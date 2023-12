Kritiseres: – Ikke i nærheten

Igjen ble det en nedtur for Manchester United lørdag kveld. Erik ten Hags gutter tapte borte mot Nottingham Forest.

Ekspertene var ikke nådige etter kampen. Erik ten Hag stemplet tapet som «unødvendig» overfor BBC.

Én av dem som får høre det etter nederlaget på City Ground er stjernespiller Antony.

– Han er Uniteds nest dyreste signering, bak Paul Pogba. Jeg er ikke helt sikker på hva hans styrke er, lyder BBCs Simon Stones brutalt ærlige dom.

SLITER: Lite har stemt for United og kantspiller Antony denne sesongen. Her i duell med Forest-spiller Ola Aina. Foto: MOLLY DARLINGTON

Slaktes på børsen

Brasilianeren startet kampen som høyrekant. Etter en likblek forestilling ble Uniteds nummer 21 byttet ut allerede etter 52 minutter.

I lokalavisen Manchester Evening News belønnes han med karakter tre – svakest av samtlige United-spillere.

«Heldig som fikk komme ut til andre omgang, hvor han bare fikk åtte minutter», lyder noe av begrunnelsen.



Antony ble hentet fra Ajax, hvor han spilte under ten Hag, til de røde djevlene for 95 millioner euro tilbake i 2022.

KJENNINGER: Antony og Erik ten Hag jobbet sammen i Ajax. Foto: DARREN STAPLES

Han scoret åtte ganger i debutsesongen, ifølge tall fra Transfermarkt – men denne sesongen har det foreløpig stoppet helt opp.

Null mål og null assist fordelt på 21 kamper i Premier League, Champions League og Ligacupen skremmer ingen.

Ekspertene holder ikke igjen.

– Han vil utvikle seg, men antall mål og målgivende i Manchester United har ikke vært godt nok, uttaler tidligere Leicester-spiller Robbie Savage hos BBC Radio 5 Live.

– Han spiller høyrekant på Englands største klubb. Han spiller stort sett fast når han er frisk. Han kostet over én milliard. Med de tallene der: Jeg vil si det er det samme som å ta opp et boliglån og kjøpe seg et telt. Snakk om å bomme, sier Pål André Helland i Viaplay-studio.

På jobb etter nok et United-tap: – Tanken er tom

Klandrer klubben for manglende Antony-suksess

Tidligere denne sesongen tok brasilianeren seg en pause fra klubbfotballen etter voldsanklager mot ekskjæresten.

Han har hele tiden hevdet sin uskyld.

Antony har tidligere slått tilbake mot uttalensene til ekspertene.

– Ingen av dem har sendt meg en melding for å høre hvordan jeg har det. Spesielt i denne perioden med turbulens som jeg har vært gjennom, sier han ifølge den britiske statskanalen.

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville mener flere United-kjøp har kostet altfor mye - med Antony i spissen.

En rekke dyre kjøp har slitt med å markere seg etter sitt inntog.

– 85 millioner pund for Antony er kjøpet som peker seg ut. Han er åpenbart ikke i nærheten av å holde nivået, men selv 70 millioner pund for Rasmus Højlund er en stor sum, 55 millioner pund for Mason Mount og 60 millioner pund for Casemiro på en femårskontrakt er også veldig mye penger, sier klubblegende og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Kan denne mannen få skikk på ting hos gigantklubben? Les mer om Sir David Brailsford under.

Tidligere Chelsea-spiller Chris Sutton minner ten Hag om hvor mye penger som er blitt brukt under hans regime.

– Det kommer en tid hvor han må ta ansvar. Han har brukt over 400 millioner pund, sier han.



Tilbake til Neville:

– Det ser ut som om Uniteds speidere ikke har dratt for å se Antony spille før klubben signerte ham. Det virker som de har tillatt Erik ten Hag å overstyre dem, noe som er bekymringsfullt siden man trenger ledelsens styrke helt på toppen.

IKKE IMPONERT: Gary Neville langer ut mot klubbdriften til gamleklubben. Foto: Mike Egerton

– Jeg klandrer klubben for å hente Antony for 85 millioner pund. Det er ikke guttens feil at han har blitt kjøpt inn som en av de dyreste kantspillerne i verden. Han skulle aldri ha blitt hentet for den summen, sier mannen med 602 kamper for United.