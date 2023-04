Kritisk Tønseth: – Får trøkt det i ansiktet kjapt og brutalt

Didrik Tønseth ble mandag tatt ut på landslaget, men det så lenge ut til at han skulle bli vraket.

– Når det kommer en måned før så hadde det vært helt greit, men når de drøyer så lenge uten heads-up og får den bare trøkt rett i ansiktet så kjapt og brutalt, så er jeg ikke en stor fan av måten de har gjort det på.



– Hva reagerer du på?



– Det er tidsbruken. Den kommer for sent og får brått. Torsdag kveld måtte jeg tenke på om jeg skulle kjøre eget opplegg, finne et lag. Hva skal jeg gjøre? Det er ti dager til 1. mai og ny sesong. Det er knapt.



Foto: Lars Thomas Nordby

Det tok bare tre dager før alt var snudd på hodet.

– Jeg fikk beskjed torsdag formiddag om at jeg var vraket. Så ble ringt søndag morgen om at jeg fikk plassen likevel. Det var litt sjokk.



Han har ikke snakket ut med langrennssjef Espen Bjervig og co.

– Nei, jeg har ikke rukket å snakke med noen. Alle har nok reagert på hvordan dette er gjort.



Nå håper han lagkamerater slipper å gå gjennom det samme senere.

– Jeg var vraket denne gangen, men jeg vil ikke ha et slikt miljø. Det er brutalt å få beskjed som kan rokke ved en hel karriere.



Bjervig selv sier Tønseth kanskje fått beskjed en eller to dager før.

– Vi har noen rammer vi må forholde oss til, som resultater og budsjetter. Dette er ikke en unnskyldning, men forklaring. Ting kan uansett alltid bli bedre, sier han til TV 2.



TV 2s langrennsekspert Petter Northug støtter Tønseth.

– Jeg skjønner at han er skuffet, og dette er håndtert dårlig. Mye ramler på plass siste ukene, og det gjør det vanskelig. Det har vært en parodi, for det har feilet, sier han.