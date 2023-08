Kristoff hyller halvbroren: – Han kan få til alt mulig

– Jeg skal henge medaljen opp på veggen!

Det kan Felix Ørn-Kristoff stolt si til TV 2 etter bronse i junior-VM i landeveissykling i Glasgow.

– Akkurat nå synes jeg det er helt fantastisk. Det er tredjeplass i VM liksom, du får høre at offisielt at du tredje best i verden.

– Jeg kommer nok til å bli litt irritert på meg selv fordi jeg tapte andreplassen. Jeg fikk medalje og kommer ikke tomhendt hjem igjen, så jeg er ganske fornøyd.

Halvbroren Alexander Kristoff fulgte dramaet fra TV-skjermen.

– Jeg er stolt, selvfølgelig. Å være førsteårsjunior og ta medalje er fryktelig sterkt. Han er langt foran sammenlignet med meg på samme alder, sier Uno-X-profilen til TV 2.

STOLT: Alexander Kristoff er imponert over halvbrorens VM-bronse. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Han kjørte veldig bra, og lå tidlig i front der. Jeg hadde en treningsøkt med ham tidligere i sommer der han slo meg, og jeg tenkte «wow!» Så jeg var ikke sjokkert over at han leverte som han gjorde i dag.

36-åringen er optimistisk på sin halvbrors vegne. Kristoff spår en stor karriere.

– Han kan få til alt mulig. Han er i god rute til å få til store ting, alt er mulig foreløpig. Men han veier 74-75 kilo og kan ikke bli mye tyngre om han skal vinne Tour de France sammenlagt, sier Kristoff og ler.

– Men han har mange muligheter i klassikere. Jeg tror han kan levere veldig bra på korte kneiker.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad ser også lyst på norsk sykkelfremtid.

– Merk dere navnet, Ørn-Kristoff! Hvilken generasjon vi har på vei opp, sier Kaggestad.



Dansk triumf: – Vil ligge langflate

I junior-VM ble til slutt dansk jubel. Med en mil igjen rykket førsteårsjunior Albert Withen Philipsen ifra.

16-åringen så seg aldri tilbake og tok VM-gull.

– Dette er en rytter storlagene kommer til å ligge langflate etter, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes, og legger til:

– Et vanvittig talent! En blanding av Wout van Aert, Mathiue van der Poel og Tom Pidcock!

SEIER: Albert Withen Philipsen kunne brøle for VM-gull lørdag. Foto: Skjermdump / TV 2

Men kampen om de resterende medaljene ble langt mer spennende. Felix Ørn-Kristoff, Alexander Kristoffs halvbror, tapte spurten om sølvet til tyske Paul Fietzke og tok bronse.

Jørgen Nordhagen ble nummer seks.