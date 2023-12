Kristiansund rykket opp: – Helt jævlig tom

Etter et ellevilt kvalikdrama kunne Kristiansund juble for Eliteseriespill i 2024.

Vålerenga - Kristiansund 0-2 (2-2 sammenlagt, 4-5 på straffer)



– Jeg er helt jævlig tom. Det er jævlig mye følelser akkurat nå. Jævlig stolt av gutta. At vi leverer det her i dag når ingen tror på oss. Det er bare oss i garderoben som har troen på det, sier KBK-spiller Dan Peter Ulvestad til TV 2.

Etter 120 heseblesende minutter på Intility Arena var det Kristiansund som kunne slippe jubelen løs søndag kveld. Dermed er de klar for Eliteserien 2024.

– Det er vanskelig å ta innover seg, sier KBK-trener Amund Skiri til TV 2 rett etter kampslutt.



GLISER: Kristiansund-trener Amund Skiri var fornøyd med eget lag etter prestasjonen på Intilty. Foto: Annika Byrde

– Ingen hadde troen på oss

Etter 0-2-tap i første kvalik-oppgjør mot Vålerenga, var det lite som tydet på at Kristiansund skulle ta steget opp til Eliteserien.

– Ingen hadde troen på oss, men alle oss i klubben hadde troen selv. Vi gikk inn disse kampene med jævlig troen så det er sinnsykt at det gikk til slutt, sier Christoffer Aasbak.



Kristiansund har tatt den lange veien til Eliteserien via play-off. Først slo de Bryne ut på straffer, før de tok seg videre til play-off finale etter 4-2-seier mot Kongsvinger.

Med seieren over Vålerenga i kveld, rykker KBK opp på første forsøk etter nedrykket fra Eliteserien i fjor.

OPPRYKK: Kristiansund er tilbake i Eliteserien. Etter Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg har drømt om dette

Det så lenge ut til at Vålerenga skulle dra seieren i land, men etter to sene scoringer av Mikkel Rakneberg og Marius Broholm var det duket for ekstraomganger.

Ingen av lagene fant veien til nettmaskene i ekstraomgangene, og oppgjøret måtte dermed avgjøres på straffer.

Etter at Christian Borchgrevink misset Vålerengas femte straffe, fikk Christoffer Aasbak æren av å skyte KBK til Eliteserien 2024.

– Jeg har drømt om det her. Det har vært et tøft år for min del med mye skader. At det skulle ende sånn her er ufattelig deilig, sier Christoffer Aasbak.