Krever totalforandring i brev til FIS-presidenten: – Mange kommer til å reagere

SAALBACH (TV 2): Mandag sender Norges alpinsjef brev til FIS med et klart budskap. Aleksander Aamodt Kilde mener tiden for endring er inne.

– Mange kommer nok til å reagere.

Ordene tilhører sportssjef for det norske alpinlandslaget, Claus Ryste.

Søndag avsluttet alpinistene sesongen i østerrikske Saalbach. Mandag sender alpinsjefen et brev til flere FIS-topper, deriblant president Johan Eliasch og generalsekretær Michel Vion.

Budskapet er ikke til å misforstå. Alpinsesongen slik vi kjenner den må gjennomgå en kraftig forandring.

– Vi kommer fra en sesong som har vært ekstremt dårlig på mange måter, sier Ryste.

Nå maner han til handling.

KLAR BESKJED: Claus Ryste, sportssjef for alpinlandslaget. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

I en splitter ny rapport, utarbeidet med samarbeidspartneren KPMG, kommer Ryste og det norske alpinlandslaget med flere konkrete forslag til tiltak for å gjøre alpinsesongen mer bærekraftig og miljøvennlig – i tillegg til å ivareta utøvernes sikkerhet på en bedre måte enn i dag.

– Dette handler om utøvervelferd og CO2-utslipp. Det vi tror det vil bli mest fokus på, er forslaget om endring av kalenderen, sier alpinsjefen.

Konkurrere i klynger

Under følger noen av hovedpunktene i rapporten som skal sendes til FIS:

Starte sesongen senere og arrangere flere renn i geografiske klynger.

Det foreslås å starte sesongen i Nord-Amerika for å redusere transatlantisk reising, og klynge konkurranser geografisk for å minimere behovet for flyreiser. I tillegg øker det utøvernes restitusjonstid.

Etablering av en 4-årig rennkalender For økt forutsigbarhet og stabilitet for arrangørene. Letter planleggingen med tanke på å minimere miljøpåvirkningen.

Flytte verdensmesterskapet til slutten av februar/begynnelsen av mars:

For å optimalisere snøforholdene og forlenge sesongen, samt redusere behovet for kunstig snøproduksjon.

Ryste oppsummerer:

– Vi vil starte litt senere, kjøre litt lengre, forskyve VM og følge Tour-prinsippet. Vi har ikke alt spikret nøyaktig, og vil ikke flytte de mest kjente rennene. De skal forbli. Men det må tas noen valg. Slik det er nå, reiser vi for mye fram og tilbake.

Kilde mener tiden er inne

Lørdagens utfor i Saalbach var første gang Aleksander Aamodt Kilde var på plass på et verdenscuprenn siden skrekkfallet i Wengen, der han ble påført alvorlige skader.

– Det er emosjonelt å være tilbake, sier Kilde til TV 2.

I etterdønningene av skaden ble den tette rennkalenderen og den totale utøverbelastningen heftig debattert.



Den norske fartsstjernen er tydelig: Måten dagens verdenscup er lagt opp på bør endres.

– Jeg tror tiden nå passer veldig bra for å gjøre akkurat det.

– Hvorfor det?

– Vi ser endringene i klimaet, alle skadene i år, alle avlysningene. Det gjør at vi definitivt må se oss rundt, og bruke tid på å gjøre det vi kan for å få til endringer.

MØTTE PRESSEN: Aleksander Aamodt Kilde og kjæresten Mikaela Shiffrin. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

31-åringen gir sin fulle støtte til brevet med retning FIS-toppene. Å arrangere renn i geografiske klynger gir «hundre prosent mening», forklarer han.

– Det er mye billigere for alle, og vil gjøre sporten mer interessant, sier Kilde.

Han fortsetter:

– Så får vi se hvordan reaksjonen blir. Vi er ikke her for å plukke hoder, men for å jobbe mot en plan som funker for alle.

Usikker på responsen

TV 2 har denne vinteren rettet søkelyset mot klimakrisen og vintersportens framtid gjennom en rekke artikler.

KPMGs analyse hevder å vise at de foreslåtte kalenderne for herre- og damelagene vil ha potensial til å redusere klimautslippene fra reiser og transport betydelig for de norske landslagene.

Rapporten hevder at herrelagets utslipp vil kunne reduseres med så mye som 29 % av det totale reiseutslippet per år, mens damelagets utslipp kan reduseres med cirka 14 %.



På spørsmål om hvordan han tror rapporten og brevet vil bli mottatt av FIS, svarer Ryste:

– Det er jeg faktisk usikker på. Jeg er opptatt av å sende over det vi mener, og har allerede snakket med noen som vet at brevet kommer. Jeg tror folk vil legger merke til at rapporten bærer preg av solid arbeid, og dermed blir tatt på alvor.

Samtidig:

– Så tror jeg også mange vil være imot. Det er tross alt endringer det er snakk om, sier han.

– Hvor prekært er det å få til en endring?

– Vi må få til noe nå, svarer han kontant.

– Vi må kunne langtidsplanlegge og ta ansvar for CO₂-utslippene våre. Vi må også få ned antall skader.

Han avslutter med å poengtere at de ønsker å sette i gang en større debatt.

– Det er viktig for oss å sende et budskap som når langt utover FIS-familien, og at vi prøver å være positive. Vi ønsker ikke krangling om hvorvidt forslaget er bra eller dårlig. Her er det mange overordnede poenger vi ønsker å inspirere med, og legge til rette for at det faktisk blir en endring i fremtiden.