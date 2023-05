Krise for Brann: – Helt jævlig

Brann - Rosenborg 1-4

Med tre strake tap og 1-4 i sekken mot Rosenborg er Brann nærmere nedtrykk enn medalje. Det er stor kontrast for laget som vant Toppserien suverent i fjor.

– Det er helt jævlig. Rett og slett helt jævlig. Samtidig er det ny sesong, nytt prosjekt, ny gjeng. Vi må også jobbe med vår prosess og ikke sammenligne oss med i fjor, sier Brann-keeper Aurora Mikalsen til NRK etter kampen.

– Dette skal ikke skje, sier TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland.

Rosenborg gikk respektløst til verks i Bergen, og fant nettet allerede etter fire minutter. Anna Jøsendal spilte Emilie Nautnes gjennom, som var nådeløs alene med Brann-keeper Aurora Mikalsen.



Det var starten på marerittet for de rødkledde, som lå under med to kun seks minutter senere. Brann tabbet seg ut i egne rekker da Ingrid Stenevik mistet ballen til Jøsendal, som fikk løpe en hel banehalvdel alene, før hun enkelt satte 2-0.

– Det blir en rar fotballkamp, men vi gir bort muligheten til å ta poeng i første kvarter av begge omgangene. Vi har en jobb å gjøre, erkjenner Brann-trener Knut Slatleim til NRK.



Stenevik hadde en uheldig dag på jobb i Brann-forsvaret, for like etter pause var hun igjen involvert i feil mål. Nautnes banket til fra kanten av 16-meteren, og ballen gikk via Stenevik og i mål.

Brann så ut til å ha store problemer med Rosenborgs høye press, og fikk igjen svi da Synne Skinnes Hansen fikk ballen servert, før hun avsluttet mot lengste. På returen satte Jøsendal sitt andre og 4-0.

Tre minutter før slutt sørget Marit Bratberg Lund for et trøstemål for hjemmelaget, men det ble en helsvart dag totalt sett.

– Akkurat nå er de ikke gode nok for å være med i kampen om å vinne Toppserien med det mannskapet de har, er dommen fra Ryland.



Rosenborg på sin side viste hvorfor de kjemper om gullet i Toppserien denne sesongen. Det er nå fem poeng opp til Vålerenga på topp.

– Jeg synes vi kjører over dem og jeg er utrolig godt fornøyd med det jentene presterer i dag, sier Rosenborg-trener Steinar Lein til NRK.



Brann er på 6. plass med fire poeng ned til Åsane på kvalikk. Tidligere i måneden fikk Olli Harder sparken etter en rekke svake resultater.

– Det er klart det er tøft å stå i det her. Det er et fantastisk engasjement rundt klubben her. Det er kanskje tøft når det går litt i mot, men vi skal snu det, sier Slatleim.