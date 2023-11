Kristoffersen med ellevill tirade: – Jeg blir kvalm

Like etter at hjemmehåpet Marco Schwarz hadde kjørt i mål, løp noen aktivister inn i målområdet.

Publikum i østerrikske Gurgl buet mot opptrinnet, og slalåmrennet ble avbrutt.

Henrik Kristoffersen, som hadde kjørt i mål litt tidligere, var aldeles rasende. Han ble holdt tilbake av vakter mens han langet ut mot noen.



NRK viste også bilder av at 29-åringen kastet en snøball inn i målområdet. Overfor kanalen kommer han med en ellevill tordentale mot aktivistene.

– Jævla idioter! De ødelegger rennet for «Sander», innleder Kristoffersen til NRK.

KLIMAPROTEST: Her blir en aksjonist dratt ut av politiet. Foto: KERSTIN JOENSSON Les mer Foto: KERSTIN JOENSSON Les mer Foto: KERSTIN JOENSSON Les mer

Han sikter til lagkompisen Alexander Steen Olsen, som stod klar til å kjøre på toppen da rennet ble avbrutt.

– Det er så respektløst. Folk som prøver å gjøre sånt, gjør ting på en riktig måte! Si hva du vil, still til valg i de landene du kan stille til valg i. Prøvd å endre ting derfra. Ikke ødelegg for utøvere som har jobbet for dette hele livet. De ødelegger kanskje muligheten til å gjøre et bra resultat. Det er helt på trynet og forkastelig med sånne mennesker. Jeg blir kvalm av å tenke på dem, tordner Kristoffersen.

– Hadde slått til han ene igjen

Det kom ikke frem av TV-bildene om det var noen fysisk kontakt under konfrontasjonen. Overfor NRK svarer Kristoffersen på hva han sa til aktivistene.

– Jeg sa til dem at de har null respekt. Sånn er det. Jeg hadde slått til han ene igjen hvis jeg hadde hatt muligheten, sier Rælingen-alpinisten.

I HARNISK: Henrik Kristoffersen mener at aktivister bør holde seg unna idrettsarrangementer, og heller jobbe for saken sin ved å stille til valg. Foto: JOHANN GRODER

Ifølge ham sa en aktivist i retur at han hadde «null respekt» for det norske alpint-esset.

Kristoffersen forteller at han fikk god respons av kollegaene.

– Jeg fikk en klapp på skulderen av de aller fleste. Folk tok meg i hånden og syntes at det var bra jobbet. Zubcic (Filip, kroatisk alpinist) traff han ene med snøball i huet, så han var ganske happy han òg, sier 29-åringen til NRK.

Faren reagerer: – Blir forstyrret

Politiet dro flere av aktivistene ut. Etter et opphold på drøyt sju minutter, som inkluderte en liten opprydning i målområdet, kom rennet i gang igjen.



Da gikk det dårlig for Steen Olsen. Unggutten stupte fra en femte- til 18. plass på resultatlisten.

NEDTUR: Alexander Steen Olsen (22) fikk det tøft da han omsider fikk sette utfor. Foto: KERSTIN JOENSSON

– Klimaet går til helvete, så jeg kan skjønne at dem demonstrerer, sier utøverens far, Arild Olsen, til TV 2.

– Det er klart «Sander» blir forstyrret, og det var litt dårlig gjort å gjøre rett før den yngste på startstreken skulle kjøre. Det er synd at de skal ødelegge for en nordmann. Skulle de fått mer oppmerksomhet, burde de gjort det før en østerriker som Manuel Feller som sto igjen til slutt, mener han.



Resultatmessig ble det en skuffelse for alpingutta. Timon Haugan ble beste norske på sjetteplass. Kristoffersen fulgte på sjuende.

Se hele resultatlisten her.