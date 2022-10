Kristoffersen om ryktene: – Aner ikke hvem som satte det ut

Se sesongstarten i Sölden på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag og søndag fra kl. 09.45.

– Jeg har ikke lagt skjul på at jeg har slitt en del med utstyret de siste årene, men det er en helt annen verden nå. En helt annen planet, forklarer Henrik Kristoffersen til TV 2.

I juni ble det kjent at tidenes beste norske slalåmkjører hadde inngått en kontrakt med Marcel Hirschers nye selskap Van Deer som skileverandør kommende sesong.

DEBUTANT: Det er første gang Van Deer-skiene blir å se i verdenscupsirkuset. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Sju VM-gull, to OL-gull og åtte sammenlagtseire i verdenscupen sier sitt: Østerrikske Hirscher regnes som en av tidenes beste alpinister.

– Jeg var besatt

Kristoffersens forhold til legenden beskrives som unikt. Et vennskap som startet med intens rivalisering. Nå skal de vinne sammen.

– Jeg har tidligere sagt at at jeg var besatt av å slå ham, og det var jeg. Mitt store mål var å slå Marcel i sammenlagtcupen. Jeg ga alt jeg hadde og gjorde alt jeg kunne rå over, men klarte det ikke. Og det er helt greit. Jeg kan se meg selv i speilet og si at jeg gjorde alt, sier 28-åringen.

Hirscher ga seg som aktiv i 2019. I fjor høst ble det nye merket lansert.

GODT FORHOLD: Marcel Hirscher og Henrik Kristoffersen var både rivaler og venner. Foto: Lisi Niesner / REUTERS

Rykteflommen i Kitz

– Marcel var den beste med utstyr da han sto på ski. By far. Det var ingen andre i nærheten. Og både min far og meg har nok vært litt naive når det kommer til utstyr.

– På hvilken måte?

– Vi var nok litt for godtroende om at ting var bra nok, når det egentlig ikke var det. Vi har nok stolt litt for blindt på folk som egentlig ikke har gjort en god nok jobb. Men det er slik man lærer av. Vi har egentlig alltid hatt den filosofien om at løperen betyr mest og utstyret mindre.

Fakta: Marcel Hirscher * Født 2. mars 1989 * Nasjonalitet: Østerriksk/nederlandsk * Idrett: Alpint: * Meritter: * OL: 2 gull, 1 sølv * VM: 7 gull 4 sølv * Verdenscupseire 67. * Åtte sammenlagtseire i verdenscupen

Kilde: NTB

I hele 18 år sverget Team Kristoffesen til Rossignol. I januar begynte ryktene å svirre.

– Det var mange rykter i januar, ja. Det var det. Det ble til og med sagt på ORF (den østerrikske statskanalen, journ.anm) under Kitzbühel-helgen at jeg kom til å bytte til Van Deer, forklarer han.

– Men det stemte ikke?

– Det stemte ikke. Og jeg hadde ingen plan om å bytte før april/mai. Jeg hadde heller ikke noen planer om å teste noe annet heller.

KITZ: Under helgen i Kitzbühel begynte ryktene om et skibytte å svirre. Men på det tidspunktet hadde Kristoffersen ikke engang tenkt tanken. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

– Det var jeg som tok kontakt

Etter Kitzbühel-helgen og før Schladming-rennet ble pappa Lars kalt inn på møte med Rossignol på grunn av ryktene.

– Han ble kalt inn til møte, men på det tidspunktet hadde jeg ikke hatt kontakt med Marcel enda. Det var bare et rykte som noen satte ut, og hvem som gjorde det aner jeg ennå ikke, sier Kristoffersen og smiler.

Han forteller videre at det først var i månedsskiftet april/mai kontakten mellom nordmannen og Hirscher ble etablert.

– Forholdet mellom oss har alltid vært veldig godt. Han har alltid vært hyggelig mot meg, og jeg har alltid hatt stor respekt for ham. Jeg har også alltid følt at han har stor respekt for meg. Da er ting egentlig veldig lett.

Avtalen med Rossignol gikk ut 30. april. 2. mai plukket Kristoffersen opp telefonen og slo inn Hirschers nummer.

– Så det var jeg som tok kontakt med ham. Ikke motsatt, sier han, og fortsetter:

– I dag er jeg veldig glad for at jeg tok den telefonen.

Sofatrenere

For Kristoffersen har vært åpen om utstyrstrøbbel de siste årene, og måten det har påvirket resultatene og skikjøringen hans.

– Har du synes det har vært vanskelig å snakke høyt om utstyret de siste årene?

– Det har vært vanskelig, innleder han.

– Hva var det Manuel Feller sa etter Garmisch et år? Sofatrenere..? Som sitter og kommenterer når de ikke har snakket med meg, trenerne mine eller fatter'n, når idretten har utviklet seg så mye og slike ting (utstyr) får mer og mer å si.

SEIRET: Henrik Kristoffersen vant «slalåmkula» forrige sesong. Foto: Alessandro Trovati / AP

– Når de da sier at jeg tar feil, og det er jeg som står på skiene og faktisk føler hva som skjer, så synes jeg det har vært litt spesielt og rart. Jeg har svært sjeldent kommet med unnskyldninger de gangene jeg har kjørt dårlig på ski tidligere, annet enn at jeg har vært for dårlig, forklarer Kristoffersen.

På framfoten

Videre peker han på Formel 1-stjernen Max Verstappen.

– Hvor mange ganger har du ikke sett Verstappen si at bilen ikke fungerer og at noe må endres på fordi bilen er drit? Det er ganske mange ganger. Ikke sant?

– Hvis verdens beste racerfører sier at dette ikke funker og at vi må endre på noe, så er det sannsynligvis slik det er, og da bør ingen komme å si at han har feil. For det er faktisk han som sitter i den bilen. Kanskje man skal høre på hva han sier, istedenfor å kritisere, poengterer Kristoffersen.

OPTIMIST: Henrik Kristoffersen har stor tro på suksess med nye ski kommende sesong. – Alt er mulig, forklarer alpinesset. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

På spørsmål om hva som er den store forskjellen med de nye skiene fra tidligere, sier han først og fremst at de er bedre. Skiene er bygd bedre. Planslipingen, som gjør skiene flate, og strukturen er bedre.

– I tillegg blir jeg ikke lenger spurt om hva jeg vil endre på. Det er heller dem som kommer til meg når noe ikke fungerer, og sier: «Prøv dette istedenfor». Det er en ekstremt stor forskjell.

– Van Deer er mer på framfoten?

– Mye mer. Det er en helt annen planet.