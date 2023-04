Kristoff vraker fiaskoplanen fra i fjor

En optimistisk Alexander Kristoff tror han kan kjempe med de største favorittene i Paris-Roubaix, men planlegger ikke et lignende stunt som i fjor.

KLAR: Alexander Kristoff har syklet Paris-Roubaix 12 ganger før, men søndag stiller han til start for første gang som kaptein for det norske profflaget Uno-X. Foto: Sindre J. Olsen

– Jeg er spent, men føler meg ganske bra. Jeg tror at løypa skal passe meg greit, sier 35-åringen til TV 2 i forbindelse med lagpresentasjonen i startbyen Compiegne dagen før dagen.

Søndag fra kl. 11.00: Se Paris-Roubaix på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.

For første gang skal han sykle brosteinsklassikeren for det norske profflaget Uno-X. Kristoff blir ikke nevnt blant de største favorittene, men har definitivt et outsider-stempel foran det 257 km lange rittet nord i Frankrike.

– Jeg føler ikke noe press. Det er ingen som forventer at jeg skal vinne. Jeg har hatt en del stang-ut så langt i klassikersesongen. Jeg kan rette på det inntrykket med et godt resultat i Paris-Roubaix.

– Hva er et godt resultat?

– Hvis jeg havner innenfor topp ti, så er det et godt resultat. Men aller helst ønsker jeg meg en plass på podiet, eller helt på toppen. Det er det som er drømmen. Men mitt beste resultat er en niendeplass, så hvis jeg havner i det sjiktet, skal jeg være fornøyd.

Hemmelig plan

Kristoff har syklet Paris-Roubaix tolv ganger. To ganger har han endt blant de ti beste. I fjor ble han nummer tolv.

Og da hadde han en utradisjonell plan – som han forsøkte å holde hemmelig helt frem til start.

SPENT: Lørdag formiddag la Alexander Kristoff ut på en rolig trilletur som en del av forberedelsene til Paris-Roubaix. Foto: Sindre J. Olsen

TV 2 kunne imidlertid fortelle dagen før at det hele handlet om et sykkelbytte. Til ristefesten i Frankrike stiller rytterne med spesialtilpassede sykler. Men først skal de rulle over nesten 100 km på asfalt før underlaget skifter karakter.

– Han har en plan om å kjøre med vanlig sykkel de første 80-90 km. Men han kan ikke vente for lenge opp mot brosteinen før han skifter sykkel, for da er det en voldsom kamp om posisjonene. Om han lykkes med denne planen, sparer han en del krefter som kan være verdifullt mot slutten av rittet, avslørte TV 2s sykkelekspert, Dag Otto Lauritzen, på direkten.

Ett år senere innrømmer Kristoff – som i fjor syklet for Intermarche-Wanty-Gobert – at dette slo uheldig ut.

– Jeg dropper dette i år. Jeg føler at det ødela sjansene mine i fjor. Det gjorde at jeg ikke kunne gå i brudd. Da det gikk en stor gruppe av gårde før brosteinen, var jeg låst og kunne ikke være med. Om det skjer noe tilsvarende i år, kan jeg være med.

– Så vi kan skrive at du dropper fiaskoplanene fra i fjor?

– Ja, det kan du skrive, svarer Kristoff og ler.

Outsider

Uten Flandern-vinner Tadej Pogacar til start, er Wout Van Aert og Mathieu van der Poel de største favorittene i Paris-Roubaix.

I Flandern rundt syklet Kristoff inn til en sterk 18. plass sist søndag til tross for en krasj i 60-70 km/t og påfølgende teknisk trøbbel.

– Kristoff viste i Flandern at han er på et skyhøyt nivå. Han er så sterk, både fysisk og mentalt. Paris-Roubaix passer ham meget bra på papiret, og med den kjørestyrken han har vist den siste tiden, har han alle muligheter på et toppresultat, mener TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Han fortsetter:

– For å få til det, er han imidlertid i nødt til å havne i forkant før de store kanonene begynner å fyre løs på hverandre. I tillegg har han ikke råd til noe særlig uhell. Hvis han kommer i forkant og unngår uhell, blir det veldig bra, men det er en vanskelig oppgave.

OMSVERMET: Alexander Kristoff blir regnet som en av outsiderne til den 120. utgaven av Paris-Roubaix.

Dette samsvarer med planene hovedpersonen selv har lagt.

– Jeg har følt de siste årene at jeg har blitt bedre og bedre i Paris-Roubaix. Og jeg har tro på at jeg kan følge de beste hvis jeg er på hjul. Men optimalt sett bør jeg helst komme i forkant, forklarer Kristoff.

– Om jeg får muligheten, venter jeg til bruddet går og så støter jeg meg opp til det. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort, det kommer an på hvor sterke de som kommer seg av gårde er, fortsetter 35-åringen.

