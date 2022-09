Krise for Furuset. Fikk nei av strømselskap

FIKK NEI: Furuset IF og daglig leder Vidar H. Noreng (t.h.) fikk avslag fra sitt strømselskap på betalingsutsettelse. Her fra forrige ukes krisemøte med stortingsrepresentant Olaug Bollestad (Krf) og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Sverre Saabye

Oslo-klubben Furuset IF er en av de som lider mest av de høye strømprisene i Sør-Norge.

– Vi er i en enorm likviditetskrise, sier daglig leder Vidar H. Noreng i klubben til TV 2.

Fredag ettermiddag kunngjorde kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) at regjeringen ønsker å innføre en forbedret støtteordning for lag- og frivillige organisasjoner. Der dagens støtte blir økt fra 80% til 90% over 70 øre kWt i perioden oktober-desember 2022.

I tillegg oppfordret regjeringen strømselskapene om å gi betalingsutsettelser til lag og idrettsforeninger som sliter økonomisk.

Furuset IF tok regjeringen på ordet.

Denne uken kontaktet de sin strømleverandør for å be om betalingsutsettelse.

– Vi kontaktet vår strømleverandør muntlig, men fikk nei fra kundekontakten på dette spørsmålet, sier en fortvilet Noreng til TV 2.

FORTVILET: Vidar H. Noreng i Furuset. Foto: Sverre Saabye/TV 2

– Kassen blir tom

Oslo-klubben har en stolt ishockey-historie, og både drifter og eier anlegget Furuset Forum.

I fjor betalte klubben 1,8 millioner kroner i strømregning. I år ligger de an til å måtte betale 4,5 millioner kroner.

Den nye støtteordningen som regjeringen ønsker å innføre vil sannsynligvis hjelpe klubben noe.

Men problemet til Furuset er at ordningen ennå ikke er innført.

Det vil etter planen først skje etter at saken er behandlet i Stortinget i starten av oktober.

– Den gamle støtteordningen (80% over 70 øre kwh journ. anm.) gjelder derfor fortsatt for månedene juli, august og september. Og spesielt i august og september er strømforbruket vårt høyt, for det er da vi legger is i hallen. Kassen vår blir derfor tilnærmet tom i oktober, sier Noreng.

– Kroken på døren

Statens støtteordning vil fortsatt utbetaltes i etterskudd, kvartalsvis. Det betyr at Furuset må legge ut for månedene oktober, november og desember før de får penger tilbake fra staten.

Flere idrettsledere TV 2 har snakket med de siste ukene har pekt på denne likviditets-utfordringen som den største.

– I oktober, november og desember har vi stipulert med et forbruk på mellom 700.000 til 900.000 kroner i måneden. Å legge ut disse for summene de neste tre månedene er noe de aller færreste av norske idrettsklubber som har mulighet å gjøre. Om noe ikke skjer rundt dette kan det fort være kroken på døra for oss, advarer Noreng.

Ett alternativ for å spare penger kunne være å fjerne isen i Furuset Forum - slik som Nærbø har gjort i sin ishockeyhall i Stavanger.

Men det ville i følge Noreng gitt klubben enorme konsekvenser.

– Hvis vi må kutte isen nå så vil jeg si at sesongen er gått. Det vil også koste altfor mye å legge isen på nytt på et senere tidspunkt. Men det kan likevel bli aktuelt å gjøre det, sier han.