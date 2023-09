Krever Red Bull-profilen sparket: – Har ikke noe valg

80 år gamle Marko er i hardt vær etter sine kommentarer om Red Bulls mexicanske fører.

Det var etter Italias Grand Prix på Monza forrige helg at ordene falt på Red Bulls egen TV-kanal ServusTV.

– Vi vet at han har problemer i kvalifiseringen, han har svingninger i formen, han er søramerikansk og han er bare ikke så fullstendig fokusert i hodet som Max (Verstappen) er eller som Sebastian (Vettel), sa Marko ifølge The Guardian.

Det er ikke første gang Marko har referert til Pérez som søramerikaner, selv om Mexico ligger Nord-Amerika, og da han gjorde et forsøk på å unnskylde seg gjorde han vondt verre.

– Det var ikke ment på den måten. Jeg mente at en mexicaner har en annen mentalitet enn en tysker eller en nederlender. Men hvem vet, kanskje det er kontrollert, uttalte han.

BER OM UNNSKYLDNING: Helmut Marko innrømmer at han gikk for langt. Foto: Federico Basile/IPA

– Det var feil av meg

Det er selvsagt også at han insinuerer at Pérez er mindre fokusert på grunn av sitt opphav som vekker harme heller enn Markos svake geografikunnskaper.

Nå har 80-åringen lagt seg flat.

– Jeg vil be om unnskyldning for min støtende bemerkning og vil gjøre det helt klart at jeg ikke mener at vi kan generalisere om folk ut fra land, rase eller etnisitet, sier 80-åringen.

– Jeg prøvde å gjøre et poeng ut av at «Checo» har svingt i prestasjonene i år, men det var feil av meg å tilskrive dette til hans kulturelle arv, fortsetter Marko.

MEXICANSK: Sergio «Checo» Pérez bærer flagget med stolthet. Foto: Fernando Llano

Flere kontroverser

Det er ikke første gangen han har kommet med kontroversielle utsagn om Pérez.

Da et missil traff i nærheten under Formel 1-løpet i Saudi-Arabia i fjor, spøkte Marko med Pérez og sa at han ikke trengte å være redd ettersom Mexico City også er en farlig by.



– Max (Verstappen) er ikke redd, men Pérez er veldig redd. Men det er ikke så annerledes om du er vant til å bo i Mexico City, sa Marko.

Red Bull-føreren er for øvrig fra Guadalajara.

Under Frankrikes Grand Prix forrige sesong kom det også et stikk fra Marko.

– Kanskje han drakk tequila i går, smalt det når ting ikke gikk som håpet.

– Må sparkes

I sin spalte i tyske Der Western krever Daniel Sobolewski at Formel 1-laget nå må kvitte seg med Helmut Marko, selv om han ikke har noen tro på at det vil skje.

– Red Bull har ikke noe valg: etter en rasistisk forsnakkelse må den fremtredende skikkelsen sparkes, skriver Sobolowski.

– Vil Red Bull sparke lederen? Det kan jeg ikke forestille meg, konkluderer han.

I fjor kvittet Red Bull seg med Formel 2-føreren Juri Vipps etter at han kom med et rasistisk utbrudd, mens han spilte «Call of Duty». Senere nektet han å ta på seg en rosa Red Bull-hatt fordi den var «homo».

– Å tillegge førerens underlegenhet til hans nasjonalitet er en rasistisk avsporing. Gjelder nulltolereanspolitikken også sjefer? spør Sobolewski.

Helmut Marko er selv en tidligere Formel 1-fører og var en nær venn av den avdøde Red Bull-eieren Dietrich Mateschitz.