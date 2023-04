Kristoff-tallene får skistjernene til å applaudere

MESTERMØTE: Johannes Thingnes Bø og Johannes Høsflot Klæbo har stor tro på Alexander Kristoff i søndagens Flandern Rundt. Foto: Even Baardseth/Wordup Projects

Se Flandern rundt på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag fra kl. 09.30.

– Det er helt rått, sier Johannes Thingnes Bø.

Sammen med Johannes Høsflot Klæbo er skiskytteren i Belgia i forbindelse med søndagens brosteinsklassiker.

I likhet med det norske profflaget som har Alexander Kristoff i sine rekker, har duoen Uno-X som sponsor.

Da vinneren av Flandern 2015 ble ropt opp på podiet under et sponsorarrangement i Vichte lørdag ettermiddag, ble statistikken til 35-åringen et tema.

Thingnes Bø må ha hjelp i Flandern-løypen

Optimistisk

Han har startet det beinharde rittet på 274 kilometer hele elleve ganger. Han har aldri brutt. Og har aldri hatt et dårligere resultat enn en 18. plass.

Gullrekka viser 15, 4, 5, 1, 4, 5, 16, 3, 3, 18, 10 - noe som ingen av de 174 andre startende i Brugge søndag morgen kan matche.

– Jeg har ståltro. Han har vunnet her før, aldri vært dårligere enn nummer 18 og kommer til å være med helt inn denne gangen også. Jeg krysser fingrene, sier Thingnes Bø.

– Jeg gleder meg enormt til å se på. Er det en som kan dette og som har rutinen, så er det Kristoff.

– Det blir spennende, sier Høsflot Klæbo.

Det var god stemning da vinterstjernene fikk noen ord med Flandern-spesialisten dagen før dagen.

HUMØRFYLT: Det var god stemning da Thor Hushovd tok med skistjernene ut for å teste Flandern-løypa. Foto: Sindre J. Olsen

– Jeg håper de har rett. Men jeg skulle hatt spurten hans, sier Kristoff og klapper Høsflot Klæbo på skulderen.

– Min har nemlig dabbet av, fortsetter han og ler.

De tre store

I kamp mot de tre store favorittene, Wout van Aert, Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar, er Kristoffs mulighet hvis det mot alle odds skulle samle seg mot slutten.

– Jeg er spent, men jeg føler at formen er god selv om resultatene ikke har gått riktig vei. Jeg skal ta med meg den følelsen og ha troa i morgen, sier han.

Den ferske Uno-X-rytteren, som for første gang skal sykle Flandern for det norske profflaget, ble nummer ti her i fjor.

– Jeg forventer å havne mellom tiende- og 20. plass, men jeg håper selvsagt å gjøre det bedre. Jeg har vunnet dette løpet og har vært to ganger på podiet, sist gang så sent som for tre år siden. Så det er ikke en tiendeplass jeg drømmer om.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd har denne forklaringen på hvorfor Stavanger-mannen alltid er å regne med.

– Det er tydeligvis et ritt som passer ham enormt godt. Han er seig, kriger og gir seg aldri. Hvis du ser på formen hans og hvem som er konkurrentene, så er ikke han blant de fem største favorittene. Men plutselig så samler det seg mot slutten. Da kan Alexander havne på podiet hvis det blir en spurt etter 274 kilometer, mener han.

– Det er sykt mange gode, og de beste er et nivå over meg. Skal jeg slå dem, må jeg være heldig og smart, sier Kristoff.

SISTE TEST: Det var vått og kaldt da Alexander Kristoff la ut på treningstur lørdag formiddag. Foto: Sindre J. Olsen

Sleipe forhold

Det har de siste dagene vært et ufyselig vær i Belgia med regn og vind.

Til søndag er det imidlertid meldt sol utpå dagen. Det gjør at forholdene nok vil være bedre enn da Thingnes Bø og Høsflot Klæbo ble sendt ut på den sleipe brosteinen med hver sin sykkel fredag.

– Jeg var livredd og hadde hjertet i halsen. Det er det verste underlaget jeg har syklet på. Blir været som dette så er det norsk fordel. Den som er tøffest i nøtta tar det, sier Thingnes Bø.