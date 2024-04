Kristoff svarer Hushovd: – Han kan mene det han vil

STJERNE: Alexander Kristoff, her fra lagpresentasjonen før Flandern rundt, har oppnådd mye de siste ti årene - et tiår hvor han alltid har hatt base hjemme i Stavanger. Foto: HARRY TALBOT/Uno-X.

I en sak publisert lørdag kveld var nyinnsatt Uno-X Mobility-sjef Thor Hushovd krystallklar på at han mener rytterne på laget er altfor mye hjemme i Norge og altfor lite der det skjer: i utlandet.

– Ekstremt dårlig oppladning, kalte han blant annet Alexander Kristoffs sju timer lange økt på mølla på torsdag – en økt som måtte gjennomføres inne på grunn av all snøen i Stavanger.

Utspillet har skapt debatt i sosiale medier, og etter målgang i Paris-Roubaix var det delte meninger blant rytterne om sjefens kraftsalve.

– Har han et poeng? Eller har han glemt hvordan det er å være rytter?

– Jeg har alltid bodd i Norge, og jeg har jo vunnet flere løp enn ham, så jeg vet ikke, sier Kristoff på karakteristisk humrende vis.

– Han har et poeng

– Ble du litt irritert?

– Han kan jo mene det han vil. Jeg skjønner jo at det ikke er optimalt når det snør. Det pleier ikke å snø i Stavanger, men det var jo det nå. Sånn sett kunne vi jo kanskje sett værmeldingene litt an denne gangen. Jeg har gått mange vintere uten et eneste snøfnugg i Stavanger, så på den måten har vi vært litt uheldig i år, fortsetter han.

Han mener at surt, norsk vær kan være formålstjenlig å trene i.

– I vårklassikerne kan det være dårlig vær, og da tenker jeg stavangervær er den beste forberedelsen.

HOLDER SEG PÅ VESTLANDET: Alexander Kristoff har ingen planer om å gjøre store endringer i livsstilen i sine siste år som aktiv. Foto: MARCO BERTORELLO

Mens majoriteten av utenlandske ryttere holder til langs Middelhavskysten, har samtlige norske ryttere på Uno-X base i hjemlandet.

En av dem er Rasmus Fossum Tiller.

– Jeg er enig i at han har et poeng, spesielt mellom Flandern rundt og Paris- Roubaix, sier 27-åringen, og refererer til at Hushovd var frustrert på at flertallet valgte å reise hjem til Norge mellom de to store éndagsrittene.

– For min del synes jeg det er godt å få et lite avbrekk, men jeg ser helt klart poenget hans, at det kanskje er bedre å være i Belgia i to dager og hvile. Men jeg kjenner at det gir meg litt å komme hjem og lade batteriene. Det kan hende man gjør det annerledes neste år, fortsetter han.

Kristoffersen støtter Hushovd: – En «no-brainer»

En som i en årrekke har sverget til Hushovd-metoden med å ha base i utlandet, er Henrik Kristoffersen.

Den svært sykkelinteresserte alpinisten gjestet TV 2s Paris-Roubaix-sending, og han var helt tydelig på hva han mener.

– Sportslig sett er et av de smarteste valgene jeg har tatt i min karriere å flytte til Salzburg i Østerrike, innledet han.

(NESTEN) HALVT ØSTERRIKSK: Henrik Kristoffersen bor til daglig i Salzburg med kone og barn. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2.

– Jeg bruker ekstremt mye mindre tid på reising og er ekstremt mye mer hjemme. Jeg anbefaler alle norske idrettsutøvere som driver med en stor internasjonal idrett, som sykkel er, å flytte til utlandet. De fleste rittene på det nivået de sykler på er i utlandet. Sportslig sett er det en «no-brainer». Det er jo ikke noe dyrere å bo i utlandet enn i Norge. Det anbefaler jeg alle syklister og alpinister, sier han.

Han mener at all reisingen frem og tilbake spiser opp av fridager, som heller burde ha blitt brukt til restitusjon.

– Det er alfa og omega, egentlig. Det er dessverre slik at Norge ligger langt nord, og det er kronglete å komme seg frem og tilbake fra Mellom-Europa. Det mener jeg flere burde gjøre om man vil ta steget helt, helt opp, konstaterer han.