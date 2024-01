Kritisk til egen kaptein: – Et slag i magen

FÅR KRITIKK: VIking-kaptein Zlatko Tripic. Her i et intervju etter en eliteseriekamp. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Zlatko Tripic er et hett samtaleemne i Stavanger for tiden. Supporterne er langt fra fornøyde, men i dette TV 2-intervjuet maner 31-åringen til ro.

– Jeg har fått med meg at det har vært skriverier som har skapt spekulasjoner. Jeg forventet det, men det er viktig å påpeke at ingenting har skjedd. Det er viktig å forholde seg til fakta.



Det sier Viking-kaptein Zlatko Tripic til TV 2.

Det koker nemlig allerede rundt siddisene og kapteinen allerede nå i januar – 77 dager før seriestart mot Sarpsborg 08.

Nylig kom Stavanger Aftenblad med den overraskende nyheten om at Tripic kan være på vei bort fra Viking.

Det reagerer styreleder i Vikinghordene, Roar Åkerlund, sterkt på.

– Det er et slag i magen for alle som er glad i Viking. Han har uttalt at han ønsker å vinne noe med Viking, derfor kom nyheten veldig plutselig og brutalt. Jeg tror det er mange supportere, samt andre i klubben, som fikk seg en stor overraskelse. Jeg tror ikke klubben var forberedt.

SKEPTISK: Roar Åkerlund, styreleder i Vikinghordene. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2

Kobles til Saudi-Arabia

Aftenbladet melder om interesse fra klubber både i USA, Tyrkia, Saudi-Arabia og Dubai for Tripic, uten at et bud skal ligge på bordet, noe sportssjef Erik Nevland bekrefter til avisen.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Nevland søndag kveld.

Tilbake til Åkerlund:

– Det gjør ekstra vondt at han er koblet til Saudi-Arabia. Hvis han forsvinner, håper jeg det blir til et land med en skikkelig liga. Hvis han ender opp i et land som ikke respekterer menneskerettighetene, vil han skuffe veldig mange, sier Åkerlund.

Han sitter også i styret til Norsk Supporterallianse – som blant annet jobbet aktivt mot norsk boikott av fotball-VM i Qatar.

Tripic er for øyeblikket på treningsleir med Viking på Gran Canaria.

– Jeg kan forstå at supporterne reagerer. Men det er viktig å se på fakta. Jeg har ikke hørt om noe konkret. Jeg kommer aldri til å ønske meg bort fra klubben. Det er litt som Nevland sier: De har ikke fått noen konkret henvendelse. Det er fakta akkurat nå.

SVARER: Zlatko Tripic snakker ut. Her fra et tidligere TV 2-intervju. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Om Saudi-koblingen sier han følgende:

– Jeg har reagert på at jeg har blitt koblet til Saudi-Arabia og land i Midtøsten. Det synes jeg er rart. Jeg skjønner ikke hvorfor det har kommet opp. Det er i så fall mer enn hva jeg vet. Det skaper nok frustrasjon og uro på grunn av at det er de landene der. Det kommer i hvert fall ikke fra meg. Jeg har aldri sagt at jeg ønsker meg dit.

– En hærfører

Viking har allerede mistet midtbaneeleganten Markus Solbakken til tsjekkiske Sparta Praha.

Søndag fortalte stjernestopper David Brekalo til lokalpressen at han vil forlate klubben som ble nummer fire i Eliteserien i fjor.

Åkerlund utdyper om hvorfor en potensiell Tripic-overgang bort fra Stavanger vil svi:

– Jeg kaller ham for hærfører. Han er den personen i garderoben som er viktig for de unge spillerne, han er viktig på treningsfeltet og viktig for supporterne. Han setter pris på supporterne og stiller opp på julebord for eksempel, sier Åkerlund.

KAPTEIN: – En hærfører, beskrives Zlatko Tripic som. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Tripic synes det er positivt å høre at supporterne ønsker å ha ham i klubben.

– Jeg elsker å være her. Per dags dato har jeg ingen planer om å forlate Viking. Det er en grunn til at jeg har skrevet en lang kontrakt. Men, man vet aldri hva som skjer i fotballen, sier han – og legger til:

– Jeg har sagt at jeg vil være i Viking så lenge jeg kan gjøre Viking-laget bedre. Jeg har en kontrakt å forholde meg til. Jeg skal ikke love eller lyve. I fotballen kan mye skje. Men, så lenge det er rykter og spekulasjoner, er det ikke vits i å kommentere for mye rundt det. Enn så lenge er det langt unna å være noe konkret. Jeg elsker å være Viking-spiller. Hadde det vært opp til meg, hadde jeg spilt i Viking til jeg er 40 år.

Mener han mister anseelse

Supporterlederens budskap er ikke til å ta feil av.

– Det er bedre å herske i Stavanger, enn å være tjener ut i verden. Han har sagt at han vil bli. Men ting har endret seg. Det er den store skuffelsen. Han ødelegger sin egen standing uansett.

– Det handler ikke om at han er Viking-spiller 1. april. Det handler om at han ser på en mulighet for å komme seg vekk. Vi supportere har vært ufattelig naive med å tro at han kom hjem til Viking for godt. Han har uttalt at han ønsker å vinne noe med Viking. Det passer ikke sammen med det han sier.

DUELL: En innbitt Zlatko Tripic under en kamp mellom Viking og Molde. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

31-åringen har hatt tre utenlandsopphold tidligere. Først tyske Greuther Fürth, deretter Sheriff Tiraspol i Moldova og senest tyrkiske Göztepe før han returnerte til Viking i mai 2021.



Lyngdølen sier at det hadde vært rart om det ikke var interesse rundt ham etter fjorårssesongen.

– Forrige sesong hadde jeg et tosifret antall mål og målgivende. Jeg følte jeg hadde mitt beste år sportslig. At det da vekker interesse, og det kommer henvendelser … Jeg hadde blitt litt overrasket hvis det ikke hadde kommet, sier Tripic, som stod for hele 13 mål og ti målgivende pasninger i hjemlig serie forrige sesong.

– Jeg synes det er veldig bra at det finnes interesse der ute, både for meg og andre. Jeg har sagt at jeg har ønsket å nå lengst mulig som fotballspiller, men jeg trives veldig godt i Viking, som jeg har store planer med. Det er her jeg har spilt min beste fotball. Så skal andre få spekulere over fremtiden min, men jeg vet hva fakta er, avslutter han.

