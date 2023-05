Kowalczyk i sorg: – Det vakreste mennesket i verden

– Han var det vakreste mennesket i verden, skriver Kowalczyk i en melding på Facebook.

Tekieli ble 38 år gammel. Han skal ha blitt funnet omkommet i Alpene torsdag i forbindelse med en klatretur.

– Dessverre er det sant. Vi vil ikke komme med noen uttalelse om dødsfallet nå, sier Kowalczyks manager Malgorzata Ziemba til Dagbladet.

En rekke polske medier har også omtalt dødsfallet. Jerzy Natkański, leder av stiftelsen til støtte for polske fjellklatrere, bekrefter Tekielis bortgang overfor polske Eurosport.

– Kacper Tekieli døde i et snøskred, kroppen hans ble funnet torsdag, sier Natkański.

Han har også gitt et likelydende intervju til radiostasjonen Zet.

Aktiv fjellklatrer

Piotr Pustelnik, leder for den polske foreningen for fjellklatrere, bekrefter også dødsfallet.

– Dette er et stort tap for miljøet vårt. Jeg mangler ord, sier han til storavisen Gazeta Wyborcza.

Kacper Tekieli var en kjent klatrer og klatreinstruktør i Polen. På hans egen Instagram-konto har han delt flere bilder fra Alpene den siste tiden. Der han skal ha besteget flere fjell på over 4000 meter.

Målet skal ha vært å bestige samtlige 82 fjelltopper på mer enn 4000 meter på kort tid.

I 2019 vant han prisen Piolets d'Or, også kjent som Golden Ice Axe, for å ha klatret en ny rute til Snøvasskjerdingan i Sunndalen i Møre og Romsdal.

I april la Kowalczyk ut et et bilde på Twitter av de to på tur i Alpene:

Pierwszy po przerwie macierzyńskiej i po czterdziestce czterotysięcznik😇

Dziękuję Kochanie❤️#lagginhorn pic.twitter.com/eKQjOV2xqY — Justyna Kowalczyk-Tekieli (@JuiceKowalczyk) April 4, 2023

Har sønn sammen

Han etterlater seg kona Justyna Kowalczyk og sønnen Hugo. Tekieli og Kowalczyk giftet seg i 2020 og fikk sønnen året etter.

Kowalczyk var langrennsekspert for Eurosport under Planica-VM tidligere i år. Hun var en av de største konkurrentene til Marit Bjørgen og Therese Johaug i sin aktive langrennskarriere. Der hadde hun flere feider med de norske skistjernene.

Den polske 40-åringen har blant annet to OL-gull og to VM-gull i karrieren.

