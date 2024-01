Kritiserer arrangøren: – Altfor dårlig

Vind og store nedbørsmengder har allerede skapt trøbbel for skiskyttereliten som for tiden befinner seg i Oberhof hvor 2024s første verdenscuprenn går av stabelen denne helgen.

Torsdag skulle det etter planen vært sprint for herrene, men på grunn av store nedbørsmengder måtte den utsettes til fredag.

Like etter meldingen om utsettelse trente de norske utøverne på stadion og beskjeden etter trening var klinkende klar:

– Vi ble enig i skiftebua at dette er den verste treningsøkten vi noen gang har gjennomført, sa Johannes Thingnes Bø da TV 2 møtte han onsdag.

VERSTE: Johannes Thingnes Bø var ikke veldig imponert over forholdene. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Også Johannes Dale-Skjevdal stilte seg bak lagkompisens utsagn.

– Jeg tror dette er det verste føret jeg har støtt på i verdenscupen noen gang. Jeg har aldri opplevd lignende, mente Dale-Skjevdal.

Skuffet over arrangøren

På trening torsdag var det bedre forhold i sporet, men verken ekspertene eller den norske leiren er imponert over det de ser i Oberhof.

– På stadionområdet er det ujevnt og skitten snø med en god del stein. Men det er god fart i snøen. Ute i løypa er det litt bedre, men stadionområdet og i nærheten av stadion her er det ujevnt og dårlig, sier TV 2-ekspert Petter Northug før han fortsetter:

Også TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen rister på hodet av det han ser i Tyskland.

– Renn blir det, men under ekstremt dårlige forhold med masse stein og flis. Sånn som det ofte er i Oberhof, sier Bjørndalen oppgitt.

SNØFATTIG: Det er ikke mye som virker som Winter Wonderland i Oberhof denne helgen. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Frustrasjon kan man også tydelig spore i i den norske leiren dagen før det braker løs i Tyskland. Steinen i snøen ødelegger skiene og smøresjef Tobias Dahl Fenre og hans team har hatt en frustrerende jobb i dagene før konkurransene går i gang.

– Når været er som det er så skjønner vi jo at det er en utfordring, men vi skulle gjerne sett at arrangøren klarte å gjøre noe med all steinen som ligger i løypa. Det er rett og slett altfor dårlig. Faktisk håpløst dårlig det de leverer her og det har jo skjedd mange ganger før, sier Dahl Fenre til TV 2.

– Så at man får fortsette å drive på denne måten det synes jeg er veldig rart. Alle andre steder hvor vi er så klarer de å levere. Okei, det er skitten snø eller dårlig snø. Men at det er så mye stein som ødelegger skiene det er jo bare her i Oberhof.

KRITISK: Smøresjef Tobias Dahl Fenre har aldri sett så dårlig forhold i Oberhof som nå Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Sikkerhetsrisiko

Fredag er det meldt kaldere temperaturer og da vil nettopp denne steinen og sagflisen i sporet nevnt over kunne bli en risiko ikke bare for utstyret, men også for sikkerheten til utøverene.

– Enn så lenge er det ikke så ille, men problemet starter når denne steinen fryser fast i sporet. Da blir ikke bare utstyret ødelagt, men skiene vil også kunne stoppe helt opp, forklarer Dahl Fenre.

– Jeg skal heldigvis ikke ut å gå skirenn, men det kommer til å bli en utfordring for utøverne som skal det, fortsetter smøresjefen.

Karoline Knotten går ut som nummer 11 på kvinnenes sprint fredag og fikk allerede torsdag en smakebit på hva som kan vente i konkurransen, da hun satte utfor myteomspunnende Birx-Steig.

– Jeg var livredd. Det var så mye stein og sagflis i sporet. Kjente det lugga ordentlig tak. På trening gikk jeg uten gevær på ryggen, så kjenner jeg allerede gruer meg til å få børsa på ryggen fredag, forteller Knotten.

HJERTE I HALSEN: Karoline Knotten ser ikke frem til å ha børsa på ryggen ned Birx-Steig fredag. Foto: Marte Christensen / TV 2

Ønsker endring

Dette er ikke første gang verdenscuprennene i Oberhof i januar har fått kritikk. Vær og forhold har vært tema i flere år tilbake. TV 2s eksperter mener IBU for alvor må se på en endring i verdenscupkalenderen.



– Det er veldig lite imponerende at det er så mye stein i kunstsnøen som det er her. Det er dårlig. Oberhof er et fint sted, men man bør kanskje tenke på at det er andre tidspunkt på året man bør konkurrere her, sier Petter Northug.



JOBBER PÅ: Frivillige sto igjen lenge etter trening torsdag for å prøve å gjøre løypene så gode som mulig til sprintene fredag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Northug får også støtte fra kollega Ole Einar Bjørndalen.



– Jeg er tilhenger av Oberhof og har alltid vært det. Det er ekstreme forhold og gode tradisjoner her. Det enormt viktig å ha verdenscuprenn i Tyskland. Men som jeg har sagt i alle år, også da jeg satt i utøverkomiteen, så må tidspunktet byttes med Anterselva (slutten av januar). Sånn at det blir den siste uka i denne treukersperioden.



ØNSKER ENDRING: TV 2s skiskytingseksperter Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen ønsker endringer i verdenscupkalenderen. Foto: Marte Christensen / TV 2

IBU forstår kritikken

Sportsdirektør Daniel Böhm i Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU) har forståelse for kritikken som kommer, og innrømmer at IBU i fremtiden må se om oppsettet som nå er, faktisk er det som funker best i årene som kommer.

– Det er sant at det har vært og er mye ustabilt vær i Oberhof i starten av januar, men det er det også i resten av Europa. Vi er heldige som har Oberhof som vil arrangere renn på denne tiden av året, men vi kan ikke benekte at vi blir nødt å se og vurdere oppsettet av verdenscupen i fremtiden, slik vi gjør hvert fjerde år, sier Böhm.

- Jeg forstår godt at utøverne ikke er fornøyde med de skitne løypene. Det regner, blåser og er ikke optimale forhold. Vi har vært heldige i første del av verdenscupen som har bydd på «Winter Wonderland» på stedene vi har vært, men det blir det dessverre ikke her i Oberhof i helgen, sier Böhm avslutningsvis.