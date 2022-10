Kulturministeren tar strømgrep for idretten

KORTER NED VENTETIDEN: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen forbedrer utbetalingsordningen for strømstøtte til lag- og idrettsforeninger. Foto: Thomas Evensen / TV 2

De høye strømprisene har gitt en rekke idrettsorganisasjoner økonomiske problemer. Flere idrettsledere og Norges Idrettsforbund har i høst pekt på at den gjeldende ordningen for strømstøtte ikke har vært god nok.

Nå tar kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) to grep for å få kompensasjonen til å skje raskere.

– Det ene vi gjør er at vi åpner opp søknadsrunden for strømstøtte tidligere enn planlagt. Det andre vi gjør er at vi innfører en løpende søknadsbehandling, sier Anette Trettebergstuen til TV 2.

Inntil nå har ordningen fungert slik at idretten måtte søke om støtte for tre måneder av gangen. Deretter måtte man vente på at søknadsfristen gikk ut før søknaden ble behandlet. Så gikk det ytterligere tid før pengene faktisk ble utbetalt.

– Disse søknadene blir altså nå behandlet forløpende som de kommer inn, forklarer Trettebergstuen.

I utgangspunktet skulle Lotteri- og Stiftelselstilsynet åpne søknadsrunden for juli/august/september den 26. oktober.

På grunn av den utfordrende økonomiske situasjonen fremskyndes datoen med en uke, til 19. oktober.

– Hva betyr det i praksis?

– Dette vil føre til at de som søker vil få utbetalt støtten rundt fem uker tidligere enn det de har fått hittil, sier Trettebergstuen.

Vil korte ned tiden ytterligere

Sotra SK utenfor Bergen er en av klubbene som kjenner strømkrisen godt på kroppen. For sportsklubben er dette gode nyheter.

Men den daglige lederen tar likevel ikke helt av.

IKKE OVERBEVIST: Dan Christensen i Sotra SK er glad regjeringen tar grep, men etterlyser fortsatt en enda bedre ordning. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Slik situasjonen er hjelper alt, men jeg håper virkelig vi også får en ordning der vi får gjennomført dette månedlig og ikke kvartalsvis, sier daglig leder Dan Christensen til TV 2.

Han har i likhet med andre idrettsledere pekt på utfordringer med trøblete likviditet fordi man må forskuttere store strømregninger - og deretter vente i opptil fem måneder på at kompensasjonen fra staten kommer.

Venter fortsatt på NIFs kartlegging

Forrige uke kunne TV 2 fortelle at Norges Idrettsforbund (NIF) hadde levert flere strømkrav til Kulturdepartementet uten å kartlegge strømsituasjonen.

Flere av disse strømkravene har idrettspresident Berit Kjøll og co dessuten måttet gå tilbake på, fordi de viste seg å ikke være gode nok.

Kulturministeren ønsker derfor å avvente å gjøre noe mer med støtteordningen inntil idrettsforbundet har skaffet seg en bedre oversikt.

– Vi har en tett og god dialog med Idrettsforbundet. Det er flere ting som vi har bedt dem komme tilbake med informasjon om. Deriblant gass-situasjonen, hva slags anlegg og omfang dette har, sier Trettebergstuen.

Hun opplyser samtidig om at dette er noe Kulturdepartementet har etterspurt i nesten én måned - helt siden departementet mottok et brev fra Norges Idrettsforbund den 17. september.

Forrige fredag sendte NIF ut en spørreundersøkelse til alle sine medlemsorganisasjoner for å kartlegge strømsituasjonen. Denne undersøkelsen har fått svarfrist på torsdag.