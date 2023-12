Kritisk Knutsen: – Ikke verdig

– Når en finale går langt uti desember, blir det under rammer og forhold som ikke er verdig en sånn kamp, sier Kjetil Knutsen til TV 2.



Bodø/Glimt-treneren er kritisk etter lørdagens cupfinaletap mot Molde.

Kampen gikk i snøvær foran mange tomme seter på et Ullevaal-gress som har sett langt bedre ut.

– Det er gambling, og så er det noe med hvordan man setter opp sesongen som tilrettelegges for de lagene som er i Europa, sier Knutsen.

Knutsen får støtte av Molde-trener Erling Moe.

– Jeg er helt enig der. Det gjør publikumsopplevelsen og banen langt bedre. Da blir det bedre sportslig også, sier Moe til TV 2.

CUPMESTER: Molde-trener Erling Moe. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etterlyser avgjørelse

Hangeland-utvalget presenterte i september sin innstilling om å flytte cupfinalen til våren. Forslaget har møtt motstand fra supportermiljøer.

– Haster det å få avgjørelsen i boks?



– Det er prosesser som går hele tiden, men det har ikke endt i noe, så jeg håper lederne står frem og tar ansvar, selv om det blir motbør fra supportere i media. Vi må ha respekt for alles syn, men noen må ta avgjørelser, sier Molde-trener Erling Moe.

CUPFINALE I DESEMBER: Ullevaal før lørdagens cupfinale. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Moe mener at det er viktig at det tas en endelig avgjørelse for å stoppe usikkerhet og diskusjon om når cupfinalen skal spilles.

Kjetil Knutsen er inne på det samme.

– Om det er Bodø/Glimt, Vålerenga, Brann eller hvem det er … Vi må tørre, og de på toppen må ta noen tøffe avgjørelser iblant. Å få alle til å bli enige i norsk fotball, klarer man ikke, sier Bodø/Glimt-treneren.



FOTBALLPRESIDENT: Lise Klaveness (t.h.), her med statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald under cupfinalen på Ullevaal. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tidligst fra 2025

Fotballpresident Lise Klaveness bekrefter overfor TV 2 at det tidligst blir cupfinale permanent fra våren 2025 – hvis det blir utfallet.

– Det har vært en unison tilbakemelding fra alle vi har hørt fra at det er et ønske om diskusjon på tinget før styret fatter beslutningen. Det må vi høre på, for denne tradisjonen står veldig sterkt. Styret legger frem innstillingen fra Hangeland med noen små justeringer på tinget, som legger opp til bred diskusjon. Så fatter styret en beslutning rett etter tinget i mars, sier hun.

FORETREKKER VÅREN: Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Glimt-kaptein Patrick Berg foretrekker også et skifte av årstid for finalen.

– For spillernes del tror jeg det er litt det samme. Sånn som været var i dag, var det helt OK. Det var ikke kaldt. Det snødde litt, men det lever vi fint med. Jeg tenker mest på de som kommer og ser på. For å skape de beste rammene rundt kampen, hadde det vært bedre å ha den på våren, sier Berg.

Knutsen mener noe må gjøres med Ullevaal-gresset uavhengig av årstid.

– Så må de få gjort noe med banen. Vi har en nasjonalarena som ikke er i nærheten av de standardene vi kan forvente. Ser man landskampene og, det er en katastrofe av en bane. Selv 9. desember er det OK og likt for begge lag, men det er noe med hvordan vi ønsker dette produktet skal være, sier Bodø/Glimt-treneren.