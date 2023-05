Kortvokste Thomas (21) ventet i åtte år. Så kom sjokktelefonen

– Jeg måtte spørre om det var sant eller ikke. Jeg var i sjokk.



«Aldri gi opp»



I åtte år kjempet Thomas Daae med nebb og klør mot systemet.



Kall det gjerne en klisjé, men for 21-åringen har de tre enkle ordene vært drivkraften gjennom kampen mot urettferdighet.

– Det har vært en seig og tung sak, forklarer han.

FRYKTLØS: Thomas Daae. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hadde egentlig lagt alt litt fra meg

I en stor enebolig på Kolbotn jobber den unge alpinisten iherdig med eksamensforberedelser.



Forretningsjuss på Handelshøyskolen BI.

Thomas var godt i gang med «Plan B» da beskjeden som snudde alt kom som lyn fra klar himmel.

– Det begynte å tære på mot slutten. Jeg hadde egentlig lagt alt litt fra meg.

ANNERLEDES: Thomas var ikke gamle karen da han skjønte at livet kom til å bli noe annerledes enn kameratene. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Lysluggen var fire eller fem år første gang han skjønte at han var annerledes. Siden den gang har han vært fullt klar over at han neppe kom til å bli høyere enn 150 cm på strømpelesten.

Thomas er nemlig født med achondroplasi, en tilstand der rørknoklene i armer og bein vokser saktere enn normalt.

Fra han var fem til ti år var han gjennom seks omfattende operasjoner for å forlenge ekstremitetene.

– Det har endret hele livet mitt, sier han.



GLADLAKS: Thomas har stort sett smilt hele livet, selv om det tidvis har bydd på utfordringer. Foto: Privat

Livet er stort sett godt. Unggutten beskriver seg selv som en blid og positiv person.

– Og helt uten hemninger, tilføyer han.

På tross av måten han ble behandlet på i årene før sjokkbeskjeden, har han sjeldent vært sint.

Med noen få unntak.

SJELDENT: Man regner med at det er cirka 500 personer i Norge med diagnosen kortvokst. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– En diskrimineringssak

Et steinkast unna huset i Kolbotn ligger Ingierkollen Slalåmsenter.

Onkelen Ludvig Daae driver den folkekjære bakken, som har fostret fram store vinternavn som Lasse Kjus og Helene Olafsen.

Sistnevntes låt om ildsjelen fra TV 2-programmet «Norges nye megahit» har nesten ti millioner avspillinger på Spotify.

– Jeg begynner å bli litt lei, innrømmer Thomas og ler.

REISEBAGEN: – Jeg bor praktisk talt i denne bagen, forklarer Thomas, mens han viser fram alpinutstyret sitt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Men lei av livet i bakken har han aldri blitt.

Thomas omtaler møtet med alpinskiene som «kjærlighet ved første blikk». Han ga full gass fra start.

I oppveksten og ungdomstiden slet Pappa Trygve med å få ham hjem til kvelds. Alt han ville var å stå på ski.

Likevel har han én ting gjenstått for å gjøre livet som alpinist fullkomment.

Fram til starten av mai hadde han nemlig ikke lov til å konkurrere i idretten sin.

Han var for lav.

BARMARKSTRENING: Selv om det er ski som er tingen for Thomas, må treningsjobben gjøres også utenom sesong. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er en diskrimineringssak, forteller Thomas, og argumenterer med at kortvokste har fått lov til å konkurrere i flere sommeridretter – men altså ikke vinteridrett.



– Hva har vært argumentene imot at du skal få konkurrere?

– De har ment at utstyret blir for stort, og at løypene blir for vanskelige.



Thomas trekker på skuldrene og tar TV 2 med på løpetur med retning mot slalåmbakken han kjenner bedre enn de fleste.

Telefonen fra Kroatia

ALLTID PÅ FARTEN: – Jeg sliter med å sitte stille, og har nok litt ADHD-preg over meg, ler Thomas. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Da Para-VM Vinter ble avholdt på Hafjell i fjor, kjørte han de samme løypene som de andre paraalpinistene.

Som prøvekjører.

– Jeg beviste at det går an, sier han i dag.



Mørke skyer henger over tretoppene på Ingierkollen. Regnet øser ned.

Det stopper ikke Thomas.

INGIERKOLLEN: Slalåmsenteret hvor Thomas har tilbrakt uttalige timer opp gjennom årene. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Nå skal vi ut å jogge. Få litt mosjon.

– Er du glad i å jogge?

– Nei. Jeg hater det.



Men jobben må gjøres. Og nå betyr det mer enn noen gang.

Han satt med studiene da telefonen ringte tidligere i mai.

Så kom den. Beskjeden han hadde ventet på – og jobbet for – i åtte lange år.

TELEFONEN: Telefonen skulle snu opp ned på tilværelsen for Thomas. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

På vårmøtet til FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) i kroatiske Dubrovnik hadde det blitt vedtatt en prøveordning for kortvokste i paraalpint.

Endelig.

– Det kom som et sjokk. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare eller hva jeg skulle gjøre, sier han, og legger til:



– Det var kult og surrealistisk.



GLADMELDING: 21-åringen smilte fra øre til øre da beskjeden fra FIS-møtet i Dubrovnik kom. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– De sa nei. Med én gang

Og nå er forberedelsene til konkurransene i vinter allerede i gang.

En av dem som kjempet side om side med Thomas gjennom fighten, var Hans Blattmann.

Sammen sendte de inn forslag etter forslag, men ble ikke hørt. Før nå.

Etter mange år som trener på alpinlandslaget ga Blattmann seg etter forrige sesong, men mantraet hans ga uttelling til slutt.

– Han sa alltid: «Aldri gi opp». Og vi ga aldri opp, fastslår Thomas.



JOGGETUR I REGNET: – Jeg hater det, humrer Thomas. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg har ikke vært så frustrert eller sint for dette. For meg har det hele tiden handlet mest om skiglede. Men jeg er et konkurransemenneske, poengterer han.



Unntaket var i Nederland. Thomas glemmer aldri måten han ble avvist på i Landgraaf, da han for tredje gang forsøkte å få klassifisering.

– De sa bare: «Nei». Med én gang. «Du får ikke være med».



– Da ble jeg veldig sint.



TYDELIG: – Funksjonshemmede skal ikke bli trakassert eller mobbet. Det er bare slik det skal være. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– En seier i seg selv

Likevel, når alt kommer til alt, har Thomas svært få dårlige opplevelser som kortvokst. Folk er stort sett snille og greie.

– Livet som kortvokst har vært ekstremt lett for meg. Jeg har alltid vært blid og positiv, og det har gjort livet mitt mye enklere. Null mobbing, forteller han.

Og nå har gladmeldingen fra Kroatia lagt grunnlaget for enda lysere tider.

Der Thomas før verken ble klassifisert som parautøver eller funksjonsfør, dannes det nå en egen klasse for kortvokste i paraalpint.

Klassen kommer i tillegg til de tre andre; stående, sittende og svaksynte.

Prøveordningen vil i første omgang pågå over tre sesonger fram mot vinter-OL i italienske Cortina i 2026.

– Det jeg gleder meg mest til er å komme meg på ski, og se an nivået mitt målt opp mot andre kortvokste. Det tror jeg blir en morsom indikasjon.



PÅ TOPP: Kampen for for å kunne konkurrere endte med seier for Thomas Daae. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Noe mål utover det hevder han ikke å ha.

– Jeg bryr meg ikke så veldig mye om resultatene, for jeg tar det som en seier i seg selv at kortvokste nå har blitt klassifisert.