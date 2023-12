Kristoffersen om kritikken: – Må sette ned foten

Saken oppdateres.

På et pressemøte før helgas renn i Val d'Isere fikk alpinesset spørsmål om hendelsen.

– Jeg har ikke så veldig mye mer å si om det. Det er vel skrevet mye kommentarer og alt sånn, så ja. Jeg har ikke mye mer å si om det. Da trenger ikke andre å spørre om det heller.

Kristoffersen ble spurt av Dagbladet om hadde fått munnkurv av FIS, og at det var derfor han ikke ville si noe.

– Egen fri vilje, svarte han. Han bekreftet at han hadde sett bildene fra Gurgl igjen.

– Jeg har en 4,5 måneder gammel sønn å konsentrere meg om

På spørsmål fra TV 2 om hva han tenker om miljøsaken, svarer mannen fra Rælingen følgende:

– Jeg sa vel i Gurgl at jeg ikke har problemer med at folk engasjerer seg i klima, men da må de gjøre det i riktige kanaler. Jeg har egentlig ikke mer å si om det. Jeg har en 4,5 måneder gammel sønn å konsentrere meg om, og å stå på ski. Jeg kommer å konsentrere meg om det fremover, i hvert fall. Da kan andre få ta over.

Han legger til:

– Jeg føler at jeg i min karriere har sagt mitt om det jeg trenger å si noe om. Bare for å bli ferdig med den saken: Det handler mye om sikkerhet. Hvis du strekker strikken for langt og det plutselig står en i løypa når det kommer en storslalåmkjører i 90 kilometer i timen. Da snakker vi dødsulykker. Når folk bare drar det lenger og lenger, må man sette ned foten før det kommer til det.

PROFIL: Henrik Kristoffersen. Foto: JOHANN GRODER

Kristoffersen gjentok at han føler seg ferdigsnakket.

– Jeg føler at jeg har sagt det jeg trenger å si i løpet av min karriere om forskjellige ting. Nå kan andre få lov til å ta over. Jeg kan heller konsentrere meg om det å stå på ski, utstyret mitt og familien hjemme.

– Er du bekymret på vegne av fremtiden til skisporten?

– Nei. Alle rennene har jo blitt avlyst at det er for mye snø eller vind. Når du legger renn til 3700-3800 meter i de høyeste fjellene i Mellom-Europa i november, da sier det seg selv at det kommer til å være ekstremvær der. Det har det vært de siste 1000 årene. Du trenger ikke å være rakettforsker for å finne ut av det.

Dette ble han kritisert for

– Vi bør kunne forvente mer av en landslagsutøver og et forbilde, skrev klimaforkjemperne Nikolai Schirmer og Ørjan K. Aall i en kommentar hos Fri Flyt.



Klimademonstranter tok seg inn i målområdet under andre omgang av slalåmrennet i østerrikske Gurgl i november.

Det likte Norges alpinstjerne svært dårlig.

TV-kameraene fanget opp en svært amper Kristoffersen som ble holdt tilbake av vakter mens han langet ut mot noen.

Alpinist og klimaaktivist Julian Schütter skrev på nordmannens profil at Kristoffersen burde beklage sin reaksjon og stemplet oppførselen som problematisk.



Flere profiler fra alpinsporten gikk for øvrig ut og støttet Kristoffersen, som til NRK etter hendelsen uttalte at «jeg hadde slått til han ene igjen hvis jeg hadde hatt muligheten».

Kristoffersen brukte også ord som «jævla idioter» og «respektløst» om demonstrantene.