Kraftige reaksjoner etter stortapet: – Det blir useriøst

Debatten går høylytt i norsk fotball etter at et ungt Vålerenga 2 tapte hele 0-11 mot Arendal. Nå vil flere klubber ha endring.

Tirsdag kveld tapte Vålerenga 2 hele 0-11 mot Arendal i PostNord-ligaen.

Det får divisjonskollegene til å riste på hodet - og har blåst nytt liv i debatten om hvordan nivå tre i norsk fotball bør organiseres.

– Modellen er riv ruskende gal. Det blir så useriøst, og det blir umulig å skape noe. Hva gjør dette med produktet? spør Bjørn Jønsberg, som er daglig leder i Lyn.



OPPGITT: Egersund-trener Kjell André Thu. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Det er synd. Og det blir litt tilfeldig. På de lange turene til bortekamper stiller de fort med et ungt lag, mens det fort blir tøffere for Oslo-lagene å møte VIF 2 i Oslo. Det rokker med urettferdigheten som noen føler på, sier Egersund-trener Kjell André Thu.

– De sender et ungt lag på en ni timer lang busstur til en kamp mot et godt lag hvor de vet at de kommer til å tape. Og tape mye. Det må de stå for. Men det er tillat at de gjør det, så dette ligger hos forbundet, sier Grorud-kollega Jonas Framnes Rygg.

Har tapt alle bortekampene: – 15-åringer mot mannfolk

Egersund, Grorud og Lyn er tre av lagene som kjemper om opprykk fra nivå tre.

De frykter at Vålerenga 2 vil fortsette med å sende unge og urutinerte lag til bortekamper, men stille sterkere når kampene går i Oslo-traktene. Det kan i teorien gi skeive konkurranseforhold og påvirke hvem som rykker opp og ned ved sesongslutt.

– PostNord holder egentlig et skyhøyt nivå og er en god utviklingsarena. Når de da sender de fjerde beste på kamp blir det 15-åringer mot mannfolk. Det blir altfor useriøst og ødelegger produktet, mener Lyn-leder Jønsberg, og fortsetter:

– Det er veldig synd. Andrelagene blir avgjørende på godt og vondt. Når de vil vinne, sender de de beste, og det gjør at noen lag rykker ned og opp på målforskjell. Sånn er det hvert år.

VIF 2 har spilt fem kamper så langt i år.

Begge hjemmekampene endte med seier, men på bortebane har det blitt sifrene 0-4, 0-5 og 0-11.

Den eldste spilleren på VIF 2-laget mot Arendal mandag var født i 2004.

Ber NFF ta tak: – VIF gjør ikke noe ulovlig

– De burde ikke hatt lov. De burde sende inn en tropp på forhånd, eller et eller annet, for å løse det. Fair play står fryktelig sterkt hos Norges Fotballforbund (NFF). Det er en av parolene vi jobber under, men dette er ikke fair play for fem flate øre, fortsetter Jønsberg.



Grorud-trener Framnes Rygg peker også på NFF og understreker at det i hovedsak er systemet som problemet, ikke VIF 2.

BER NFF TA TAK: Grorud-trener Jonas Rygg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN.

– Jeg er ganske tydelig i denne debatten: Det er ikke noen grunn til å angripe klubbene. Debatten må angripe systemet og regelverket. VIF gjør ikke noe ulovlig – de gjør det de er tillatt å gjøre. Man kan sikkert spørre seg hvor riktig det er å gjøre det de gjør, men de har sine egne prioriteringer å ta hensyn til. Men det skaper mye følelser når det blir så skjevt som i går. Mitt standpunkt er at slike resultater, som kan få store konsekvenser til slutt, altfor lenge har blitt tillatt i en divisjon som PostNord. 11 plussmål på én kamp kan få stor betydning! mener han.

Han mener det er «ingen spillerutvikling i det som skjedde i går» og vil ha endring.

– Det må gjøres noe ordentlig fra NFFs side. Den eneste måten vi kan gjøre noe på er å samle oss og gå til fotballtinget med gode forslag på hvordan dette bør organiseres slik at det blir riktig for alle parter – både med tanke på de satsende lagene, og med tanke på spillerutvikling.

VIF svarer: – Det blir bare tull

Debatten gikk høylydt i fjor høst om hvorvidt andrelagene til toppklubbene bør være en del av det ordinære seriesystemet.

Vålerenga er ett av fire Eliteserie-lag som i år har sitt andrelag i 2. divisjon.

Utviklingsleder i VIF, Thomas Hafstad, er ikke enig i kritikken.

– Det blir bare tull. Det er ikke useriøst. Vi driver med toppfotballutdanning, og det skal vi fortsette med, sier han.

Han peker på at to av bortekampene så langt har vært mot to av de antatt beste lagene i divisjonen.

– Så er det også en utfordring når a-laget spiller i en fortettet syklus. De spilte på mandag og har kamp på lørdag igjen. Da er det problematisk for Dag-Eilev Fagermo og alle topptrenere å sende av gårde toppspillere for å spille kamp, for det forkludrer treningsprosessen frem mot lørdag, sier han, og fortsetter:

– Denne gang fikk disse 15- og 16-åringene juling av gode 28-åringer i Arendal. Det skulle ikke blitt så mye - det er langt i overkant av det vi forventer.



NFF: – Ødeleggende for systemet

NFF peker på at det er lite de får gjort med at enkelte lag velger å stille svekket i enkelte bortekamper.

– Spillerlogistikken til Vålerenga har vi ikke noen meninger om. Det må de svare på selv. Men andrelagenes posisjon i seriesystemet har vært en gjenganger på fotballtinget de siste ti årene. Hver gang har det blitt konkludert med at det har flere positive enn negative sider med måten det er organisert på nå, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

Han har «full forståelse for at dette skaper reaksjoner».

– Slike resultater er ødeleggende for systemet. Men om dette skal endres, så må det skje på tinget.

Hafstad forsvarer den nåværende modellen.

– Hva synes du om modellen?

– Det varierer fra år til år hvor mange som klarer å kvalifisere seg til PostNord-ligaen. Jeg tenker at vi er kvalifiserte, og så lenge vi ikke rykker ned, har vi fortjent vår plass. Jeg synes det er en god modell for neste generasjons toppspillere.