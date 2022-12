Kroppen gikk i vranglås på grunn av Thingnes Bø

* Se herrenes jaktstart - der det er dobbelt norsk i teten - på TV 2/TV 2 Play fra klokka 11.45.

Ropene på Martin Fourcade runger fra tribunen i Le Grand-Bornand, selv om det snart er tre år siden 34-åringen valgte å avslutte karrieren.

Det er mye takket være ham at tribunene koker av skiskyttergale franskmann. I seks sesonger på rad, mellom 2012 og 2018, vant han verdenscupen sammenlagt.

Johannes Thingnes Bø var mannen som stoppet seiersmarsjen - og som i praksis sørget for at Martin Fourcade plutselig ble en skygge av seg selv.

For i desperasjonen etter å holde Thingnes Bø på en armlengdes avstand, endte franskmannen med å spenne bein på seg selv og kjøre kroppen i senk foran 2018/19-sesongen.

FOURCADES NEMESIS: Johannes Thingnes Bø tok knekken på den suverene franskmannen. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Jeg visste at jeg måtte forbedre meg dersom jeg ønsket å forbli den beste. Men jeg gjorde mer enn jeg skulle. Jeg slet meg fullstendig ut og tok livet av meg selv som skiskytter, sier Fourcade når TV 2 møter ham etter kvinnenes sprintrenn.

– Var det på grunn av Johannes?

– Det var hans feil, sier Fourcade og smiler.

– Fordi han pushet meg til å bli bedre og bedre. Til slutt lot jeg være å lytte til kroppen med tanke på hvile og restitusjon. Om det ikke hadde vært for Johannes ville jeg ikke gjort den feilen. Det er på grunn av ham at jeg trente for mye, og det er derfor jeg mislyktes i 2019/20-sesongen.

Møtte veggen

Fra å være en seiersmaskin ble Fourcade en utøver som knapt var på pallen. Han gikk 21 renn uten å være på pallen og tok ikke en eneste medalje i VM.

Johannes Thingnes Bø vant 16 renn den sesongen - og slettet dermed Fourcades rekord på 14.

Den påfølgende sesongen - som skulle vise seg å bli Fourcades siste - lignet han seg selv igjen. Men han tapte kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen mot Thingnes Bø med to fattige poeng.

Dagen i forveien annonserte han sin avskjed med skiskyttersporten.

– Påvirket Johannes din avgjørelse om å legge opp?

SUVEREN: Johannes Thingnes Bø tok sin første verdenscupseier i Le Grand Bornand i 2013. På torsdag tok han sin 60. seier på øverste nivå på samme sted. Foto: JEFF PACHOUD

– Ikke i det hele tatt. Det var kun en avgjørelse basert på egne følelser. I 2020 var jeg tilbake på et bra nivå, men ikke på samme nivå som da jeg og Johannes kjempet i 2018. For meg ville det vært vanskelig å komme tilbake på det nivået, og dermed vanskelig å kose seg med skiskyting på samme måte som før. Jeg vet at jeg fortsatt var ung da jeg la opp, og jeg hørte fra publikum i dag at de ønsket meg tilbake. Men jeg tok en god avgjørelse. Det handlet ikke om kampen mellom meg og Johannes. Jeg valgte å legge opp før jeg mistet motivasjonen og gnisten. Og den hadde jeg helt til siste stavtak, sier Fourcade.

Nå nyter han livet som trebarnsfar, samtidig som han er styreleder for utøverkomiteen til OL i Paris i 2024, og valgt inn i utøverkomiteen til IOC.

Tror Thingnes Bø blir tidenes beste

Denne uka er han på plass i Le Grand-Bornand, der Johannes Thingnes Bø har vunnet åtte renn siden gjennombruddet i 2013.

På jaktstarten i dag går han ut 17 sekunder foran Sturla Holm Lægreid på annenplass.

– Hva tenker du om det Thingnes Bø har prestert denne sesongen?

MISTET GREPET: Martin Fourcade mistet hegemoniet til Johannes Thingnes Bø i 2018/19-sesongen. Foto: Lise Åserud

– Han imponerte meg stort på sprinten her. Jeg synes han var på sitt beste både fysisk og på skytebanen. Når Johannes er i den formen, er han veldig vanskelig å slå. Han er tilbake på det nivået han var fra starten av 2017-sesongen. I langrennsfart har han en stor fordel, og skytingen er også veldig bra. Jeg må si at jeg er imponert over Sturla (Holm Lægreid) også. Han er tilbake på sitt beste etter å ha slitt med den fysiske formen i fjor, sier Fourcade.

Men aller mest imponert er han over Thingnes Bø - som tok sin seier nummer 60 på øverste nivå torsdag.

Fourcade står med 83, mens Ole Einar Bjørndalen troner øverst med 96.

– Jeg tror Johannes vil passere meg snart, og ikke lenge etter kommer han til å passere Ole Einar.

– Tror du det?

– Han er en som kan klare det. Han startet i veldig ung alder, og vant i Le Grand Bornand allerede for ni år siden. Hvis du sammenligner med meg, hadde jeg omtrent ti år på øverste nivå. Dersom Johannes går noen år lenger enn meg, har han muligheten til å bli den utøveren med flest seire.

Mer intenst med Hegle Svendsen

Thingnes Bø står med fem seirer på seks renn i verdenscupen denne sesongen. I hans beste sesong - i 2018/19 - noterte han rekordmange 16 triumfer.

– Tror du han kan bli bedre enn han er nå?

– Jeg tror det blir vanskelig for Johannes å forbedre seg noe særlig, kun på små detaljer. Jeg tror også det blir tøft å holde et så utrolig nivå gjennom hele sesongen. Han er sterkere enn de andre, og selv om han skulle miste litt av formen, vil han minst være på samme nivå som konkurrentene, sier Fourcade.

MANGE DUELLER: Duellene med Emil Hegle Svendsen er noe Fourcade aldri vil glemme. Foto: FRANCK FIFE

Selv om han aldri helt fikk taket på Thingnes Bø, er det en annen nordmann han trekker fram som sin aller største rival.

– Hvis jeg må sammenligne, så var rivaliseringen med Emil (Hegle Svendsen) mer intens. Med Johannes var det litt roligere. Selv om jeg hadde et godt forhold til Emil, var konkurransen mellom oss så sterk at det ble umulig å bli noe mer enn rivaler. Når det gjelder Johannes føler jeg ikke at skillet mellom vennskap og rivalisering var like stort, sier Fourcade.