Konkurrentene i villrede: – Jeg ville vært ekstremt bekymret

VANT TO GANGER: Johannes Thingnes Bø var helgas store triumfator. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Det er veldig stor forskjell på de norske og utlendingene, i hvert fall på de skirennene jeg har sett. Det gjør meg litt bekymret. Det er ikke gøy å se, sier TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff.



I forkant av sesongen har det vært mye snakk om det mye omtalte fluorforbudet.

Ragnhild Mowinckel ble det første offeret da Molde-jenta fikk verdenscupåpningen i alpint spolert grunnet funn av fluor under skia.

Smurning har også vært et hett tema for skiskytterne på Sjusjøen.

– Jeg hadde vært ekstremt bekymret hadde jeg vært utlending nå. Det er på grensa til flaut. Vi glir forbi veldig. Det er ekstremt store forskjeller, sier Johannes Dale-Skjevdal.



Bekymret ekspert

– Vi vil jo at det å smøre fluorfritt, skal være så fair som mulig. Men når du ser at det blir så store forskjeller … Jeg har sett Lisa Vittozzi i sommer, og hun er sterk, men har ikke en sjanse i dag. Jeg liker ikke at det er så store forskjeller, sier Eckhoff.



Søndag var italienske Vittozzi en av få som skjøt 20 blanke treff. Likevel holdt det kun til en tredjeplass for stjernen bak Juni Arnekleiv og rekruttløper Marte Kråkstad Johansen.

– Det var tøft. I mitt hodet vet jeg at jeg kan være nærmere, men jeg ga alt jeg hadde, så jeg er fornøyd, sier Vittozzi.

Italieneren var niende raskeste kvinne i sporet bak åtte nordmenn på fellesstarten.



Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Er du bekymret?

– Jeg prøver ikke å tenke på det.

Også tyske Vanessa Voigt forteller om trå ski.

– I går var det tøft og i dag det var det også ganske tøft. Jeg er fortsatt positiv, det er fortsatt to uker igjen, så vi må finne en løsning.



Flere utlendinger TV 2 har snakket med spår store skiforskjeller denne sesongen.

– Jeg har følt meg veldig bra begge dager, men vi har ikke funnet den riktige smurningen, sier søndagens 25. beste herremann – italienske Tommaso Giacomel.



– Jeg kunne ikke holde følge nedover eller på flatene. Det er selvfølgelig frustrerende, fortsetter han.

Frustrert tysker

De norske herrene har vært dominerende denne helgen.

– De har en jobb å gjøre. Tyskerne fikk vel stekepanna rett i trynet, sier Tarjei Bø.

Tyske Roman Rees var en frustrert skiskytter i pressesonen etter søndagens fellesstart.

– Vi har problemer med utstyret. Vi er et stort steg bak, erkjenner han.



Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Annerledes med fluor

– Vi får håpe at de har bedre ski i verdenscupåpningen, hvis ikke har de ikke sjans. Enkelt og greit, sier Thingnes Bø etter sin andre seier på like mange dager.



I GOD FORM: Johannes Thingnes Bø. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Stryningen fortalte etter lørdagens sprintseier at han var spent på hvilken respons han fikk fra skiene denne helgen.

– Jeg har vært veldig spent på hvordan det vil bli med tanke på hvis alt er litt tregere, så blir alt tregere og man må kanskje bruke litt mer muskler. Jeg er ikke den som har stått løpene best, kan man jo si. Jeg var spent om styrken var der. Men jeg synes det gled som vanlig, det er jeg imponert over, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Søndag vant han fellesstarten på dramatisk vis.

Thingnes Bø var usikker før sesongstarten etter å ha blitt knust av rekruttløper Johan-Olav Smørdal Botn med over ett minutt på et testløp før Sjusjøen-helga.

– At jeg trekker det lengste strået når alle har like ski og forutsetninger, gir en enorm trygghet.