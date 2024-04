Kontroversielt møte: – Ikke et godt trekk

– Det er fascinerende, fordi mange elementer henger sammen. Det er en slags domino, som allerede har begynt å rase, sier Tor-Kristian Karlsen til TV 2.

Han har tidligere vært sportsdirektør i Monaco, og følger som mange andre spent med på det som skjer på managermarkedet.

I likhet med flere tror han at Manchester United også skal inn i kappløpet.

– Selv om dette er ekstremt store klubber, tror jeg ikke at man finner den absolutte drømmekandidaten akkurat nå, melder Karlsen.

Les om flere av klubbenes trenerjakt nedover.

FOTBALLEKSPERT: Tor-Kristian Karlsen har jobbet i flere europeiske klubber, og vet mer enn nordmenn flest om hva som rører på seg ute i Fotball-Europa. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Overraskende Liverpool-vending

En del av grunnen er Xabi Alonsos kunngjøring: At han blir i Leverkusen.

Etter meldingen ble Ruben Amorim nevnt som den heteste Liverpool-kandidaten.

Mandag ble det plutselig rapportert at portugiseren var i London for å holde samtaler med West Ham.

Møtet har skapt storm i portugisisk presse. I Record omtales det som «en kontroversiell lyntur», og samtalene skal heller ikke ha gått særlig bra.

– Rúben Amorim vil ikke lede Liverpool eller West Ham neste sesong, skriver Record tirsdag formiddag, og hevder å ha «en kilde nær treneren».

TRENERTALENT: Ruben Amorim (39) har los på ligatittelen med Sporting. Det blir i så fall andre gang han blir seriemester etter at han ble ansatt våren 2020. Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP / NTB

Tor-Kristian Karlsen stusset selv på møtet.

– Det fremstår ikke som et særlig godt trekk hvis du ønsker Liverpool-jobben, mener han.

– Uten at jeg har hatt privilegiet av å være i samme rom som ham, er informasjonen jeg har fått fra folk som kjenner godt til ham at han er en meget, meget dyktig trener og en veldig god leder. Så jeg er kanskje litt overrasket over at det virker som de distanserer seg litt fra ham fra Liverpool-hold, fortsetter Karlsen.

ETTERTRAKTET: Roberto De Zerbi (44) er et hett navn på managerbørsen, selv om italieneren ikke har hatt noen stor sesong med Brighton. Foto: Craig Brough / Reuters / NTB

Klubblegende Jamie Carragher dro et annet navn opp av hatten da meldingene om Amorim begynte å komme mandag.

– Richard Hughes (sportsdirektør i Liverpool) ville ha De Zerbi til Bournemouth, så han må være favoritten hvis dette er sant, skriver Liverpool-legende og TV-profil Jamie Carragher på X.

AKTUELL? Arne Slot (45) ledet Feyenoord til ligatittel i fjor. I år styrer laget mot en andreplass i Nederland. Her feirer han cuptriumf i helgen som gikk. Foto: Maurice van Steen / AFP / NTB

Tirsdag ettermiddag melder imidlertid The Times og The Telegraph at Feyenoord-trener Arne Slot er ny favoritt til managerjobben i Liverpool. The Times skriver at Liverpool fortsatt diskuterer andre kandidater.

Slot var blant favorittene på oddsmarkedet allerede før rapportene i britisk presse dukket opp.



Richard Hughes er ny sportsdirektør i Liverpool og hentes fra Bournemouth etter sesongen.

Han skal jobbe under Michael Edwards, den genierklærte tidligere sportsdirektøren i Merseyside-klubben.

Nettstedet The Athletic har skrevet at duoen ikke vil være redd for å se forbi de åpenbare kandidatene i managerjakten – og at de er klare for «å være modige heller enn populære» når valget skal tas.

SISTE VERS: Jürgen Klopp har fem kamper igjen som Liverpool-manager. I januar kunngjorde tyskeren at han ville gi seg i Liverpool. Foto: Benjamin Cremel / AFP / NTB

Tor-Kristian Karlsen tror at De Zerbi hadde vært et godt valg.

– Brighton har kanskje hatt en bitte litt skuffende sesong, men hvis man skraper litt dypere, ser man at det er en ekstremt dyktig fotballtrener, som er veldig god på detaljer og setter et eget spillesystem.

– Det hadde vært veldig spennende å se hva han kunne fått til med mer ressurser, kommenterer fotballeksperten.

Uventet Barcelona-melding

Klubblegenden Xavi (44) har for lengst kunngjort at han gir seg som Barcelona-trener.

Nå hevdes det at en kuvending kan være på trappene i den spanske storbyen.

ESPN er blant dem som melder at klubbledelsen vil møte Xavi de kommende dagene, med håp om at 44-åringen skal bli.

– Vi trodde det var opplest og vedtatt at han skulle gi seg. Det blir ekstremt spennende å se hva han lander på, sier TV 2s Mina Finstad Berg.

KUVENDING? Det spekuleres nå på om Xavi plutselig kommer til å bli i Barcelona. Foto: Javier Soriano / AFP / NTB

– Det kan være Barcelona tenker at trenermarkedet ikke er så lett som de skulle ønsket. Mange store klubber jakter på nye trenere samtidig, og da kan det være de tenker at de like gjerne kan beholde Xavi ett år til, spekulerer hun.

Ny favoritt for Bayern München

Også den tyske giganten fikk seg et skudd for baugen da Xabi Alonso bestemte seg for å bli i Bayer Leverkusen.

Så ble det ryktet at Julian Nagelsmann kunne gjøre en overraskende retur, men han forlenget nylig kontrakten med det tyske landslaget.

Max Eberl, sportsdirektør i Bayern, har bekreftet at managerjakten er i sluttfasen. Han har også lettet på sløret om hva som er en viktig egenskap.

– Treneren bør snakke engelsk, han må ikke kunne tysk, sa Eberl i forrige uke, ifølge Sky Tyskland.

AUF WIEDERSEHEN: Thomas Tuchel sier farvel til Bayern etter sesongen. Kanskje er han en kandidat for noen andre lag som er på trenerjakt. Foto: John MacDougall / AFP / NTB

Kanalens Florian Plettenberg hevder at Roberto De Zerbi, Ralf Rangnick, Unai Emery og Sebastian Hoeness er på klubbens liste. Zinédine Zidane skal ikke være en kandidat.

Tirsdag rapporterer han at Bayern er i samtaler med Rangnick «etter Nagelsmanns avslag», og at klubben ønsker å presentere en ny trener snart. Han understreker imidlertid at mye arbeid gjenstår.

LANDSLAGSSJEF: Ralf Rangnick (65) gikk fra å være vikartrener til å ta over det østerrikske landslaget. Tyskeren skal lede dem i sommerens EM. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Ifølge storavisen Bild er Rangnick favoritten – sammen med Unai Emery.

Tirsdag ettermiddag tok saken enda en ny vending: The Athletic melder at Emery forlenger kontrakten med Aston Villa.

SUKSESSTRENER: Unai Emery kan lede Aston Villa til en sensasjonell Champions League-plass denne sesongen. Foto: Martin Rickett

Klar tale om Manchester United

Eksperter begynner å bli overbevist om at de røde djevlene også er på managerjakt.

TV 2s Simen Stamsø-Møller uttalte allerede før cupkampen mot Coventry at det er bombesikkert at ten Hag er ferdig. Etter kampen er britiske eksperter skråsikre på det samme.

– Dette er slutten for ham. Det er ingen vei tilbake etter det, uttaler BBCs Chris Sutton.

Storavisen Telegraph erfarer at nederlenderen mer eller mindre er på prøvetid den neste måneden.

PRESSET: Ekspertene tror ikke at Erik ten Hag får sitte særlig mye lenger i managerstolen. Foto: Bradley Collyer

Ifølge dem vil klubben gå ten Hag etter sømmene, og blant annet undersøke managerens status i garderoben, som gjengitt av Sky Sports.

Kjendissupporter Jon Martin Henriksen synes det meste tyder på at ten Hag er ferdig.

– Samtidig er det et skrantet managermarked. Veldig få skiller seg ut, synes jeg. Da de skulle erstatte Solskjær, var ten Hag og Pochettino to soleklare kandidater. Nå er det ikke det, sier han til TV 2.

TV-PROFIL: VGTVs Jon Martin Henriksen er kjent blant annet gjennom Forræder og Kompani Lauritzen. Han er også ihuga Manchester United-supporter og er med i podkasten UNO. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hvem vil du helst ha inn?

– Det er utrolig vanskelig å svare på. Jeg vet ikke. Jeg synes en del peker i retning Graham Potter. Ikke at det er et stort personlig ønske, men han tikker en del bokser i og med at de skal gå fra manager til en mer «head coach»-rolle, svarer Henriksen.

– Ellers må de gå for en mer erfaren fyr, som Tuchel for eksempel. Men det vil jo føre med seg mer bråk, påpeker han.

– Er det en kandidat som får deg til å grøsse?

– Gareth Southgate synes jeg høres seigt ut. Han er kjent for å være bra med folk og sånt, men han har ikke fått en gyllen England-generasjon til å skinne. Jeg håper ikke at det går den veien. Det virker som de tenker ganske britisk foreløpig. Hvis de velger å gå for det, er det Southgate og Potter som skiller seg ut. Da ville jeg definitivt gått for Potter.

Tor-Kristian Karlsen om Manchester United: – Jeg tror Manchester United kommer til å velge mer konservativt enn Liverpool. Kandidater som Graham Potter og Gareth Southgate har vært nevnt. Det tror jeg henger sammen med at Manchester United nok tenker at en britisk trener er lettere å plassere i organisasjonen de bygger og at de kommer med lavere risiko. – Jeg tror heller ikke at Manchester United – i motsetning til Liverpool – skal ansette en manager for å vinne Premier League umiddelbart, og at de innser at en som kan bygge sakte men sikkert er mer fornuftig nå med tanke på de store utfordringene de står overfor (spesielt med tanke på stallbygging).



AKTUELL? Britiske medier har skrevet denne våren at det nye eierskapet i Manchester United er tilhengere av Gareth Southgate. Han skal lede England i sommerens EM. Foto: David Klein / Reuters / NTB

AC Milan

Den italienske stjernejournalisten Fabrizio Romano melder at Stefano Pioli kommer til å få sparken etter sesongen.

Ifølge ham er storklubben allerede på utkikk etter en ny trener.

Mina Finstad Berg trekker frem Thiago Motta (Bologna) som et lysende trenertalent, men det kan allerede være for sent for klubbene som vil gå etter 41-åringen.

Calciomercato har meldt at den gamle storspilleren i prinsippet er enig med Juventus.

TRENERTALENT: Mange lurer på om den gamle storspilleren Thiago Motta (41) også vil bli en stor trener. Han er foreløpig i rute til å lede Bologna til Champions League. Foto: Marco Iacobucci / IPA Sport / NTB

Mange supportere skal ønske seg Roberto De Zerbi til Milan, men Finstad Berg understreker at det kan avhenge av hvorvidt enda større klubber vil ha italieneren.

– Brighton-toget har jo ikke tatt like mye av denne sesongen. Men de må nok lete på en hylle litt lenger nede enn noen av konkurrentene, sier hun.

FERDIG? Mina Finstad Berg tviler ikke på ryktene om at Stefano Pioli vil få sparken i AC Milan. Hun mener det har sett idéløst ut i det siste. Foto: Alessandro Garofalo / Reuters / NTB

I Italia spekuleres det på om Pioli kan være aktuell for Napoli. Hos rivalen er Francesco Calzona ansatt på en midlertidig kontrakt ut sesongen.

Chelsea?

Mauricio Pochettino har ikke hatt noen stor sesong tross et enormt pengebruk.

London-klubben risikerer å stå uten spill i Europa neste sesong.

– De melder seg muligens på i kappløpet, selv om det virker som det har roet seg litt rundt Pochettino, kommenterer Tor-Kristian Karlsen.

UNDER LUPEN: Mauricio Pochettino har ikke sterke resultater å vise til som Chelsea-manager. Foto: David Klein / Reuters / NTB

Et ledig stjernenavn på jobbjakt

José Mourinho. Portugiseren fikk sparken i Roma tidligere denne sesongen, men har ingen planer om å gi seg.

Nylig forklarte han at forventningene vil bli viktige når han tar på seg en ny jobb.

– Jeg vil ikke si realistiske, men semi-realistiske. Da jeg dro til Roma, drømte ingen om europeiske finaler. Og vi klarte det. Det er ikke mulig å gå til en klubb som nesten rykker ned, og så er målet å vinne Champions League, melder Mourinho, ifølge Goal.

JOBBJAKT: José Mourinho (61) har ikke lenger statusen han engang hadde, men har ingen planer om å gi seg. Foto: Andrew Matthews

TV 2s ekspert tror ikke veteranen er særlig ettertraktet blant de aller største.

– Han er litt avskiltet nå, er han ikke? I hvert fall på toppnivå. Jeg har vanskelig for å se for meg at han skal komme tilbake på det absolutte toppnivå som trener, altså for klubbene som kan komme til kvart- og semifinale i Champions League. Jeg tror den absolutte eliten leter veldig mange andre steder før de tar en telefon til Mourinho, kommenterer Mina Finstad Berg.

Flere profilerte trenere som står uten jobb? Ta en titt på listen under.