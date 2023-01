Kort remis for Magnus Carlsen: – Ergrer meg litt

Du kan se neste runde av Tata Steel tirsdag fra kl. 14:00 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Det var store forventninger til partiet mellom Magnus Carlsen og Ding Liren i tredje dag av Tata Steel-turneringen. De to spillerne er for øyeblikket rangert som nummer én og to på verdensrankingen.

En kort remis etter to timers spill ble dermed et antiklimaks. Etter 37 trekk, var partiet allerede over.

Til sammenligning varte Carlsens forrige parti i over 6 timer.

Sjakkstjernen var misfornøyd med egen innsats etter ikke å ha greid å presse med de hvite brikkene.

– Det er klart at jeg viser mye respekt for motstanderen min når jeg spiller. Jeg spiller mer på system enn konkret: Først eliminerer vi risk, så kan jeg slå ham med veldig enkle tekniske midler. For at det skal fungere, må du være mye mer «på» enn det jeg var i dag, kommenterer Carlsen til TV 2.

– Jeg er ergrer meg litt for at jeg ikke får noe mer ut av det, men det er enkelt å komme seg videre fra når jeg har en OK score. Så møter jeg Ding bare én gang i turneringen.

Det ble en rolig åpning, der Carlsen endte med et lite overtak. Selv om sjansen for Carlsen-tap var tilnærmet lik null, var det heller ikke store vinnersjanser.

Etter en rask avvikling, endte partiet i en rask remis i 37 spilte trekk og trekkrepetisjon.

På tirsdag møter Carlsen Anish Giri. 32-åringen spiller med sorte brikker.

