Kristoff på antibiotika: – Ungene mine er uskyldige!

RETT SKAL VÆRE RETT: Alexander Kristoff vil ikke høre snakk om at et hektisk familieliv skal ha gjort ham syk i forkant av de store vårklassikerne. Ifølge ham er mangelen på en kokk i Italia en mer nærliggende grunn.

Alexander Kristoff er tydelig litt tett i systemet når han møter TV 2 i Belgia før Flandern rundt, men kommer likevel med en gladmelding:

– Jeg er frisk nå. Jeg ble ferdig med en fem dager lang antibiotikakur torsdag. Jeg var ganske syk i helgen som var, men det har gitt seg litt nå. Så får vi se hvordan beina er, sier han.

36-åringen har ikke vært på sitt vante nivå etter at han ble syk i forbindelse med éndagsrittet Milano-San Remo tidligere i mars.

Det gjør at 2015-vinneren av rittet, som har en smått utrolig statistikk i Flandern rundt, i beste fall er å anses som en outsider førstkommende søndag.

På 12 deltakelser i Flandern rundt har Kristoff aldri vært dårligere enn nummer 18 - i et ritt som er kjent for å være notorisk uforutsigbart og tidvis farlig.

Seks ganger har han vært blant de fem beste.

– Jeg følte jeg var et stykke unna i Dwars door Vlaanderen på onsdag (77.plass, journ.anm.), men jeg håper å være nærmere på søndag. Jeg tror nok ikke jeg henger med de aller beste. Men jeg har for vane å kjøre ganske bra i Flandern, så vi må prøve ikke å ødelegge topp 18-statistikken. Spørs om det ikke ryker i år, men vi får se!

– Folk på Facebook skyldte på ungene mine

Ifølge lagkamerat Søren Wærenskjold har Kristoff «alltid» en teori om hvorfor ting går galt.

Det stemmer i aller høyeste grad når tematikken igjen blir sykdommen og hva som utløste den.

– Jeg så på Facebook at folk skyldte på ungene mine, men jeg var syk før jeg kom hjem. Så de er uskyldige, sier han og ler.

– Hvem skyldte på ungene dine?

– Jeg så noen kommentarer som: «Slik er det med småbarn hjemme». Men jeg tror heller at det var asiater, faktisk. Det var stappfullt av asiater på det hotellet vi var på i Milano, så jeg frykter at det kommer fra Wuhan eller noe, fleiper Kristoff, og henviser til at «alt», korona inkludert, skal ha kommet fra den kinesiske regionen.

Mer seriøst mener han at sykdom, som også har rammet nevnte Wærenskjold på samme tidspunkt, kunne ha vært unngått.

– Jeg tror både min og hans sykdom kunne vært unngått om vi hadde latt kokken bli igjen til Milano-Sanremo, og ikke dro hjem etter Tirreno-Adriatico (som gikk i forkant, journ.anm.). Det kan være vi hadde unngått sykdom da, sier han.

– Men det er jo lett å si; jeg kunne jo blitt syk uansett. Men å være på en buffet med mange turister og stå sild i tønne i heisene… Sjansen blir jo større enn om man lever i sin egen boble, som under pandemien. Men slik er det.

– Det begynner å bli langt opp til de beste

Kristoff trenger ikke lang betenkningstid når TV 2 spør hvem som vinner på søndag:

– Mathieu van der Poel.

Nederlenderen, som har vunnet rittet to ganger før, var fra før den store favoritten, og favorittstempelet ble ikke svakere av at hovedutfordrer Wout van Aert er ute i ukesvis etter den stygge krasjen på onsdag.

Selv om Kristoff mer eller mindre alltid noterer seg for høyst respektable plasseringer i de største klassikerne, må vi tilbake til 2020 for å finne sist gang han var på pallen i et av «Monumentene».

Han vedgår at veien til toppen av pallen begynner å virke bekymringsverdig lang.

– Jeg føler nivået blir høyere og høyere. Eventuelt blir mitt nivå dårligere og dårligere! Men fra å ha følt at jeg hadde best sjanser i klassikerne, så føler jeg at jeg har best mulighet i spurtene igjen, som da jeg var yngre, sier han, og viser til at de to andreplassene hans i 2024 begge kom i massespurter.

– Kanskje må jeg må fokusere mer på det enn på klassikerne fremover, for nå synes jeg det begynner å bli langt opp til de aller beste i disse løpene.

Det meste tyder på at Uno-X-ledelsen vil la både Kristoff, Rasmus Tiller og Jonas Abrahamsen kjøre for egne sjanser på søndag.

Spesielt sistnevnte er det knyttet forventninger til etter den overraskende andreplassen i generalprøven Dwars door Vlaanderen.

– Hvor bra kan Abrahamsen gjøre det, tror du?

– Det kommer an på utviklingen av rittet. Om han kommer seg av gårde eller ikke. Men bena skal det ikke stå på! Han kan finne på å henge med de beste om han er der han skal være, sier Kristoff.