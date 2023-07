Kritisk til tilrettelegging av NFF: – Hvor trangsynt går det an å bli?

Stabæk – Molde 0–1

Med kvalifiseringsspill til Champions League, NM-kamper og Eliteserien har Molde et tett kampprogram.

Etter lørdagens 1-0-seier mot Stabæk på bortebane, reagerer Molde-trener Erling Moe på at kampene kommer for tett og at det er for lite tilrettelegging for de som spiller ute i Europa.

– Vi liker at det er tett. Det er det vi ønsker. Skal man være kritisk til noe, så er det at NFF og Europa-toppen ikke tilrettelegger godt nok for europacup-lagene, sier Moe til TV 2.



– Blir dere ikke hørt?

– Jeg føler ikke vi blir hørt. Vi har et U21-mesterskap der vi avgir spillere og det gjør vi fordi vi ønsker det beste for norsk fotball. Da får vi flyttet en kamp og den får vi flyttet tett opp mot Europaliga-kvaliken. For meg er det sånn: hvor trangsynt går det an å bli?

REAGERER: Erling Moe går ut mot NFF. Foto: Astrid Pedersen

Konkurransedirektør i NFF Nils Øyvind Fisketjønn har ikke besvart TV 2s henvendelse.

– Jeg er skuffet over tilretteleggingen. Der synes jeg vi kan bli langt bedre. Når vi ser rundt oss i andre land, der får de mer tilrettelagt enn det vi gjør, legger Molde-treneren til.



– Et hyggelig «problem»

Under kampen på Nadderud endte Moe med å gjøre seks bytter.

– Det er sånn vi gjør det – kanskje litt mange bytter i dag enn det vi hadde tenkt.

Med tre kamper i uken sier Molde-treneren at det er viktig at de har en tropp de kan rullere på.

– Har du en tropp som vi har så må de få spille. De kan ikke sitte på benken og varme den i noen måneder, og så forvente at de skal levere. Det blir mye tenking, men det er jo et hyggelig «problem». Jeg er heldig som har så mange spillere, sier Moe til TV 2 etter kampen.

Molde-trener Erling Moe synes det var en tøff bortekamp på Nadderud stadion, men var godt fornøyd med å ta med seg tre poeng hjem til Rosenes by.

– Det er et Stabæk-lag som vi trodde og forventet. Vi fikk ikke mange bruddmuligheter høyt i banen. Det blir en rotete fight de første 45 minuttene. Litt «fellesferie-følelse».

Molde spilte den første av to kamper mot HJK Helsingfors i kvalifiseringsrunden til Champions League tirsdag.

Det endte med 0–1 tap mot det finske laget.

Allerede onsdag spiller Molde returoppgjøret mot HJK.

Andre eliteseriemål

Veton Berisha satte inn kampens eneste mål etter at Molde fikk straffe i det 60. minutt.

Det var 29-åringens andre Eliteseriescoring etter overgangen fra Hammarby før 2023-sesongen.

– Det er deilig å vinne. Det er jo bare straffe. Det er han som gjør jobben, så får jeg æren av å sette den i mål. All ære til Kito, sier Berisha etter at Eric Kitolano ble revet ned inne i 16-meteren til Stabæk og sikret straffe til bortelaget.

– Jeg vet ikke om det er perfekt, men vi tar tre poeng. Vi får brukt troppen og folk får spilletid. Det er en del av spillet vi kan bli bedre på. Samtidig synes jeg det er ganske tørt og vanskelig å få opp tempo på det.

Nærmer seg nedrykk

Både Molde og Stabæk var avhengige av poeng, på hver sin ende av tabellen.

Fredrik Krogstad var nære scoring for hjemmelaget etter 37 minutter spilt da ballen gikk i tverrliggeren, men nærmere kom ikke Bærums-laget scoring.

Det fortsetter å stange for Stabæk i serien.

Stabæk-trener Lars Bohinen var ikke like fornøyd etter 1–0 tapet på hjemmebane.

Til tross for at de har hatt en god treningsuke, ifølge Bohinen, var det for mye upresise pasninger og for lite i rytme i spillet.

– Man merker på stemningen at det ikke er mye glede. Jeg synes prestasjonen er skuffende. Kanskje en av de dårligste i eliteserien i år.



Bærums-laget har ikke vunnet på de siste åtte kampene i Eliteserien, og det lot seg ikke gjøre hjemme på Nadderud mot Molde.

Dagens blåkledde ligger ned tre poeng over nedrykksstreken, og kjemper om å beholde plassen i serien.

Molde kjemper om andreplassen på tabellen med Viking og Tromsø.

Det skiller bare to poeng mellom andre og fjerdeplassen på tabellen. Etter lørdagens kamp står Molde har to kamper mer spilt.