interessen rundt idretten har økt de siste årene, spesielt etter Anders Mol og Christian Sørum har briljert i utlandet.

ØKT INTERESSE: Spillerne merker at flere får øynene opp for volleyball. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det gjør at han håper på at profflivet kan skje nærmere hjemme, hvor alle vennene holder til.

– Jeg tror at man kan bli proff volleyballspiller om noen generasjoner. Å være proff her i Norge hadde vært drømmen.

Seriestart mot rivalen

Fredag kveld spiller Kavli sin første seriekamp siden hjemkomsten, og det tror han blir skikkelig gøy.

– Vi spiller mot TIF Viking, som blir skikkelig tøft. Dette blir en kjempekamp, som viser hvem som ligger best an til å vinne serien.

KLAR FOR KAMP: Fredag kveld spiller Koll sin første seriekamp mot TIF Viking. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Lagene møttes blant annet i NM-finalen i mai, hvor TIF Viking tok en knepen seier.

Koll-spilleren mener at hvis man skal se en kamp denne helgen, så er det Koll-TIF VIking.

– Alt annet er bare drit i forhold til det her, sier 25-åringen lattermildt.

Se Koll - TIF Viking på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fredag fra 17.45!