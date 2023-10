Kritisk til egen klubb: – Vanskelig når man skifter trener annethvert år

Med sine fire seriemesterskap og tre cupgull er det ingen som er i nærheten av André Hansens merittliste i dagens RBK-stall.

Godt inne i sin niende og siste høst på Lerkendal er 33-åringen bekymret for klubben han kom til i 2015.

– Jeg kunne aldri forestilt meg dette. Det må jeg si var utopi. Jeg hadde ingen forventning om at alt skulle være plankekjøring da jeg kom til Rosenborg og at vi skulle vinne seriegull hvert år, men jeg hadde i større grad tro på at vi skulle ha en vedvarende konkurransedyktighet, sier Hansen til TV 2:

– At vi har vært så langt unna som vi har vært de siste fem årene … om jeg skal ta den siste halvdelen av min Rosenborg-karriere er det det som har vært det mest skuffende.



Man må nesten 50 år tilbake i tid for å finne forrige gang trønderne sto i en sportslig krise av samme kaliber – nedrykket i 1977.

– Bekymret



Med fem kamper igjen av sesongen er fasit 10. plass i Eliteserien, seks poeng over Stabæk på kvalikplass og bare ni poeng unna Sandefjord på direkte nedrykk.

– Jeg tror nok både jeg, og vi som er litt eldre i troppen og som har vært med en stund, kanskje er noe mer bekymret enn den yngre garde. Grunnen til at man er litt bekymret er jo at man har trøblet i hele år, med å sette sammen gode kamper over tid, sier Hansen.

BEKYMRET: André Hansen mener RBKs prestasjoner denne sesongen gir grunn til bekymring før innspurten. Foto: Beate Oma Dahle

Vålerenga (B), Molde (H), Sandefjord (B), Strømsgodset (H) og Viking (B) er de gjenstående oppgjørene i RBKs terminliste for 2023-sesongen.

– Så vet man at når man nærmer seg målstreken, og det blir enda tettere der nede, så er det noen mentale prosesser som skal håndteres. Man møter lag som selv er i «deep shit», og man møter lag som kjemper i toppen. Det er greit å være klar over at det kan bli tøffe kamper inn og at man må stå i det. Det tror jeg vi har kapasitet til å gjøre.



«Krise»



At han i sitt siste RBK-år skulle være involvert i en høst som handlet om å unngå nedrykk, hadde Hansen aldri trodd for noen sesonger tilbake.

Trøndernes pålitelige burvokter bruker betegnelsen «krise», men er samtidig tydelig på at det er klubben selv som i stor grad har satt seg i denne situasjonen.

– Man kan ikke bruke ordet krise når man har sett konturene de siste to årene. Når man kvitter seg med to enormt viktige bidragsytere fra høsten i fjor, og to andre blir langtidsskadd og er ute halve året i år, så er det ikke noen krise, for du har sett at det kan bli litt trøblet opp mot forventningene.



I tillegg til en tropp med stadige utskiftninger, peker Hansen på at han og klubben har vært innom seks forskjellige hovedtrenere siden Kåre Ingebrigtsen fikk sparken sommeren 2018.

– Fra sommer 2018 til høst 2023, så har det vært store omveltninger. Da sier det seg selv at det kanskje er vanskelig å ta vare på det som har vært bra, fordi man skifter kurs ganske mange ganger, sier han og fortsetter:



– Om jeg spør deg, hva er det stikkordet du tenker mest for lag som presterer bra i enhver idrett? Jeg skal svare på det for deg, det er kontinuitet. Det er klisjéaktig, men sant. Det er ganske vanskelig å få kontinuitet når man skifter ut trenere annethvert år.

GODE TIDER: André Hansen og Kåre Ingebrigtsen jubler etter en trepoenger tilbake i 2015. Siden «bruttern» har seks trenere vært innom sjefsstolen på Lerkendal. Foto: Terje Pedersen

Kryptisk Maalen-svar

I disse dager diskuteres en ny hovedtrener på Lerkendal. Slik TV 2 forstår det er Viborgs Jacob Friis og midlertidig hovedtrener Svein Maalen de heteste alternativene per nå.

Selv har ikke André Hansen, som flytter til Skien og Odd etter sesongen, noen gode råd å komme med.

INTET SVAR: Hansen vil ikke svare på hvorvidt han mener Svein Maalen er riktig kandidat til å lede RBK inn i 2024. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg har sluttet å gi råd, sier Hansen, før han legger til:

– Det er en annen tropp en trener skal ta over nå, kontra det de for eksempel tok over i 2015. Det kan bety at man også må se annerledes i trenerjakten. Det er et lag som på mange måter er i startgropen, selv om det er mange rutinerte spillere i troppen. Utover det er det en grunn til at vi har et styre, så de skal få lov til å jobbe med sitt.



– Du har hatt mange trenere i løpet av din tid på Lerkendal. Er Svein Maalen kapabel til å lede dette laget inn i 2024?

– Jeg har hatt mange trenere, jeg. Utover det kommer jeg ikke til å kommentere det, avslutter en smått kryptisk Hansen.